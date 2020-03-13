«Союзмультфильм» выпустит новые серии мультфильма про медвежонка Умку

13.03.2020

Продолжение мультфильма будет состоять из 26 серий, цитирует ТАСС сообщение председателя правления студии Юлианы Слащевой.

«Мы будем делать продолжение "Умки", это уже решенный вопрос», – заявила она. По словам Слащевой, сейчас студия разрабатывает сериал и ищет партнера, готовясь начать работу в любой момент сразу после того, как будет найдено финансирование.

В декабре 2019 года студия представила финальную часть мульт-трилогии, рассказывающей о белом медвежонке по имени Умка. Новый импульс проект получил спустя 50 лет после выхода первого мультфильма.

В первой части сериала медвежонок Умка познает мир. Во второй ему предстоит повзрослеть и отправиться в странствие, после чего в третьей он вернется домой.

 

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