Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к сериалам из-за коронавируса

Для его получения нужно пройти регистрацию и обновить приложение, сообщает ТАСС.

Как рассказали изданию в пресс-службе платформы, решение открыть бесплатный доступ к видеоконтенту для всех вызвано желанием помочь тем, кто вынужден находиться дома.

В числе сериалов, доступных для бесплатного просмотра – «Домашний арест», «Учителя», «Звоните ДиКаприо!», «Мертвое озеро», «Бихэппи», «Секта» и другие. Весь контент онлайн-кинотеатра, созданный телеканалами, студиями холдинга «Газпром-медиа» и продюсерскими компаниями, будет теперь бесплатно доступен всей русскоязычной аудитории по всему миру, рассказали в пресс-службе.

«Мы уверены, чтo этo станет хoрoшим и пoлезным пoдаркoм в слoжившейся ситуации, кoгда oгрoмнoе кoличествo людей вынужденo нахoдиться дoма, а благoдаря видеoплатфoрме Premier этo время прoйдет незаметнo и станет приятным», – подчеркнули представители сервиса.

Кроме сериалов, в контент Premier входят реалити-шоу, художественные и документальные фильмы, комедийные проекты и добавленные онлайн-трансляции телеканалов НТВ и Матч!Страна.