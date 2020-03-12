Всероссийский конкурс продолжает прием заявок о новых интересных объектах от жителей городов и сел нашей страны, сообщает его пресс-служба.

Миссия конкурса — помочь людям оставить свой след в истории своего региона, повлиять на развитие культурной среды в своем городе, создать новое явление культуры и увековечить память незаслуженно забытых людей, отмечается в сообщении.

Организаторы конкурса надеются, что он сможет подтолкнуть детей и подростков к изучению истории своего города. До 1 апреля все желающие смогут оставить идею новой достопримечательности, которая может появиться в их регионе, на сайте www.kultsled.ru. После этого нужно получить больше 100 голосов поддержки.

В жюри войдут урбанисты, историки, культурологи, краеведы. Им предстоит выбрать пять самых оригинальных и обоснованных проектов.

«Арт-oбъекты дoлжны стать нoвыми тoчками туристическoгo притяжения и спoсoбствoвать вoзникнoвению нoвых культурных явлений, как, например, пoэтическая табуретка в Мoнчегoрске, пoрoдившая Междунарoдный пoэтический фестиваль «Табуретка». Пoэтoму члены жюри будут oтдавать предпoчтение oригинальным идеям, кoтoрые будут удивлять и максимальнo раскрывать характер места», – рассказала автор проекта, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.