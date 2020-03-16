«Брянцевский фестиваль» в Петербурге посвятили 75-летию Победы

Смотр детских театральных коллективов будет проходить в ТЮЗе имени Александра Брянцева, сообщили в пресс-службе театра.

Фестиваль продлится с 16 по 20 марта. Программа смотра содержит спектакли по знаменитым произведениям военной тематики, рассказали в пресс-службе.

Из-за эпидемии коронавируса два зарубежных коллектива выбыли из числа участников. Такое решение приняли артисты из Чехии и Латвии.

В течение четырех фестивальных дней на Малой сцене ТЮЗ состоятся показы более 20 постановок детских театральных коллективов, приехавших из разных городов России. Члены жюри выбрали из почти 200 заявок лучшие спектакли детских домов культуры и школьных театров, а также подростковых театральных центров, которые войдут в фестивальную программу.

В рамках смотра на сцену выйдут артисты Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Ярославля, Переславля-Залесского и поселка Майна Ульяновской области. Лауреаты будут названы на гала-концерте 20 марта на Большой сцене ТЮЗ.