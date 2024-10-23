Глава Госоркестра Республики Башкортостан Артур Назиуллин: «Все беды от неспособности договориться»

Юрий ТАТАРЕНКО

«Культура» поговорила с гендиректором Госоркестра Республики Башкортостан и одним из самых востребованных кларнетистов мира о том, как сделать симфонический оркестр республиканским брендом, какие качества нужны главе творческого коллектива и возможен ли в Уфе музыкальный туризм.

— Интересная, конечно, картина в Уфе! Аскар Абдразаков — худрук Башоперы и действующий певец. Амина Шафикова — министр культуры и действующая пианистка. Артур Назиуллин — гендиректор ГАСО и действующий кларнетист… Как вам удается успешно работать на два фронта?

— Вот такие мы талантливые, башкиры (улыбается)!Думаю, просто все сошлось: музыкальные способности и организаторские навыки. Музыкант умеет организовать себя – перед концертом, на репетиции, может выстроить свою исполнительскую карьеру и так далее. А некоторым еще и удается организовать жизнь творческого коллектива. Я много лет, до переезда в Башкортостан, совмещал в Москве широкую концертную деятельность и преподавание. В далеком 2010-м был арт-директором Фонда Исаака Дунаевского, работал вместе с Максимом Дунаевским. В2016 году в моей жизни появился Фонд Спивакова. В 2018 -м получил приглашение возглавить Госоркестр Башкортостана.

Решение оставить Москву далось непросто, я сотрудничал и по сей день сотрудничаю с множеством российских оркестров. Посоветовался с коллегами, наставниками – и переехал в Уфу. Было интересно попробовать силы на новом поприще. Поначалу было тяжело, но зато сейчас вы видите результат этой большой кропотливой работы.

— Творческий рост симфонического оркестра — трудный путь? Вы публично заявляли, что планируете повысить качество оркестра и сделать коллектив новым башкирским брендом. Получается?

— Мы приближаемся к намеченной цели методично и спокойно. Шапкозакидательством не занимаемся. Чтобы достичь цели быстро, нужны огромные финансовые вливания. Эти пять лет, что я возглавляю оркестр – весьма непростой этап развития страны. Сами видите, что сейчас происходит в мире после пандемии. В мае 2020 года мы практически первыми в стране вышли на работу, играли малыми составами, а также давали онлайн-концерты. И развитие нашей виртуальной концертной площадки продолжается: с декабря прошлого года у нас, благодаря поддержке национального проекта «Культура», прекрасный виртуальный концертный зал с серьезным оборудованием для съемки и трансляций концертов. СВО внесла новые корректировки в формирование бюджета страны и нашей республики. Как вы понимаете, увеличить финансирование оркестра в 3-4 раза – маловероятно. На что можно было потратить средства? Как в футболе, на приглашение в команду лучших мастеров. Дай великолепному скрипачу зарплату в три раза выше московской – и он с радостью представит на сцене Республику Башкортостан.

Мы пошли иным путем. Эволюционным, можно сказать. Нас поддерживает и глава республики, и министерство культуры – по мере возможностей. Постепенное развитие оркестра тоже дает свои результаты. Очень хорошие музыканты, уроженцы Башкирии, обрели второе дыхание. Нам удалось сохранить костяк коллектива. Были приглашены и новые музыканты. Ввели стажерскую программу, набираем совсем еще молодых исполнителей, студентов – чтобы они могли расти. И ощущение стагнации, некой потерянности, быстро ушло.

Перечислю некоторые достижения. В 2020 году оркестр впервые выступил в Москве в Концертном зале имени Чайковского – и сейчас мы ежегодно играем на этой престижной площадке. С 2021 года начались наши ежегодные выступления и на сцене Большого зала Московской консерватории – четверть века спустя. Оркестр гастролирует с выдающимися музыкантами, к примеру, с Денисом Мацуевым.

Меня очень радует наша стабильность. Как говорил мой учитель, стабильность – показатель класса. Четвертый год подряд, в апреле, мы ездим с гастрольным туром по регионам России. Концерты проходят в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии. Этой весной мы сыграли с Денисом Мацуевым в Москве и Санкт-Петербурге. Впервые в истории башкирский коллектив выступил в Концертном зале Мариинского театра!

Я рад, что в репертуаре оркестра появились симфонии Малера и Брукнера. Это музыка, которая ошеломляет. Она меняет внутри тебя молекулы… Счастлив, что творчество этих великих композиторов интересно и нашей публике, которая развивается вместе с оркестром. Возник клуб поклонников оркестра. Посещаемость за последние пять лет выросла в три раза. Это важные цифры для нас. Мы дорожим своим слушателем. Поэтому приглашаем в Уфу потрясающих солистов.

— Рост продаж билетов на концерты ГАСО не может не впечатлять. Но Полина Гагарина, приехав в столицу республики, с легкостью собирает «Уфа-арену». Возможно ли увлечь классической музыкой десятки тысяч горожан?

— Популярная музыка всегда востребована у широких слоев населения, но говоря, например, о фестивале «Романтика осени» ГАСО РБ, где концерты академической музыки посетили более 65 тысяч слушателей, я понимаю, что и вечные ценности красоты классической музыки уфимцам очень близки. Какие пути сближения мы ищем? Можно сравнить симфонический оркестр и Театр оперы и балета. Очевидно, что театр – более массовая история. Потому что это свое здание, красивые интерьеры, буфет-коньячок, а на сцене – костюмированное действие в безумно красивых декорациях. А на симфоническом концерте нет никакой картинки, кроме музыкантов на сцене. Мы ярые противники какого-либо фона, экранов – даже когда играем сюиты из проекта «Симфоническая вселенная». Видеосопровождение удешевляет суть, а ведь музыка — это главное. Привлечь публику можно единственным способом — качеством игры оркестра. Конечно, мы задействуем и соцсети, и таргетированную рекламу. Об оркестре узнают все больше людей. Интерес к нам растет.

За исполнительским искусством стоят труд и талант. Когда публика после концерта испытывает благодарность к музыкантам – это дорогого стоит. Чтобы оркестр работал как часы, задействована большая команда музыкантов, дирижеров и офиса. И я благодарен каждому.

— В словах «директор» и «дирижер» три первые буквы совпадают. А что еще? У вас с Дмитрием Крюковым разные зоны ответственности, как я понимаю?

— Считаю, у нас с Дмитрием сложился хороший тандем. Я приехал в оркестр на должность худрука. Тогда человек именно на этой должности считался первым лицом в оркестре. Затем должность худрука была преобразована в должность генерального директора. Проработав несколько месяцев, я пригласил в качестве дирижера фанатика своего дела — яркого, талантливого Дмитрия Крюкова, с которым мы вместе учились в Московской консерватории. Ясчастлив, что в Уфе появился такой прекрасный дирижер.

Работаем вместе в спокойном режиме. Мои должностные обязанности – руководство коллективом в целом, начиная с творческих вопросов и заканчивая административной работой: это и гастроли, и проекты, и творческое планирование, включая приглашение лучших солистов, и работа с музыкантами, и кадровые, финансовые, хозяйственные вопросы учреждения. В общем, работы хватает. А Дмитрий ведет работу с музыкантами и готовит оркестр к концертам. Вставать за дирижерский пульт у меня нет никакого желания. Моя роль – играющий тренер, то есть директор, который остается по сей день востребованным солистом.

— Главные качества, необходимые любому руководителю — амбициозность и умение убеждать. Согласны?

— Это одни из главных качеств. Я бы добавил к ним способность договариваться. Одна из задач руководителя – это умение сглаживать любые ситуации, выстраивать стабильный и ритмичный ход развития учреждения и во внешней, концертной деятельности, и во внутренней – во всем, что касается настроений, состояния работников учреждения. Все беды – от того, что люди не разговаривают друг с другом. Важно находить точки соприкосновения. Безусловно, ведем плотную работу с министерством культуры, с министерством финансов по вопросам развития оркестра: доведение заработной платы до достойного уровня, проведение крупных проектов, фестивалей и гастролей оркестра требует значительных финансовых вложений. Мы работаем в плотном тандеме, убеждаем в необходимости проведения подобных проектов и реализации в дальнейшем всех намеченных планов.

Четвертый важный пункт – надо отбросить все мысли о собственном благополучии и жить одним только желанием развития вверенного тебе учреждения. Только тогда может что-то хорошее получиться. Первые три года, будучи на посту гендиректора оркестра, я сократил число своих сольных выступлений на 90 процентов, почти не выходил на сцену. Систематизировал большое хозяйство. Но это надо было сделать. А сколько еще предстоит сделать! Вряд ли найдется такой руководитель, кто готов сказать: у нас все хорошо, можно почивать на лаврах. Проблем хватает – не с деньгами, так с людьми, не с транспортом, так опять с деньгами… (улыбается). Это круговорот, который никогда не закончится. Но это и подталкивает к развитию.

— Замечательно, что башкирский оркестр выезжает в соседний Татарстан. А есть ли возможность привезти в Уфу коллег из Казани?

— Наш оркестр все-таки не филармония. У нас нет своего здания, к огромному сожалению. Мы находимся в ГКЗ «Башкортостан» на условиях госаренды и получаем зарплату за выполнение госзадания и исполнение собственных концертов. Поэтому не все так просто с приглашением иногородних коллективов. Но мы благодарны главе республики за поддержку фестиваля «Романтика осени» в формате опен-эйр на Советской площади, где наряду с нашим оркестром участвуют коллеги-музыканты из других регионов. В прошлом году приезжал Тюменский филармонический оркестр. В этом году выступил ГАСО России имени Светланова. То есть: когда нам дают площадку и обеспечили возможность пригласить коллектив — мы это делаем с большой радостью.

В Республике Башкортостан всего 5 академических коллективов. Своего помещения нет только у нас. Это наша боль, признаюсь. Но мы не унываем и надеемся на лучшее.

— Весной этого года кларнетист Артур Назиуллин принял участие в юбилейном вечере пианистки Амины Шафиковой. Поделитесь впечатлениями?

— Мы много лет знакомы с Аминой Ивниевной. Это уникальный случай, когда действующий министр, работающий вот уже 12 лет на серьезной государственной должности, сохранил и профессиональные качества, и руководящий потенциал, и музыкальные способности. Амина Шафикова – блестящий профессионал, эффективный руководитель с большими интеллектуальными и организаторскими способностями. Не устаю ею восхищаться! Есть мнение, что из музыкантов не всегда получаются толковые менеджеры. В случае с министром культуры Башкортостана это совершенно не так. Музыканты – перфекционисты от рождения: от публики не скрыть фальшивую ноту. Малейшую неточность они не прощают ни себе, ни своим коллегам. Нацеленность на максимальный результат – сильная сторона Амины Шафиковой. Счастлив, что у нас такой министр культуры. Было очень приятно выступить с Аминой Ивниевной на одной сцене. И с Аскаром Абдразаковым, разумеется. Он роскошный певец и успешный руководитель.

- Какой темп в вашей жизни самый распространенный, а какой — любимый?

- Больше обычного я существую в темпе presto. А любимый – allegro (presto — быстро, allegro — весело, радостно. — «Культура»). Хотелось бы в нем удержаться, но почти всегда получается presto (смеется). То есть вместо вполне комфортных 126 ударов в минуту – примерно 180.

— Andante вообще никогда у вас не бывает?

- По своему психотипу и темпераменту я совсем не «андантовый» человек! Мне почти всегда все кажется медленным. И если у нас с коллегами не совпадают темпы, если человек на совещаниях не погружен полностью в проблему, я сразу из presto перехожу в prestissimo, а вскоре происходит вылет в стратосферу…

— Чем же вы заряжаетесь?

— Трачу внутренние ресурсы. Даже не вспомню, когда у меня последний раз был полноценный отпуск. Неделя на Новый год, а потом оркестр традиционно выезжает в тур по Зауралью – и пошло-поехало. В июле-августе коллектив отдыхал, а я участвовал в фестивале «Выше звука» в Карачаево-Черкесии и с командой офиса готовил фестиваль «Романтика осени», где сложный монтаж сцены и другие оргмоменты.

— Раскройте секрет: когда вы репетируете?

- Вечерами. В офисе после рабочего дня. Музыка – это, безусловно терапия. После часа занятий ты становишься другим человеком.

— Вы дважды брали первую премию на международных конкурсах кларнетистов. Что исполняли?

— Репертуар был огромным – все-таки на таких конкурсах всегда по 3-4 тура. Сольная программа, камерная (с роялем), выступление с оркестром, программа со струнным квартетом. Конкурсант себя раскрывает и в обычном кларнетовом репертуаре, и в современной авангардной музыке, где задаются новые принципы игры на инструменте. Такие конкурсы – это самые настоящие Олимпийские игры.

- А побеждают на них те, кто меньше всех волнуется? Или кто больше занимался?

- Вы задали потрясающий вопрос! Однажды один умный человек сказал фразу, которую я в полной мере только сейчас могу оценить: «Артур, в жизни побеждает тот, у кого крепче нервы». Думаю, это же относится и к выступлениям на конкурсах. Музыкант может быть безумно талантлив, но в ответственный момент у него может что-то сорваться. Ивсе! А человек с более крепкими нервами дойдет до конца и победит.

— В вашем репертуаре появились произведения композитора Дмитрия Крюкова. Чем его музыка привлекательнее Пендерецкого?

— Сейчас расскажу. Пьер Булез, Пендерецкий, Пауль Хиндемит, Кшиштоф Пендерецкий, Эдисон Денисов – современные авангардные композиторы, писавшие для кларнета. Дмитрий Крюков идет своим путем. Делюсь своим мнением как исполнитель: более яркого концерта, доступного для неискушенной публики, я не могу назвать. Впервые мы исполнили этот концерт в Уфе в ноябре 2023 года, затем в туре по городам России и совсем недавно на «Романтике осени» на Советской площади.

— Вы учились в Москве и стажировались в Европе. Есть ли принципиальные отличия в системах российского и западного музыкального образования?

— Конечно. Везде есть свои плюсы. Профессор Багдасарян мне дал очень много. И стажировка на Западе оказалась очень полезной. Получил огромный опыт. На основе этой базы раскрываю свое видение исполнительских тонкостей.

— Чем отличаются творческие кредо кларнетиста Артура Назиуллина и ГАСО Башкортостана?

— Они совпадают. Нужно всякий раз делать максимум того, что можешь. Стараемся исполнять величайшие музыкальные произведения в наилучшем качестве. Нам важно, чтобы Уфа была на слуху у меломанов, наряду с городами, где давние музыкальные традиции. Да, все получаться сразу не может. Сегодня было хорошее выступление, а завтра не очень. Значит, нужно больше работать. Чтобы появилась стабильность. Чтобы расти. Но уже сейчас наш оркестр широко известен за пределами Уфы. Более того, об Уфе на музыкальной карте страны, о Республике Башкортостан как регионе с высокой исполнительской культурой узнали во многом благодаря нашему оркестру.

— Если бы вы могли превратиться в одно из музыкальных произведений, что бы выбрали?

— Концерт для кларнета с оркестром Моцарта. Мне невероятно близка эта музыка. Она лечит мое сердце. Моцарт писал кристально прозрачную музыку, на которую невозможно не отозваться. Счастлив, когда выпадает возможность сыграть этот концерт.

— Какой телепроект вам интереснее – «Голос» или «Синяя птица»?

- Конечно, проект телеканала «Культура». Я бы еще хотел отметить музыкальный телевизионный проект «Елкән» («Парус»), который мы уже четвертый сезон делаем вместе с телеканалом «Тамыр». Юные музыканты исполняют башкирскую академическую музыку. Конкурс проходит в три этапа: отборочные выступления, финал и выступление с большим оркестром. Талантливым ребятам дается путевка в жизнь.

— Творчество по своей природе – уход от реальности. Писатели и композиторы создают свои вселенные. Музыканты на сцене нередко словно отрываются от земли. А что не так в реальной жизни для вас, выбравшего путь музыканта?

— Творчество – кратковременный уход от реальности. На тот момент, пока творишь. А как гендиректор оркестра я не могу отрываться от насущных проблем. Я обязан быть прагматичным. Но на сцене – особенно когда все получается – порой возникает удивительное ощущение, что ты внутри машины времени.

— Какой бы совет вы дали юным музыкантам?

— Ребята, занимайтесь как можно больше. Будьте коммуникабельны, со всеми дружите. И очень уважительно относитесь к старшим товарищам по творческому цеху. Музыканту надо не пушить хвост, а всю жизнь пахать, не покладая рук и не поднимая головы.

— Вот вы сказали: надо много работать. А жить когда? Перед молодежью всегда столько соблазнов, особенно в больших городах…

- Надо искать баланс. Я, когда учился, занимался огромное количество времени. И успевал влюбляться, радоваться жизни, просвещаться и так далее. Ходил по театрам и музеям. Увлекался литературой – Ремарком, Айтматовым, знал наизусть чуть ли не всего «Евгения Онегина». Был дружен с Эльдаром Рязановым…

— Вокалисты берегут голос, скрипачи и пианисты – руки. А что бережет кларнетист?

— Нам важны и руки, и голос. Фортепиано требует глубокого погружения в клавиши, нажатия с весом. А кларнетисту для качественной артикуляции нот нужно, наоборот, минимизировать движения. Руки должны быть как вареные спагетти – максимально расслаблены. Нужно также правильно дышать, следить, чтобы не сушило рот – иначе ты не сможешь играть. То есть у духовиков задействованы механизмы работы и скрипача, и пианиста, и вокалиста.

- Вы начинали как виолончелист. Давно ли брали в руки инструмент?

— Последний раз — лет в семь. Как сейчас помню, играл «Тяжелый поезд», где 4 ноты: до, ре, ми, фа-фа, ми, ре, до… (улыбается) Потом всерьез увлекся кларнетом. Мама —альтистка, и я долгие годы находился среди струнников. Очевидно, это сыграло свою роль. Потому что дружил я большей частью именно со струнниками. И струнная манера игры на духовом инструменте мне присуща.

— Как часто приходится импровизировать в жизни?

— Постоянно. (Вздыхает). Любые переговоры – это джаз. Интервью – тоже импровизация, безусловно.

— Недавно прочел в «АиФ», что в Китае 22 миллиона пианистов. А какое количество музыкантов в России вас бы устроило?

- Вы затронули серьезную проблему. В свое время директором Фонда Дунаевского была Алла Исааковна Ландор. Она сетовала: консерватории выпускают много музыкантов, а значительная часть остается не у дел. Но сегодня я как директор республиканского госоркестра вынужден констатировать страшный кадровый голод:хороших инструменталистов катастрофически не хватает! И это же можно сказать про множество регионов, это просто беда!

— Насколько близки эти слова – Уфа и музыкальный туризм?

— Мы над этим работаем. Точно знаю, есть поклонники нашего оркестра, приезжающие в Уфу из других городов на некоторые программы. С другой стороны, мы сами регулярно выезжаем в муниципалитеты республики. Об оснащенности залов, акустике мы не говорим, они не уровня госоркестра. Но лишать людей возможности слушать классическую музыку в живом исполнении нельзя.

— Каковы главные итоги фестиваля «Романтика осени», что прошел в Уфе в конце августа?

— Мы рады, что республика имеет потенциал проводить такие крупные культурные фестивали, которые собирают огромную аудиторию любителей классической музыки. Уникальные музыканты и коллективы на одной сцене! В первые два дня – Денис Мацуев, Ильдар и Аскар Абдразаковы, Женисбек Пиязов и команда вокалистов из Узбекистана вместе с Госоркестром Башкортостана, я сам с большим удовольствием вышел на сцену со своим оркестром, а на закрытии фестиваля выступил Госоркестр России имени Е.Светланова. Три дня за дирижерским пультом был маэстро Дмитрий Крюков!

Более шестидесяти пяти тысяч человек посетили концерты «Романтики осени» в этом году. Я убежден, что уже традиционный фестиваль, который состоится в 2025 году, будет не менее интересен, чем предыдущие.

— В этом году как кларнетист вы гастролировали в Севастополе — как раз в день обстрела с человеческими жертвами. В каких мыслях и чувствах вы прожили это время?

— Концерт в Севастополе мы провели без аплодисментов в солидарность с той страшной трагедией, которая случилась в этот день. Состояние было очень сдержанным, все мысли - о человеческой жизни, о душе. Концерты классической музыки обладают большой целительной силой: все мы знаем, что в Ленинграде под бомбежками исполнялась Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Мы находились в таком же состоянии – я, пианист Александр Гиндин, ведущий Артем Варгафтик: внутренняя концентрация и сопереживание, желание поддержать севастопольцев. Публика очень благодарила и организаторов, и нас, что мы не отменили концерт, который стал для жителей Севастополя духовным откровением и моральной поддержкой.

— И последний вопрос: что такое любовь?

— Любовь… Я считаю — музыка и любовь неразделимы. Сэтим я живу и буду жить.





Фотографии предоставлены Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Башкортостан (ГАСО РБ).