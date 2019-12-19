Мундир у вас, конечно, павлоградский?

19.12.2019

Августин СЕВЕРИН

12 ноября сокровищница Первопрестольной пополнилась новым культурным учреждением: на Большой Никитской открылся Музей военной формы Российского военно-исторического общества.

— В столице это шестидесятое чудо за последние годы, шестидесятая музейная площадка, своеобразный юбилей, — отметил на церемонии мэр Москвы Сергей Собянин. — Несмотря на то, что и без того в городе музеев немало, сейчас происходит такое бурное движение: создание новых уникальных музеев, пусть даже камерных, небольших, но, мне кажется, интересных. Это огромная заслуга общественных организаций, музейного сообщества, Военно-исторического общества, Министерства культуры, с которыми мы создали уже не один проект.

Строго говоря, музей существовал и прежде, но то было лишь бледное подобие нового собрания.

— Практически все, что сегодня можно увидеть на витринах, лежало в запасниках. Да и сейчас то, что мы экспонируем, лишь половина нашей коллекции, — пояснил «Культуре» проводивший кураторскую экскурсию художник и реконструктор Алексей Темников.

— Музей охватывает разные периоды развития военной формы одежды, — подчеркнул министр культуры России Владимир Мединский. — Здесь есть и уникальные подлинные экземпляры, одежда, принадлежавшая императорам, прославленным генералам. Есть большое количество тщательным образом воссозданных абсолютно точных копий, которые можно не только посмотреть, но и потрогать, а в определенных случаях и примерить, сфотографироваться в них.

Главное, по мнению главы Минкультуры, чтобы музей пришелся по душе детям — москвичам и ребятам, которые приезжают в столицу на экскурсии.

— Ведь на самом деле поход сюда лишь повод поглубже узнать самые интересные, яркие страницы нашей истории, — разъяснил Мединский. — Хотелось бы, чтобы музей решал две задачи: с одной стороны — просветительскую, образовательную; чтобы он возбуждал интерес к истории, самому, на мой взгляд, увлекательному школьному предмету. Вторая задача — показать, что служба в армии — это не только почетно, ответственно и тяжело, но и красиво. Форма всегда выделяла военных, делала их объектами обожания прекрасного пола. Но, с другой стороны, все, и солдаты, и офицеры понимали, что не форма красит человека, а человек своими ратными подвигами красит форму.

Столичный мэр сделал руководству музея интересное предложение.

— Мы ввели новую традицию — проводить свадебные обряды в самых лучших и знаковых местах Москвы, и думаю, что иногда здесь можно было бы проводить торжественное бракосочетание офицеров.

Градоначальника поддержал замминистра обороны России Николай Панков. Но свадьбами предложил не ограничиваться:

— А почему бы здесь не проводить присягу преображенцев и семеновцев, дислоцированных в Москве?

Интересно, что прежняя, малая экспозиция музея выставлялась в усадьбе Тургеневых — Боткиных. И при первых, и при вторых хозяевах она служила одним из культурных центров Первопрестольной. Большую удалось развернуть в особняке, известном как усадьба князей Васильчиковых, живших здесь в 1845–1855 годах. В гостях тут нередко бывали писатели Николай Гоголь и Федор Тютчев, художник Иван Айвазовский, историк Сергей Соловьев. А, например, актер Михаил Щепкин бывал и у Боткиных, и у Васильчиковых. Сейчас усадьба — объект культурного наследия федерального значения. Перед открытием ее бережно отреставрировали лучшие специалисты. Воссоздана лепнина интерьеров, изразцовые печи, фасады.

— Любой новый музей — это благодать. Музей же, который возродил усадьбу, — благодать вдвойне, — уверен директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. — Усадьба носит имя Васильчиковых, представитель этого рода был директором Эрмитажа. Музей замечательный и очень рискованный: в нем и подлинные вещи, и современные, и макеты. Но, насколько я видел, баланс соблюден.

Есть и еще один занятный момент. После революции, вплоть до 1976 года, в главном доме располагалась школа № 48, директором которой в 20-х была Надежда Земская, сестра Михаила Булгакова. Летом 1924-го она приютила брата с женой, съехавших из «нехорошей квартиры» на Большой Садовой.

Но все же главное — это экспозиция. Как рассказал «Культуре» Алексей Темников, ее основу составили экспонаты Императорского интендантского музея, работавшего в Санкт-Петербурге под эгидой русского монарха. Когда какой-нибудь полк шил себе новую форму, один комплект уходил в музей, эта традиция зародилась еще во времена Петра Великого и продолжалась до 1917 года.

— После революции экспонаты стали достоянием народа, которому они были не нужны. Что-то отдали в театры, на киностудии, что-то пытались вывезти и спрятать ветераны интендантской службы, — пояснил специалист.

В результате ряда приключений основная часть коллекции осела в подмосковном поселке Бахчиванджи.

— К 1962 году, когда праздновалось 150-летие Бородинской битвы, в Бахчиванджи был создан музей, — продолжает Темников. — Недавно мы начали с ним сотрудничать, взяли на реставрацию наиболее ветхие вещи. Их восстанавливали специалисты НИЦ имени Грабаря и ГосНИИ реставрации.

Экспозиция начинается с реформ Петра Великого.

— Принято считать, что основателем регулярной русской армии был Петр I, — поясняет гид. — На этот счет существуют разные точки зрения, ведь попытки создать регулярные войска предпринимались и Иваном Грозным, и Алексеем Михайловичем Тишайшим, но все же в исторических кругах превалирует мнение, что справился с задачей лишь первый император России.

Первый зал музея — это еще и своего рода путеводитель. Вдоль одной из стен — силуэты солдат. Напротив — тумбы с кнопками-джойстиками. При нажатии на фигурку возникает объемное изображение солдата, над ним появляется сообщение о том, к какому периоду относится его форма и где о ней можно узнать подробнее. На другой стене — интерактивный стенд с изображением солдата Преображенского полка. Нажимаешь на кнопку «старт» — и солдат начинает рассказывать об истории своего формирования и битвах, в которых преображенцы стяжали славу. Такие же стенды с изображением солдат разных эпох установлены и во всех остальных залах. В двух углах — манекены в форме пехотинца и драгуна, первый вооружен кремневым ружьем, второй — ручной мортирой. Кстати, детям разрешается их потрогать.

— Автор рисунков — известный художник-униформолог Андрей Каращук, — говорит экскурсовод. — Манекены сделали ребята, которые работают с царскосельскими Ратными палатами.

Под стеклом только оригинальные вещи, сохраненные или воссозданные трудами реставраторов. Например, подлинная шляпа Петра III. В зале, посвященном этому императору, — фигура драгуна в лосинах и колете из оленьей замши: обычное сукно при езде верхом быстро изнашивалось. А треуголки, известные еще с XVII века, как выяснилось, были на тот момент самой дешевой формой головного убора, поэтому их использовали все европейские армии. В России для солдат они делались из свалянной овечьей шерсти, для офицеров — из кроличьей.

Единственная экспозиция, окунающая нас в допетровские времена, находится между залами Петра III и Екатерины. Она посвящена битве при Молодях, в которой русские наголову разгромили войско Девлет-Гирея. По два воина с каждой стороны бьются перед деревянными щитами.

— Таким образом мы хотели напомнить о той великой победе, — уверяет экскурсовод. — Русская армия тогда отгородилась от нападавших гуляй-городом, о который крымско-татарская конница фактически разбилась. Затем наши воины вышли из-за щитов и довершили разгром. После этого поражения Крымское ханство так и не смогло оправиться.

В зале Екатерины II — реплика кавалергардского платья императрицы. Верхняя часть — как у офицерского камзола, нижняя — юбка тех же цветов, что и верхняя.

— Она всегда надевала одежду тех полков, в которые приезжала, — делится Темников. — Нужно сказать, что императоры были большими затейниками в плане изобретения цветов. Отвороты на этом платье — лососевого цвета. Но были еще цвет «бедра испуганной нимфы», «влюбленной жабы» и так далее.

Кумиром Петра III был Фридрих Великий — отсюда и прусские мотивы в русской форме. При Екатерине многое изменилось. Для войн, которые Россия вела против Турции, «северный» мундир был слишком неудобен, и солдаты Потемкина носили более эргономичную форму: свободные штаны, высокие ботинки с гетрами вместо сапог, головной убор с козырьком и назатыльником. Павел I вернул прусские стандарты. Кстати, именно при нем появились «фуражные шапки» — предшественницы современных фуражек. Впрочем, в те времена они скорее походили на папахи запорожцев. В них солдаты носили фураж для лошадей, отсюда и название.

При Александре I полковые мундиры менялись четырежды. Примечательно, что на мундире батальонного барабанщика — галуны французской королевской армии. После Тильзитского мира 1807-го мы купили у Наполеона ненужные ему запасы королевских галунов.

И таких историй десятки, если не сотни. Отдельные залы посвящены Крымской войне, обороне Шипки, Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнам. Большая экспозиция рассказывает о Великой Отечественной. Современным защитникам Отечества посвящен пока один зал, но это только начало: оформление полной экспозиции завершится в ближайшие месяцы.

А еще в музее есть стенды, на которые проецируются сцены знаменитых сражений. Интерактивного действительно хватает. Можно собственноручно «сшить» комплект формы 1812 года или увидеть воочию, как наши предки обороняли Шипкинский перевал... И это далеко не все.

— На осень 2020-го запланировали выставку «Слава мушкетеров», — сообщил «Культуре» Алексей Темников. — Оказывается, в нашей стране находится большое количество французских вещей конца XVII — XVIII века: когда там случилась революция, многие местные дворяне обосновались или пережидали у нас. Кроме того, привезем из Франции доспехи кардинала Ришелье и Людовика XIII, а также шпагу де Тревиля.





Фото на анонсе: Игорь Иванко/mskagency.ru



