В Мариинском театре пройдет второй блок фестиваля «Звезды белых ночей» – 2020

Смотр пройдет с 17 мая по 26 июля 2020 года на всех площадках театра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба.

В новый анонс вошли выступления прославленных инструменталистов, а также оперные и балетные спектакли при участии ведущих солистов Мариинского театра.

Особое место в фестивальной афише заняли фортепианные вечера, в рамках которых с сольной программой из Скрябина, Дебюсси и Рахманинова выступит Николай Луганский. Лауреат премии Grammy Даниил Трифонов выступит с Концертом для фортепиано и духовых инструментов Стравинского под управлением Валерия Гергиева.

Также в афише фестиваля — «Макбет» Верди при участии Владислава Сулимского, Екатерины Семенчук и Миграна Агаджаняна, а также «Евгений Онегин» Чайковского, в заглавной партии которого выступит Алексей Марков.

Дилогия Берлиоза «Троянцы» займет два фестивальных вечера, в ней примут участие Млада Худолей, Юлия Маточкина и Михаил Векуа. В концертной версии оперы Масканьи «Сельская честь» выступят Юсиф Эйвазов, Роман Бурденко и Екатерина Семенчук, которая также представит на фестивале сольный концерт из сочинений Чайковского, посвященный 180-летию композитора.