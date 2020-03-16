В Италии обнаружили меч возрастом около 5 тысяч лет из меди и мышьяка

Древнее оружие экспонировалось в музее с ошибочной датировкой средневековьем, сообщает ARTnet.

Автором открытия стала студентка-археолог Виттория Далль’ Армеллина. В 2017 году она увидела артефакт в музее итальянского монастыря Сан-Лазарро-Дельи-Армени.

Экспонат был датирован эпохой Средневековья, его нашли в небольшом поселении в Восточной Турции на берегу Черного моря. Студентка работала над кандидатской по археологии в Университете Ка-Фоскари в Венеции и обратила внимание, что меч похож на подобные изделия начала бронзового века.

После исследований, длившихся два года, ученые выяснили, что артефакт действительно гораздо старше – ему около пяти тысяч лет. Перед тем, как попасть в музей, он принадлежал крупному армянскому ученому, поэту и священнику Гевонду Алишану, который получил его в подарок в конце XIX века.

Как удалось установить, меч сделан из сплава меди и мышьяка (Cu3As). Этот сплав использовался до того, как была изобретена бронза.