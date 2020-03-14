В Москве увековечили память первой в мире дрессировщицы львов

Мемориальную доску посвятили 110-летию со дня рождения народной артистки СССР Ирины Бугримовой, сообщает ТАСС.

Памятник установлен на доме 1/15 на Котельнической набережной столицы. Именно в нем Бугримова жила с 1952 года по 2001 год.

На церемонии открытия народный артист РФ Аскольд Запашный отметил, что большой честью является не только воспоминание о таких великих артистах, но и увековечение их памяти. «Это огромное дело», – подчеркнул он.

Ирина Бугримова родилась 13 марта 1910 года в Харькове. Ее цирковая биография началась воздушным аттракционом «Полет в санях», затем номером «Высшая школа верховой езды».

В 1939 году Бугримова дебютировала как дрессировщица. В течение своей карьеры она гастролировала в Иране, Польше, Чехословакии, Болгарии, Мексике и Японии.