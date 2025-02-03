Певец и композитор Игорь Саруханов: «Как любой автор, я хочу, чтобы моя новая песня стала хитом, вот и все»

Денис БОЧАРОВ

Заслуженный артист РФ, автор и исполнитель многих проверенных временем песен, Игорь Саруханов отмечает сорокалетие творческой деятельности. Он выпустил альбом «Реанимация 3», с обновленными версиями своих хитов. «Культура» расспросила артиста о подробностях.

— В последнее время у поп- и рок-музыкантов стало популярным переосмысливать перезаписывать свои прошлые хиты. Вот и вы сделали подобный шаг. Почему?

— Существует звучание и темп времени. Каждому десятилетию присущ свой уникальный саунд. А в моем случае речь и о песнях, многие из которых созданы еще в прошлом веке.

Моя аудитория помолодела лет на двадцать. За последние несколько месяцев я дал концерты во многих городах России, где наблюдал, как на танцполах зажигает и веселится публика, средний возраст которой 25+. Это говорит о том, что молодые люди сумели расслышать в новых версиях моих песен новые же звуки. Мы ведь не просто переделали некоторые композиции — мы использовали свежие технологии: при помощи нового «железа» переосмыслили партитуры, которые были написаны давно.

«Визиточки», по которым песня узнается на раз (запоминающиеся вступления, гитарные риффы и соло, мелодические ходы) никуда не делись, но обновленное звучание позволяет молодому поколению чувствовать себя комфортнее. Записывая новые фонограммы, я пытался гармонично соединить «цифру» с «аналогом», и результатом остался доволен.

— Ваш последний тур посвящен сорокалетию творческой деятельности. С какого момента ведете отсчет?

— Такое понятие, как «Саруханов», появилось в 1984–1985 годах (улыбается). Тогда, после роспуска группы «Круг», я все это и придумал. Нынешний тур представляет собой серию концертов длительностью примерно по два с половиной часа. Играем по 25–30 произведений: от написанных мной еще в бытность лидером группы «Круг» («Каракум», «Позади крутой поворот» и так далее) до недавно сочиненных.

На новых мы пока акцент не делаем: все-таки турне посвящено круглой дате. Однако, по мере того как юбилейные гастроли будут приближаться к концу, мы начнем активно продвигать свежие композиции, о чем сообщим и в афишах. Пока все наши концертные помыслы связаны именно с сорокалетием: мы начали ездить с юбилейной программой в сентябре, и график у нас расписан до марта. За месяц посещаем в среднем десять — двенадцать городов.

— А новые песни создаются постоянно, в режиме нон-стоп?

— Да, сочиняю постоянно. За последние три года у меня записаны три новых альбома: «С кем ты?», «Эмоции» и «Лети за мной». По одной песне с каждой пластинки я на концертах показываю, но, повторюсь, стараюсь не форсировать события. Всему свое время.

Если же возвращаться к старым вещам, то многие из них мне дороги в равной степени: «Желаю тебе», «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики»... Им подпевает весь зал. Меня это не может не радовать: им плюс-минус по сорок лет, а они до сих пор работают! Такая жизнеспособность любому артисту приятна. Если попросят, мы готовы исполнить практически любую песню из нашего репертуара: требование зрителя для меня закон.

— Ваше творчество с трудом подлежит четкому жанровому определению. Классические рок-композиции перемежаются с эстрадными номерами, а джазовые интонации соседствуют с элементами фольклора...

— Вы знаете, журналисты однажды повесили на меня неуклюжий ярлык «поп-рок-певец». Вопросы самоидентификации в этом бизнесе меня мало беспокоят. Назовите это «сарухановщиной», если угодно. Так мою музыку окрестили некоторые друзья и коллеги. Случается, прихожу в студию и слышу: «Ну, сейчас опять будет сарухановщина...» Что ж. Значит, собственный стиль и отличительный творческий почерк у меня есть.

Клише не только портят общую картину, но и порой не соответствуют действительности. Иногда кого-то причисляют к року, и мне становится как-то внутренне неуютно и немного стыдно за этих артистов. О каком роке может идти речь, если ребята на гитарах толком играть не научились? Да и в России, где требования к слову традиционно повышенные, уровень поэзии некоторых так называемых рок-музыкантов попросту дрянной.

— Кстати, об умении играть. Вы окончили музыкальную школу по классу классической гитары, но этот-то путь проделывают многие, а вы посвятили музыке всю жизнь. Был ли поворотный момент, когда вы поняли, чем хотите заниматься?

— В десять лет меня отдали в музыкальную школу, годам к 12-13 я больше сосредоточился на освоении рок-гитары. Ведь гитара классическая и гитара рок-н-ролльная — разные вещи. Связано это было во многом с эпохой классического рока 1960–1970-х, повлекшего за собой виниловый бум.

Я покупал пластинки, снимал гитарные партии, потому что хотел научиться играть так же, как герои моей юности. Однако классическое образование даром не прошло, знание акустического инструмента позволило мне делать довольно «вкусные», как мне кажется, аранжировки для многих моих песен.

В турне я вожу с собой две гитары — электрическую и «акустику». В моем репертуаре достаточно лирических композиций, в которых необходимо звучание именно нейлоновых струн. Сегодня мне, по большому счету, без разницы, играть медиатором на электрической или пальцами на акустической гитаре.

Если, допустим, во время исполнения партии на электрическом «Гибсоне» у меня вдруг упадет медиатор, то, за исключением специалистов, это мало кто заметит — я мгновенно переключусь на игру пальцами. Считайте, что у меня на руке четыре медиатора (смеется). Поэтому, кстати, я бы посоветовал молодым людям, впервые взявшим в руки гитару, постараться освоить как электрический, так и акустический инструмент: классика никогда не бывает лишней.

— Один из ваших главных хитов — «Позади крутой поворот». Однако творческому человеку обычно свойственно рассуждать не о том, что позади, а что впереди. И что же это для Игоря Саруханова?

— А я вам скажу. Это примерно пятьдесят новых треков, которые надо раскрутить. Это дорого, отнимает много сил, нервов и энергии. Помимо этого, процесс продвижения нового материала подразумевает стычки с прессой, непонятки с телевидением и радио и так далее. Но оно того стоит. Так что впереди у меня серьезная и трудоемкая работа. А уж сколько на это потребуется времени — одному Богу известно.

Главное, чего хотелось бы пожелать всем нам да и себе самому: здоровья. Именно оно, в конечном итоге, поможет или помешает нам в достижении наших целей и задач. Именно благодаря Господу, как мне представляется, я жив-здоров, не болею пока: возможно, у Него в отношении меня еще есть определенные планы.

— Принимаясь за написание новой композиции, что вы от нее прежде всего ждете?

— Да ничего принципиально нового, поверьте. Как любой автор и исполнитель, я хочу, чтобы моя новая песня стала хитом, вот и все. Пройдя солидный путь в этом бизнесе, я прекрасно отдаю себе отчет: не все, созданное тобой, обязано нравиться всем. Но если ты выбрал профессию артиста, то должен держать нос по ветру — следить за новыми веяниями, улавливать предпочтения публики, не воротить нос от свежих открытий в области технологий и так далее. Это и называется профессионализмом.

Фото: Александр Хитров/БелТА/ТАСС и Сергей Виноградов/ТАСС