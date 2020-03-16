Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к сериалам из-за коронавируса

16.03.2020
Как рассказали изданию в пресс-службе платформы, решение открыть бесплатный доступ к видеоконтенту для всех вызвано желанием помочь тем, кто вынужден находиться дома.
В числе сериалов, доступных для бесплатного просмотра – «Домашний арест», «Учителя», «Звоните ДиКаприо!», «Мертвое озеро», «Бихэппи», «Секта» и другие. Весь контент онлайн-кинотеатра, созданный телеканалами, студиями холдинга «Газпром-медиа» и продюсерскими компаниями, будет теперь бесплатно доступен всей русскоязычной аудитории по всему миру, рассказали в пресс-службе.
«Мы уверены, чтo этo станет хoрoшим и пoлезным пoдаркoм в слoжившейся ситуации, кoгда oгрoмнoе кoличествo людей вынужденo нахoдиться дoма, а благoдаря видеoплатфoрме Premier этo время прoйдет незаметнo и станет приятным», – подчеркнули представители сервиса.
Кроме сериалов, в контент Premier входят реалити-шоу, художественные и документальные фильмы, комедийные проекты и добавленные онлайн-трансляции телеканалов НТВ и Матч!Страна.