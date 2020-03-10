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Бусы из скорлупы были маркерами отношений людей в древней Африке – археологи

10.03.2020

Эксперты установили, что артефакты из Лесото были созданы 33 тысячи лет назад, сообщает phys.org.

Ученые пришли к выводу, что бусы были сделаны в древнем поселении, находившемся на территории современной пустыни Кару на юге Африки. Как установили специалисты, древние обитатели континента использовали их, чтобы демонстрировать характер отношений между собой.

Полный текст исследования опубликован в Proceedings of the National Academy of Science. Археолог Палеолитического университета У. М. Брайан Стюарт и его коллеги выяснили, что практика обмена такими украшениями на дальние расстояния охватывает гораздо более длительный период времени, чем ранее считали ученые.

«Страусиные шарики из яичной скорлупы и сделанные из них украшения в основном действовали как разновидность Facebook или Twitter в каменном веке, одновременно подтверждая связи с партнерами по обмену и предупреждая других о состоянии этих отношений», — утверждает Стюарт.

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