Операторов фильмов «Грех», «Дылда» и «Одесса» выдвинули на премию «Белый квадрат»

Награждение состоится 24 апреля в Москве, сообщает пресс-служба премии.

На XVI премию операторского искусства номинированы операторы шести российских фильмов. Премией награждаются лучшие операторы в полнометражном художественном фильме производства 2019 года, говорится в сообщении.

В числе номинантов, которые определены по итогам голосования среди членов Гильдии кинооператоров России, Михаил Агранович с фильмом «Сестренка» Александра Галибина, Роман Васьянов с фильмом «Одесса» Валерия Тодоровского и Максим Осадчий с лентой «Девятая» Николая Хомерики. Возможно, также будет отмечена работа Юрия Шайгарданова в ленте «Француз» Андрея Смирнова.

Церемония вручения состоится в Московском государственном академическом театре «Русская песня». В жюри вошли кинооператор Морад Абдель-Фаттах, кинооператор Юрий Клименко, кинокритик Мария Безрук и другие эксперты киноиндустрии.