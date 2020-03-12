Зрители убедили НФПП повторить в Екатеринбурге спектакль «Русалка»

Постановка Лаборатории театра и фольклора будет показана 12 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

Спектакль по мотивам неоконченной поэмы А.С. Пушкина впервые был представлен в начале февраля и стал первой постановкой Лаборатории, отмечается в пресс-релизе. Премьера прошла с большим успехом, сразу же после спектакля зрители стали просить его создателей провести следующий показ, так как на первый не смогли попасть все желающие.

Руководитель проекта, актер театра и кино Максим Линников отметил, что премьера прошла с полным аншлагом. По его словам, в зале присутствовали люди разных возрастов.

«Несмотря на то, что премьера уже состоялась, мы продолжаем работу над постановкой: после премьерного показа стало понятно, какие сцены можно усилить, над чем еще нужно поработать», – отмечает он. Линников добавил, что у театра большие планы на «Русалку».

«Мы собираемся везти спектакль на гастроли в Москву, также надеемся, что его ждет успешная фестивальная судьба», – подчеркнул актер.

Сюжет спектакля, в основу которого легло одно из самых загадочных произведений Пушкина, получил дополнение фольклорными мотивами, народными песнями и танцами. Музыканты фолк-группы «Солнцеворот» придали постановке особую яркость и стали непосредственными участниками спектакля.

Показ спектакля состоится в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала. Планируется, что постановка будет участвовать в театральных фестивалях и будет показана и в других городах.