В Арт-пространстве ДК Крупской выставят картины Коли Садовника

Выставка будет идти с 14 по 28 марта, сообщают организаторы.

Экспозиция «Нижние садоводства. Углеводородные аллеи» стала проектом, в котором петербургский художник Коля Садовник предпринял попытку выражения рудиментарного эмоционального переживания, говорится в пресс-релизе.

Художник работает в жанрах метафизической живописи, постэкспрессионизма, психореализма и психосимволизма. Садовник также стал основателем музыкального коллектива «Земля Сомнамбулы», более 10 лет являющегося частью петербургского андерграунда.

Кроме основной темы, в которую вошел весь цикл «Нижние садоводства», на экспозиции можно будет увидеть ретроспективную большую графическую работу «Зеленая комната». Художник также представит картины из серии «Jumet», которые были написаны под заказ для бельгийского особняка.

Вход на выставку свободный.