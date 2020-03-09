В Петербурге объявлены лауреаты премии «Фигаро» имени Андрея Миронова

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09.03.2020
Церемонию приурочили к дню рождения артиста. По словам основателя премии, народного артиста России Рудольфа Фурманова, предусмотренный порядок определения лауреатов данной награды является тем случаем, когда актерский цех сам выбирает лучших.
«Все лауреаты oказывают oгрoмнoе влияние на рoссийскoе театральнoе искусствo, фoрмируя будущее нашей культуры, вoспитывая нoвые пoкoления не тoлькo артистoв - граждан нашей страны», – подчеркнул он в беседе с журналистами.
В номинации «Лучшие из лучших» награждены Станислав Любшин (за исполнение ролей на российской театральной сцене) и Евгений Симонов (за служение русскому репертуарному театру). В номинации «Человек-оркестр» награжден Виктор Сухоруков.
В числе зарубежных лауреатов премии оказался греческий режиссер, основатель театральной труппы «Аттис» Теодорос Терзопулос. Он много лет работает в России и других странах Европы. Терзопулос награжден в номинации «За выдающийся вклад в развитие мировой театральной культуры».