Мощь русского вокала: Хибла Герзмава представила победителей своего именного конкурса

Светлана НАБОРЩИКОВА

Церемонией награждения лауреатов и гала-концертом в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко завершился II Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы. «Культура» оценила масштаб события.

Среди множества вокальных конкурсов именное соревнование народной артистки России выделяется особым вниманием к концертмейстерам. Они участвуют в состязании наряду с певцами, проходят три тура прослушиваний, получают призы и награды с весомым денежным эквивалентом. Факт в высшей степени справедливый. Певец без пианиста-концертмейстера, что называется, не живет. До выхода к оркестру партии репетируются с концертмейстером, а в такой особой сфере исполнительства, как камерное пение, и вовсе задействованы только два средства выразительности — голос и фортепиано.

«Концертмейстер-пианист — это и солист, и равноправный партнер, и аккомпаниатор, сопровождающий вокалиста. Это триединство и составляет суть концертмейстерского искусства», — писал легендарный пианист Важа Чачава. Выявить и усовершенствовать это качество — основная задача конкурса Хиблы Герзмавы. В идеале должно получиться то, что продемонстрировала на гала-концерте закрытия знаменитая итальянская пианистка Кармен Санторо в дуэте с прославленным аргентинским тенором Хосе Кура. Оба они работали в жюри конкурса. Музыканты исполнили композицию в стиле фаду авторства Хосе (стихи Пабла Неруды). Зал слушал замерев — так бывает, когда музыка и артисты становятся одним целым.

В неформальном общении синьора Санторо поделилась секретами мастерства.

— Петь и играть технически совершенно — это важно. Но главное — то, что есть у вас внутри. Русская душа и темперамент — это нечто совершенно необычное в мире искусства, и они сразу узнаются. Совершенствуйте ваш неповторимый шарм, вашу харизму, продолжайте работать над собой — читайте прекрасные книги, смотрите спектакли, слушайте музыку, — обратилась она к конкурсантам.

На сцене МАМТа соревновались 42 певца и 26 концертмейстеров, прошедших сквозь сито предварительного отбора. К финальному туру было допущено 16 вокалистов и 9 пианистов. Помимо исполнения арий и романсов, в программу концертмейстеров входили такие специфические дисциплины, как читка с листа и работа с вокалистом. Если кто не слышал пения пианистов, показывающих вокалистам «как надо», самое время было их услышать. У некоторых оказались вполне оперные голоса.

Председатель жюри Хибла Герзмава в кулуарах поясняла (на все туры вход для зрителей был бесплатным), что концертмейстеру в работе с вокалистом не так важно чисто петь, сколько чисто слышать и играть, а если он может еще и подпеть в дуэте или в ансамбле — это высший пилотаж.

— Хороший пианист — 50 процентов вокального успеха. У каждого певца должен быть свой концертмейстер. Они здесь все замечательные. Если бы у меня было десять премий, я бы им все отдала, — поделилась народная артистка.

В итоге, как обычно бывает на конкурсах, жюри отметило юность и азарт. Первую премию поделили студент Московской консерватории Владимир Вишневский и студент Санкт-Петербургской консерватории Виталий Петров. Зрелое мастерство Александра Анасенко и Александра Широкова (оба они выпускники Молодежной оперной программы Большого театра) было оценено соответственно второй и третьей премией. Овацией зал приветствовал двух незрячих конкурсантов, которых Хибла Герзмава, обняв, подвела к авансцене. Арина Переладова и Даниил Логинов удостоены приза «За искреннее служение искусству» и денежного вознаграждения.

У вокалистов конкуренция была настолько высока, что на одно место претендовало несколько участников. Мой выбор — Елизавета Кулагина, музыкальная и артистичная солистка Геликон-оперы (респект ей и дирижеру Арифу Дадашеву за Стравинского в финальном оркестровом туре), в итоге стала третьей, поделив награду с Элен Егиазарян из Армении. Гран-при достался солистке МАМТа Полине Шароваровой, певице стабильной и уверенной. Студентка РГСАИ Юлия Вакула, обладательница сочного колоратурного меццо-сопрано, на третьем туре покорила зал и, видимо, жюри исполнением песни и частушек Варвары из оперы «Не только любовь» Родиона Щедрина и разделила первое место с солисткой Приморской сцены Мариинского театра Самирой Галямовой. Козырем Самиры в финальном туре стала ария Гориславы из «Руслана и Людмилы». Студент Уральской консерватории Иван Бородулин поддержал коллегу арией Ратмира из того же сочинения Михаила Ивановича Глинки и был объявлен лауреатом второй премии, поделив ее со своим земляком, солистом «Урал Оперы Балета» Евгением Бавыкиным.

В русском репертуаре лауреаты чувствовали себя намного комфортнее, чем в зарубежном, хотя на заключительный гала вынесли в основном арии из итальянских опер, причем масштабные. В результате случился некий перегруз зрительского внимания и вышеупомянутого музыкального откровения: Кармен и Хосе дождались не так много зрителей, как хотелось бы. Но главное, что его услышали конкурсанты.

— Вы поднялись на определенный уровень и вам уже непростительно опускаться. Идите вперед, у вас есть привилегия — вы живете в стране, в которой практически семьсот действующих музыкальных театров. В Италии, например, одни театры бастуют, другие протестуют, в третьих вам вообще не платят. У вас же есть возможность наращивать мышцы, пользуйтесь этим, — напутствовал молодых артистов Хосе Кура.

Участники конкурса Хиблы Герзмавы могут следовать совету маэстро, не беспокоясь о финансовой составляющей. Призовой фонд конкурса благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и меценатов составил более 20 миллионов рублей. Денежные премии получили все лауреаты и финалисты, а также обладатели специальных призов. Еще более весомой наградой можно считать дебюты на ведущих отечественных сценах — в Большом и Мариинском театрах, МАМТе, Геликон-опере. Большом зале Московской консерватории.

Те, кто не добрался до финала или вообще не попал в очные туры, но понравился арбитрам, тоже получили награду — участие в бесплатных «Уроках с мастерами», проведенных членами жюри. Расходы участников на проезд и проживание оргкомитет соревнования взял на себя. Не исключено, что способные ученики, пройдя такую школу, станут лауреатами следующего Конкурса Хиблы Герзмавы, который состоится через два года. Прием заявок стартует в 2026 году.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости