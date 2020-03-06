В 2020 году в Чечне откроется виртуальный концертный зал на 350 мест

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06.03.2020
Как рассказал заместитель министра культуры региона Мамед Мадаев, на создание зала из федерального бюджета будет направлено 45,7 миллиона рублей. «Первый в регионе виртуальный концертный зал мы открыли в 2019 году в Грозном», – напомнил Мадаев.
В самом районе журналистам рассказали, что открытие виртуального концертного зала важно в первую очередь для местной молодежи, выбор культурных событий в жизни которой не так велик.
«Если даже в целом взять районную культуру, это самый лучший проект для нашей молодежи», – рассказал начальник отдела культуры администрации Урус-Мартановского района Саид Айдамиров. По его словам, проект федерального уровня позволит молодым людям, не выезжая из района, приобщиться к самой высокой культуре.
Виртуальный концертный зал стал масштабным проектом Министерства культуры РФ в рамках нацпроекта «Культура». Его целью является обеспечение граждан равными возможностями доступа к лучшим образцам академического музыкального искусства независимо от наличия культурной инфраструктуры по месту проживания.