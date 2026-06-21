Окрасился месяц пурпуром: первый визит Deep Purple в Москву здорово помог нашему «концертпрому»

Тридцать лет назад, 23 июня 1996 года, на стадионе «Динамо» прошел мини-рок-фестиваль, главным событием которого стало долгожданное выступление самой любимой в России западной хард-рок-группы.









Пришедшие на стадион зрители прекрасно понимали, для чего они здесь, но это вовсе не означало, что все остальные коллективы воспринимались как «нагрузка», их даже к условной категории «разогрева» нельзя было отнести. Каждый из участников мероприятия представил полноценный часовой сет (а не отделался парой-тройкой номеров «для проформы»). К тому же все выступавшие в тот вечер артисты переживали очень важные этапы в своей творческой деятельности.



К примеру, «Наутилус», выпустивший в начале 1996-го суперуспешный альбом «Крылья», находился в двух шагах от второго в своей истории распада. Меньше чем через год ансамбль разродится последним полноценным студийным альбомом «Яблокитай», даст прощальный концерт, после чего надолго уйдет в тень. Так что выступление на «Динамо» стало для детища Вячеслава Бутусова во многих отношениях историческим.



Проект Гарика Сукачева «Неприкасаемые», напротив, еще только набирал обороты. Их дебютный, вышедший в декабре 1994-го альбом «Брёл, брёл, брёл» еще был на слуху, а программный хит «Напои меня водой» продолжала оставаться одной из наиболее ротируемых на профильных российских радиостанциях. Сам Гарик пребывал в статусе одного из главных отечественных рок-героев.



Ведомый Сергеем Мазаевым и Николаем Девлет-Кильдеевым «Моральный кодекс», за плечами которого было уже три студийных диска, находился на пике формы. Изысканная, даже слегка эстетская музыка, в которой рок гармонично соседствовал с элементами джаза, блюза и фанка, за несколько лет успела приглянуться любителям «вкусно послушать», а композиции «Я тебя люблю» и «До свидания, мама» прочно встали в один ряд с лучшими произведениями отечественного рок-мейнстрима.



Так что «Нау», «Неприкасаемых» и «Кодекс» зрители встретили и проводили с благодарностью и уважением...



Что же касается Status Quo (рекордсмена по количеству синглов, когда-либо входивших в официальный чарт Британии), то эти заслуженные рокеры в 1996-м не только отмечали 30-летие полноценной творческой деятельности, но и переживали очередной пик популярности. В Москву они заглянули в рамках мирового турне в поддержку недавно вышедшего альбома Don't Stop.

И хотя с творчеством героев английского буги наша публика была знакома не очень хорошо, «коронку» In The Army Now слушала с восторгом, неистово прокричав в нужном месте знаменитое «Stand up and fight!».



Главные герои торжества приехали в Россию тоже не просто так, а «по поводу»: в начале 1996-го музыканты выпустили свой первый альбом без Ричи Блэкмора, покинувшего группу двумя годами ранее (место гитариста было предложено занять Стиву Морсу). Пластинка Purpendicular получилась на удивление качественной. Видимо, сказывалось то обстоятельство, что второй главный композитор «ярко-пурпурных», клавишник Джон Лорд был пока еще в строю. Приезд «темно-лиловых» в нашу столицу был обставлен по-особому. 23 июня 1996-го на «Динамо» планировалось не просто провести концерт Deep Purple, а устроить нечто вроде международного рок-фестиваля. Перед тем, как над стадионом в Петровском парке начали сгущаться сумерки (что свидетельствовало: выход главных хедлайнеров — не за горами), многотысячной аудитории успели попеть-поиграть «Наутилус Помпилиус», «Неприкасаемые», «Моральный кодекс», а также... Status Quo — коллектив, пользующийся в родной Британии уважением не меньшим, чем Deep Purple.Пришедшие на стадион зрители прекрасно понимали, для чего они здесь, но это вовсе не означало, что все остальные коллективы воспринимались как «нагрузка», их даже к условной категории «разогрева» нельзя было отнести. Каждый из участников мероприятия представил полноценный часовой сет (а не отделался парой-тройкой номеров «для проформы»). К тому же все выступавшие в тот вечер артисты переживали очень важные этапы в своей творческой деятельности.К примеру, «Наутилус», выпустивший в начале 1996-го суперуспешный альбом «Крылья», находился в двух шагах от второго в своей истории распада. Меньше чем через год ансамбль разродится последним полноценным студийным альбомом «Яблокитай», даст прощальный концерт, после чего надолго уйдет в тень. Так что выступление на «Динамо» стало для детища Вячеслава Бутусова во многих отношениях историческим.Проект Гарика Сукачева «Неприкасаемые», напротив, еще только набирал обороты. Их дебютный, вышедший в декабре 1994-го альбом «Брёл, брёл, брёл» еще был на слуху, а программный хит «Напои меня водой» продолжала оставаться одной из наиболее ротируемых на профильных российских радиостанциях. Сам Гарик пребывал в статусе одного из главных отечественных рок-героев.Ведомый Сергеем Мазаевым и Николаем Девлет-Кильдеевым «Моральный кодекс», за плечами которого было уже три студийных диска, находился на пике формы. Изысканная, даже слегка эстетская музыка, в которой рок гармонично соседствовал с элементами джаза, блюза и фанка, за несколько лет успела приглянуться любителям «вкусно послушать», а композиции «Я тебя люблю» и «До свидания, мама» прочно встали в один ряд с лучшими произведениями отечественного рок-мейнстрима.Так что «Нау», «Неприкасаемых» и «Кодекс» зрители встретили и проводили с благодарностью и уважением...Что же касается Status Quo (рекордсмена по количеству синглов, когда-либо входивших в официальный чарт Британии), то эти заслуженные рокеры в 1996-м не только отмечали 30-летие полноценной творческой деятельности, но и переживали очередной пик популярности. В Москву они заглянули в рамках мирового турне в поддержку недавно вышедшего альбома Don't Stop.И хотя с творчеством героев английского буги наша публика была знакома не очень хорошо, «коронку» In The Army Now слушала с восторгом, неистово прокричав в нужном месте знаменитое «Stand up and fight!».Главные герои торжества приехали в Россию тоже не просто так, а «по поводу»: в начале 1996-го музыканты выпустили свой первый альбом без Ричи Блэкмора, покинувшего группу двумя годами ранее (место гитариста было предложено занять Стиву Морсу). Пластинка Purpendicular получилась на удивление качественной. Видимо, сказывалось то обстоятельство, что второй главный композитор «ярко-пурпурных», клавишник Джон Лорд был пока еще в строю.

















На первый российский концерт Deep Purple публика устремилась бы в любом случае, но факт присутствия в составе живой легенды, усатого органиста-виртуоза для многих фэнов явился дополнительным бонусом.





Несколько номеров с Purpendicular, естественно, прозвучали, но Smoke On The Water, Highway Star, Black Night, Speed King и Woman From Tokyo из первых уст никто не отменял. Студийная новинка DP была встречена «пепломанами» довольно тепло, однако от прославленного квинтета ждали все-таки исполнения не последних песен, а проверенной временем «золотой» классики. И дядьки не подкачали: за полтора часа, что длился концерт, стадион «Динамо» наполнялся звуками лучших композиций с грандиозных альбомов In Rock, Fireball, Machine Head, Who Do We Think We Are, Perfect Strangers...



Концерт был классным, но вряд ли тут уместно жонглировать восторженными фразами («эмоции захлестывали», «стадион стоял на ушах», «чумовая энергетика», «на грани фантастики» и пр.). Музыканты, которые тогда были все еще относительно молоды (их средний возраст составлял примерно 50 лет), просто качественно выполнили свою работу. Однако фактор многолетнего ожидания приезда любимых рок-артистов, долгое предвкушение рок-н-ролльного пиршества на общем восприятии, несомненно, сказались: побывавшие в Петровском парке соотечественники запомнили то шоу как нечто из ряда вон выходящее.







Последний концерт Deep Purple в России состоялся в 2018 году. За двадцать с лишним лет группа объездила нашу страну вдоль и поперек, но то самое, «динамовское» действо и впрямь было одним из лучших.

Хотя «историческим» дебютный визит группы стал прежде всего для нас — для самих музыкантов выступление 1996-го было частью повседневной, рутинной гастрольной жизни.







Значимость этого события не склонен преувеличивать и один из участников фестиваля, деливший сцену с хедлайнерами Гарик Сукачев. В интервью нашему изданию он несколько лет назад откровенничал: «Для меня это было не первое выступление на одной площадке с маститыми западными командами. Еще в бытность «Бригады С» такой опыт имелся. А потом, Deep Purple никогда не были моей любимой группой. В нашей компании существовал довольно жесткий раскол между теми, кто обожал Deep Purple, и теми, кто преклонялся перед Led Zeppelin. Я относился ко второй категории. Это, разумеется, не отменяет того факта, что Purple — великая группа, потрясающие мелодисты, у которых хит на хите. Просто у меня по отношению к ним, еще с юношеских лет, есть некое внутреннее отторжение, природу которого сложно объяснить. Поэтому каким-то особенным и знаковым выступление, о котором вы говорите, для меня не стало».







Но оно стало таковым для отечественного «концертпрома». Вскоре после успеха «динамовского» сета DP всевозможные агентства, специализировавшиеся на организации культурно-массовых мероприятий с привлечением западных звезд первой величины, заметно активизировали свою деятельность. Первый визит любимой рок-группы словно открыл некий шлюз: на вторую половину 1990-х и нулевые приходится пик «нашествия» иностранных рок- и поп-знаменитостей в нашу страну.







Примерно за полтора десятилетия к нам приезжали все мыслимые и немыслимые звезды — как говорится, на любой вкус и кошелек. Не приглашали сюда только тех, кто, несмотря на высокий статус в собственной стране, у нас мало кому известен. Например, такие исполнители, как Гарт Брукс, Джон Мелленкамп или даже Брюс Спрингстин, могут считаться небожителями в Америке, но в России не собрали бы и половину зала...



Как бы то ни было, концерты супергероев шоубиза перестали быть для нашего зрителя событиями исключительной важности. Вечер хорошей рок-музыки, прошедший теплым июньским вечером 1996 года, запустил этот механизм на полную мощность, в чем, пожалуй, и состоит главная историческая ценность мероприятия тридцатилетней давности.











Концерт был классным, но вряд ли тут уместно жонглировать восторженными фразами («эмоции захлестывали», «стадион стоял на ушах», «чумовая энергетика», «на грани фантастики» и пр.). Музыканты, которые тогда были все еще относительно молоды (их средний возраст составлял примерно 50 лет), просто качественно выполнили свою работу. Однако фактор многолетнего ожидания приезда любимых рок-артистов, долгое предвкушение рок-н-ролльного пиршества на общем восприятии, несомненно, сказались: побывавшие в Петровском парке соотечественники запомнили то шоу как нечто из ряда вон выходящее.Последний концерт Deep Purple в России состоялся в 2018 году. За двадцать с лишним лет группа объездила нашу страну вдоль и поперек, но то самое, «динамовское» действо и впрямь было одним из лучших.Хотя «историческим» дебютный визит группы стал прежде всего для нас — для самих музыкантов выступление 1996-го было частью повседневной, рутинной гастрольной жизни.Значимость этого события не склонен преувеличивать и один из участников фестиваля, деливший сцену с хедлайнерами Гарик Сукачев. В интервью нашему изданию он несколько лет назад откровенничал: «Для меня это было не первое выступление на одной площадке с маститыми западными командами. Еще в бытность «Бригады С» такой опыт имелся. А потом, Deep Purple никогда не были моей любимой группой. В нашей компании существовал довольно жесткий раскол между теми, кто обожал Deep Purple, и теми, кто преклонялся перед Led Zeppelin. Я относился ко второй категории. Это, разумеется, не отменяет того факта, что Purple — великая группа, потрясающие мелодисты, у которых хит на хите. Просто у меня по отношению к ним, еще с юношеских лет, есть некое внутреннее отторжение, природу которого сложно объяснить. Поэтому каким-то особенным и знаковым выступление, о котором вы говорите, для меня не стало».Но оно стало таковым для отечественного «концертпрома». Вскоре после успеха «динамовского» сета DP всевозможные агентства, специализировавшиеся на организации культурно-массовых мероприятий с привлечением западных звезд первой величины, заметно активизировали свою деятельность. Первый визит любимой рок-группы словно открыл некий шлюз: на вторую половину 1990-х и нулевые приходится пик «нашествия» иностранных рок- и поп-знаменитостей в нашу страну.Примерно за полтора десятилетия к нам приезжали все мыслимые и немыслимые звезды — как говорится, на любой вкус и кошелек. Не приглашали сюда только тех, кто, несмотря на высокий статус в собственной стране, у нас мало кому известен. Например, такие исполнители, как Гарт Брукс, Джон Мелленкамп или даже Брюс Спрингстин, могут считаться небожителями в Америке, но в России не собрали бы и половину зала...Как бы то ни было, концерты супергероев шоубиза перестали быть для нашего зрителя событиями исключительной важности. Вечер хорошей рок-музыки, прошедший теплым июньским вечером 1996 года, запустил этот механизм на полную мощность, в чем, пожалуй, и состоит главная историческая ценность мероприятия тридцатилетней давности.

К середине 1990-х приезды зарубежных звезд первой величины уже не были редкостью для отечественного меломана, однако привоз в Россию мировых знаменитостей все еще нельзя было назвать поставленным на поток. Шоу таких титанов, как Pink Floyd, Билли Джоэл и Дэвид Боуи, в истории российского промоутерского дела так и остались единичными подарками рок-гурманам, а коллективы вроде Nazareth, Uriah Heep и Smokie на тот момент еще не успели проторить к нам дорожку.Когда новость о предстоявшем у нас первом концерте Deep Purple разлетелась среди меломанов, в нее не сразу поверили. Герои бесценных (тысячекратно перезаписанных) магнитофонных бобин, объекты многолетнего обожания «олдовых» фанатов, авторы самых известных в истории тяжелого рока гитарных риффов — собственнолично… в Москве?!Неизбалованная российская публика к подобным явлениям тогда еще привыкнуть не успела, потому и сомневалась какое-то время. Когда же информация подтвердилась, вывод напрашивался однозначный: такое пропустить нельзя.