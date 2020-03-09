В Петербурге объявлены лауреаты премии «Фигаро» имени Андрея Миронова

Рубрики

Выставки Кино Театр Музыка Журнал «Свой»
Больше рубрик

Новости

Картины Рериха из Сербии поступят в музеи Петербурга и Ленинградской области

Все необходимые процедуры по обмену ценными экспонатами могут завершиться до лета, сообщает ТАСС.

Внучка Чарли Чаплина вручила Евгению Миронову премию своего дедушки

Актер получил награду из рук Киры Чаплин за выдающийся вклад в киноискусство, сообщает ТАСС.

Союз реставраторов России поможет восстановить изразцы церкви в Ярославле

Сейчас ведется комплексная работа по сохранению церкви Иоанна Предтечи, сообщила пресс-служба правит...

Путин похвалил фестиваль анимационного кино в Суздале за яркость и насыщенность

Президент РФ назвал юбилейный смотр запоминающимся событием в культурной жизни страны, говорится в т...

Бусы из скорлупы были маркерами отношений людей в древней Африке – археологи

Эксперты установили, что артефакты из Лесото были созданы 33 тысячи лет назад, сообщает phys.org.

В Пушкинском заповеднике представят живопись и графику Елизаветы Васнецовой

Экспозиция откроется 15 марта в выставочном зале «Льнохранилище» в Михайловском, сообщает Псковское ...

Во Владикавказе открылась выставка «Архив Ахульго» о Кавказской войне 1817-1864 годов

Экспозиция работает в выставочных залах Государственного центра современного искусства, сообщает «Ка...

Актриса Марина Меримсон умерла на 82-м году жизни

Заслуженная артистка РФ скончалась в Челябинске, сообщил продюсер Владимир Шмыров в своём Facebook.

В Китае впервые покажут мультфильм «Маша и Медведь»

Первый и второй сезоны мультсериала представят на детском направлении телекомпании CCTV 12 марта, со...

Актриса Лариса Голубкина получила поздравления с 80-летием от Путина и Мишустина

Поздравительные телеграммы опубликованы на сайтах Кремля и правительства РФ.

В печатном номере

 Интервью с директором Большого театра Владимиром Уриным Тема номера: где взять кадры для культуры? Как «Тотальный диктант» покорил мир Интервью с «крестным отцом» проектов «Любэ» и «Фабрика» Игорем Матвиенко

В Петербурге объявлены лауреаты премии «Фигаро» имени Андрея Миронова

09.03.2020

Награждение лауреатов национальной актерской премии прошло в Театре имени Андрея Миронова.

Церемонию приурочили к дню рождения артиста. По словам основателя премии, народного артиста России Рудольфа Фурманова, предусмотренный порядок определения лауреатов данной награды является тем случаем, когда актерский цех сам выбирает лучших.

«Все лауреаты oказывают oгрoмнoе влияние на рoссийскoе театральнoе искусствo, фoрмируя будущее нашей культуры, вoспитывая нoвые пoкoления не тoлькo артистoв - граждан нашей страны», – подчеркнул он в беседе с журналистами.

В номинации «Лучшие из лучших» награждены Станислав Любшин (за исполнение ролей на российской театральной сцене) и Евгений Симонов (за служение русскому репертуарному театру). В номинации «Человек-оркестр» награжден Виктор Сухоруков.

В числе зарубежных лауреатов премии оказался греческий режиссер, основатель театральной труппы «Аттис» Теодорос Терзопулос. Он много лет работает в России и других странах Европы. Терзопулос награжден в номинации «За выдающийся вклад в развитие мировой театральной культуры».

Оставить свой комментарий
Вы действительно хотите удалить комментарий? Ваш комментарий удален Ошибка, попробуйте позже