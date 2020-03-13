В рамках Фестиваля ирландского кино пройдет эксклюзивная премьера триллера «Приди ко мне»

Уникальный показ фильма состоится 15 марта в киноцентре «Октябрь», сообщает пресс-служба организаторов.

Картину представит и обсудит со зрителями кинокритик Егор Москвитин (Кинопоиск, Esquire, М24).

Триллер «Приди ко мне» лауреатки Берлинале Малгожаты Шумовской был представлен на кинофестивале TIFF в Торонто в 2019 году, получив отличные отклики в прессе. Картина была номинирована на главную награду престижного кинофестиваля «Золотая раковина» в Сан-Себастьяне. В российский прокат фильм выпустит Capella Film весной 2020 года.

В центре сюжета – история девушки из таинственной секты. Юная Сэла с самого рождения живет в лесу, ее мир состоит только из женщин и единственного мужчины – загадочного и деспотичного Пастыря (Михиль Хаусман). Со временем Сэла начинает сомневаться в окружающей ее действительности. «Приди ко мне» предлагает точку зрения жертвы, собирающейся восстать против сложившихся обстоятельств.

В своей работе Малгожата Шумовская исследует вопросы сектантства и созависимых отношений, в последнее время с новой силой проявившиеся в работах ведущих кинематографистов. В 2019 году феномен Чарльза Мэнсона и его семьи уже был отражен в масскультуре в фильмах «Однажды… в Голливуде» и «Охотник за разумом» Квентина Тарантино и Дэвида Финчера.