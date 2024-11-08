Будем песню беречь: к юбилею Александры Пахмутовой

Денис БОЧАРОВ

Вышла книга «Как молоды мы были...», где собраны тексты и нотные записи лучших песен Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Издание появилось не случайно: в начале ноября гениальному композитору исполняется девяносто пять.

Если мир когда-нибудь получит полноценную автобиографию Александры Николаевны, то это, несомненно, будет бесценным подарком для многочисленных поклонников ее таланта. С одной стороны. С другой — если и существует на свете человек, вся жизнь которого максимально и красочно раскрыта в труде, то это она, наша выдающаяся современница, появившаяся на свет 9 ноября 1929 года в селе Бекетовка, что в Кировском районе Волгограда...

Когда-то Джон Леннон сказал, что если у рок-н-ролла и может быть какое-то имя собственное, то оно должно звучать так: Чак Берри. А вот что касается советской эстрады, то ее можно было бы назвать — Александра Пахмутова. Традиции советской песни, разумеется, были заложены не ею: эта удивительная миниатюрная женщина тоже училась у своих предшественников — у братьев Покрассов, Василия Соловьева-Седого, Исаака Дунаевского, Бориса Мокроусова. Но Александра Николаевна довела отечественную песню до совершенства, возведя ее в ранг высокого искусства.

Как и подобает выдающемуся таланту, Пахмутова — необычайно скромный человек. В предисловии к вышедшей книге композитор пишет: «Мы с Николаем Николаевичем всю жизнь работали и по-другому свою жизнь не мыслили. И все разговоры про вдохновение... Я это слово не очень люблю. Оно такое витиеватое. Просто надо жить и трудиться... На эпитеты я не обращаю никакого внимания. Никогда не думала о собственном значении, душа не откликалась на комплименты. Живу, соображаю, работаю и ни о чем не жалею.

Меня приучили нормально оценивать себя. И в песнях наших прежде всего — огромное уважение к людям. Любимый герой моих песен — человек честной судьбы, добрый и порядочный, не предатель, у которого в душе живет вера. Для таких людей мы работали всю жизнь, о таких писали и ради таких старались создавать произведения, которые найдут отклик в их душах... Я не могу сказать, есть ли у меня слава. Когда вокруг тебя шум, люди не верят, что ты живешь обыкновенно. Мы с мужем о славе не задумывались и не считали, что она к нам пришла. Да какая слава? Известность — да, это есть. А слава... Особенно в нынешнее время, когда кто угодно считает себя звездой. Звезды надо вернуть астрономам».

Писать о человеке честной судьбы... И в самом деле, творческое кредо Александры Николаевны едва ли можно выразить более четко. Музыка Пахмутовой всегда была актуальна, доходчива и на удивление многолика. Поскольку этот самый «человек честной судьбы» подан в песнях нашего величайшего творческого «тандема» колоритно и разносторонне.

Современница и очевидица всех основных, происходивших в стране во второй половине ХХ — начале ХХI века, событий (Великая Отечественная война, большие комсомольские стройки, начало космической эры, победы советского спорта, перестройка и ее агония, распад СССР и последовавшее за лихими девяностыми возрождение государства), композитор емко отражала их в своих произведениях.

Палитра пахмутовских красок поистине безгранична, ее лира поет на все лады. Восторженный героический пафос («И вновь продолжается бой», «Любовь, комсомол и весна», «Наша Родина — революция») соседствует с проникновенными, чувственными мотивами («Я не могу иначе», «Нежность», «Нам не жить друг без друга»). Бодрые молодежные композиции («Яростный стройотряд», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать») дивным образом гармонируют с задумчивыми лирическими интонациями («Да разве сердце позабудет», «Солнце любви моей», «Песня тебя найдет»). Спортивные шедевры («Трус не играет в хоккей»», «Команда молодости нашей», «Герои спорта»), военные произведения («Малая земля», «Поклонимся великим тем годам», «Если отец герой»), уникальный в истории мировой музыкальной культуры песенный цикл «Созвездие Гагарина», посвященный космосу... Кажется, нет такой достойной темы, на которую Александра Пахмутова, вместе с супругом Николаем Добронравовым, не обратили бы свой творческий взор...

Именно с целью подчеркнуть безграничное многообразие и непреходящую монументальность оставленного Александрой Николаевной наследия и была выпущена книга «Как молоды мы были...». Это, повторимся, не автобиография — скорее, фотоальбом, сопровождаемый текстами и нотами любимых несколькими поколениями песен. Об истории создания некоторых из них автор делится воспоминаниями. Несмотря на относительно небогатый литературный, повествовательный материал, перед читателем предстает весьма целостная картина о пройденном композитором творческом пути. Ибо в написанных Пахмутовой песнях, по сути, и заключается вся ее жизнь. Жизнь выдающегося творца, убежденного патриота и прекрасного человека.

Судьба была к Александре Николаевне благосклонна. Еще до распада Советского Союза (а этот горький период в отечественной истории Пахмутова и Добронравов переживали очень остро, так и не сумев до конца с ним смириться) композитор была удостоена, кажется, всех главных званий, наград и регалий. Она является Героем Социалистического Труда, народной артисткой СССР, лауреатом двух премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалером двух орденов Ленина...

По состоянию на середину 2024 года, раздел «Список песен» на официальном сайте Александры Пахмутовой содержит 444 песни. Это, на самом деле, не так уж и много. Иные «рукоделы» и за пять лет успевают состряпать тысячу вещиц. Но все дело в том, что все песни нашей героини официально опубликованы и изданы, они украсили репертуар наших лучших певцов и коллективов (от Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева до Александра Градского и Льва Лещенко, от Людмилы Зыкиной и Анны Герман до Аиды Ведищевой и Надежды Бабкиной, от Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением В.С. Попова до ВИА «Песняры»).

А многим песням, созданным Пахмутовой, и вовсе можно воздвигнуть монумент — настолько они гармонично вошли в нашу жизнь, став, своего рода, частью генетического кода соотечественников. Кстати, Александра Николаевна является одним из немногих представителей мира популярного музыкального искусства, которые стали удостоены памятником при жизни: вот уже несколько лет в Волгограде, на правом склоне поймы реки Царица, в парке имени Александры Пахмутовой красуется симпатичная статуя девчушки с аккордеоном. Впрочем, принимая во внимание, что эта, наделенная феноменальным талантом, хрупкая женщина, своим творчеством осчастливила огромное количество людей, удивительного в данном факте нет ничего.