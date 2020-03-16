«Мелодия» выпустила альбом произведений русских композиторов Серебряного века

Музыка звучит в исполнении скрипачки Елены Ревич и пианистки Полины Осетинской, сообщила пресс-служба студии.

Альбом получил название «Цветы и сказки». В него вошла музыка Антона Аренского, Сергея Танеева, Николая Метнера, Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского.

Серебряный век был удивительной эпохой в русской культуре и в русской музыки в частности, отмечается в пресс-релизе. «Это было время на пороге гениальных открытий и величайших потрясений, разочарования в идеалах и настойчивой жажды новизны», – подчеркивается в сообщении.

Заслуженная артистка России Ревич много лет была солистом-концертмейстером ансамбля «Солисты Москвы» Юрия Башмета. Сейчас она совмещает концертирование с преподаванием в Московской консерватории.

Полина Осетинская дебютировала в 2019 году на Зальцбургском фестивале. Недавно у нее состоялся концерт в Карнеги-холл.