Из-за коронавируса в Италии закрываются все учреждения культуры

Объявивший данные меры министр культуры Дарио Франческини отметил тяжесть подобного выбора.

«С сегодняшнего дня в Италии закрываются кино, театры, музеи, отменены концерты», – написал итальянский министр в своем Twitter. Закрылась в том числе выставка Рафаэля, которая открылась неделю назад в выставочном зале «Скудерие дель Квиринале» в Риме.

Новое распоряжение об ужесточении карантинных мер во всей северной области Ломбардия подписал ночью премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Мера коснулась и 14 провинций в еще четырех областях на севере. В их число попали Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт.

Жителям указанных районов запрещено покидать место жительства. Всем остальным запрещено въезжать в эти районы.

На волне слухов о готовящихся мерах вечером в субботу начался массовый исход жителей Милана и других городов. Местные власти ряда указанных зон выражают несогласие с решениями кабмина.