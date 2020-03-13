В Петербурге стартует Фестиваль ирландского кино

Новые полнометражные фильмы и сборники короткого метра будут показывать в течение двух уикендов с 13 по 15 марта и с 21 по 22 марта, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Смотр откроется в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс», где пройдут показы самых интересных новинок кино из Ирландии. Его начнет картина «Пара нормальных», полная черного юмора в духе Монти Пайтона и тонкой актерской игры, которые обеспечили фильму признание критиков и 100-процентный рейтинг Rotten Tomatoes.

В программе будет и участник конкурса SUNDANCE «Дикие». Это яркая комедия про двух подруг, которые делят друг с другом парней, проблемы, мечты и ночной Дублин до тех пор, пока у одной из них не появляется возлюбленный.

Вестерн «Вечно молодой» с Эмилем Хиршем и Джоном Кьюсаком в главных ролях покажут мирный город на Диком Западе, который погружается в хаос после появления банды преступников. Многогранная карикатура на жизнь провинциального городка представлена в черной комедии «В тихом омуте», говорится в сообщении.