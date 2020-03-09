Из-за коронавируса в Италии закрываются все учреждения культуры

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09.03.2020
«С сегодняшнего дня в Италии закрываются кино, театры, музеи, отменены концерты», – написал итальянский министр в своем Twitter. Закрылась в том числе выставка Рафаэля, которая открылась неделю назад в выставочном зале «Скудерие дель Квиринале» в Риме.
Новое распоряжение об ужесточении карантинных мер во всей северной области Ломбардия подписал ночью премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Мера коснулась и 14 провинций в еще четырех областях на севере. В их число попали Эмилия-Романья, Марке, Венето и Пьемонт.
Жителям указанных районов запрещено покидать место жительства. Всем остальным запрещено въезжать в эти районы.
На волне слухов о готовящихся мерах вечером в субботу начался массовый исход жителей Милана и других городов. Местные власти ряда указанных зон выражают несогласие с решениями кабмина.