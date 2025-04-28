Волшебная виолончель: в Москве представили книгу, посвященную музыканту Валентину Берлинскому

Денис БОЧАРОВ

В столичном Концертном зале имени Ирины Архиповой состоялась презентация книги Марии Маталаевой «Жизнь на кончике смычка». Издание посвящено выдающемуся виолончелисту, известному педагогу, основателю Квартета имени Бородина, народному артисту РСФСР Валентину Берлинскому.



В этом году музыкальный мир отмечает столетие со дня рождения одного из своих ярчайших представителей: речь идет не только о феноменальном таланте Валентина Берлинского, но и о его безраздельной, по-хорошему фанатичной преданности Делу. Основав струнный квартет в 1944 году, он оставался его единственным бессменным участником на протяжении более шестидесяти (!) лет. Волшебная виолончель маэстро затихла только за несколько месяцев до его ухода в 2008-м.

В океане классической музыки струнные квартеты занимают не самое заметное место. Публика привычнее рукоплещет симфоническим оркестрам, восторгается знаменитыми певцами, засыпает цветами прославленных пианистов… Имена дирижеров более на слуху, чем имена участников скромных коллективов, состоящих из двух скрипок, альта и виолончели. Что, конечно же, несправедливо.

Примерно об этом во вступительном слове к книге говорит автор, внучка Валентина Берлинского, Мария Маталаева: «Жизнь струнного квартета мир, который зачастую остается в тени. В этом мире царит хрупкое равновесие между разногласиями, трудностями, компромиссами, соперничеством, но в то же время в этом мире есть одна величина, которая все уравновешивает или подчиняет себе, — это музыка, которой музыканты служат с полной отдачей до самого кончика смычка… Музыкант квартета – не уединенный творец, лепящий свое искусство в одиночестве, а человек, взаимодействующий с другими в сложной алхимии, где каждый растворяется в звуке и превосходит сам себя ради единого целого…»

Мысль внучки музыканта развивает его дочь, выдающаяся пианистка Людмила Берлинская: «Жизнь папы, как я ее помню, — это Квартет. Абсолютная вера в то, что лучше и выше Квартета нет формы в музыке. Он был очень особенным человеком, вместившим в себя много миров… До последнего продолжал искать, меняться, думать. Квартету был предан фанатично, и именно в нем была вся его жизнь…»

Как представляется, творческий коллектив, трудившийся над книгой «Жизнь на кончике смычка», ставил перед собой две основные цели. Первая — расширить перед среднестатистическим читателем границы восприятия такого феномена, как струнный квартет. Приглашая читателя в закулисье этого удивительного мирка, авторы словно подсказывают: струнный квартет — квинтэссенция исполнительского академического музыкального искусства, его своего рода «становой хребет».

Другая задача этого увесистого, 450-страничного фолианта — создать портрет Валентина Берлинского как многогранной личности, хотя и полностью посвятившей себя музыке. Автору пришлось изрядно потрудиться: великий виолончелист оставил несметное количество рукописей, воспоминаний, нотных записей, афиш, фотографий, газетных вырезок — всего, что связано с музыкальной жизнью квартета.

Основное, что предстояло сделать Марии Маталаевой, — систематизировать бесценные документы, привести их «к общему знаменателю»… «При издании этой книги передо мной стояла трудная задача: объединить биографический материал с творческой историей, сохраняя суть текстов и намерения моего деда, превратить это в отдельное повествование о его жизни и творческом поиске», — говорит автор.

Думается, внучке маэстро это сделать удалось. «Жизнь на кончике смычка» сложно назвать изданием «для широкого круга читателей» — все-таки книга адресована прежде всего меломанам. Но текст грамотно структурирован — как с точки зрения биографических деталей, так и тематически. А главное, книга написана живым, увлекательным языком. При этом она шикарно издана и оформлена. Книгу издал Российский музыкальный союз, а фирма «Мелодия», Всероссийская виолончельная академия, Международный союз музыкальных деятелей и радиостанция «Орфей» оказали неоценимую поддержку. Во вступительном слове на презентации книги Людмила Берлинская поблагодарила эти организации за содействие в реализации проекта.

Украшением презентации стало выступление Государственного струнного квартета Республики Казахстан имени Г. Жубановой под управлением Ернара Мынтаева. В этот вечер под сводами Концертного зала имени Ирины Архиповой коллектив исполнил Квартет №1 Петра Ильича Чайковского.

Выбор этого состава для придания мероприятию особой атмосферы не случаен: Ернар Мынтаев был учеником Берлинского. Вот что вспоминает сам художественный руководитель: «Наш квартет образовался еще во времена, когда мы учились в музыкальной школе. Квартетный «вирус» попал к нам, когда мы впервые еще студентами услышали сочинения Бетховена в исполнении Квартета имени Бородина. И у меня тут же появилась мечта попасть в класс к Берлинскому. Спустя несколько лет я попал к нему в класс, и до конца его жизни мы были вместе, сначала как ученик и педагог, потом уже как коллеги на сцене, много выступали в России и в Европе. Валентин Александрович всегда повторял: «Мои любимые казахи!»

Возвращаясь к самой книге, следует отметить, что «Жизнь на кончике смычка», состоящая из дневников, хроники жизни и творчества Берлинского, списка всех стран мира, где когда-либо бывал Квартет имени Бородина с гастролями, списка всех музыкантов, когда-либо выступавших с квартетом, а также щедро снабженная архивными фотографиями, только начинает свое триумфальное шествие по стране. Вскоре после московской презентации похожие мероприятия пройдут в Саратове, Нижнем Новгороде, Красноярске, Иркутске (на родине Валентина Александровича) и в других городах России.

