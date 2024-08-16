Композитор Олег Иванов: «Фестиваль «Красная гвоздика» нацелен на сохранение и популяризацию лучших отечественных песенных традиций»

Денис БОЧАРОВ

В Сочи с 18 по 22 августа пройдет Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И. Д. Кобзона. «Культура» побеседовала с председателем жюри, композитором, народным артистом РФ Олегом Ивановым.

— Олег Борисович, расскажите об истории фестиваля.

— Фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика» на протяжении нескольких десятилетий проводился в нашей стране с 1967 года. После длительного перерыва проект был возрожден в 2015-м при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Последние четыре года фестиваль проходит в Сочи, а до этого устраивался во многих регионах России. Это мероприятие сегодня актуально как никогда: его злободневность диктует военно-политическая обстановка, сложившаяся в мире. Фестиваль призван продолжить славные патриотические песенные традиции, заложенные Василием Соловьевым-Седым, Александрой Пахмутовой, Аркадием Островским, Марком Фрадкиным, Яном Френкелем и другими мастерами. Это феноменальные произведения музыкального искусства. Проникая в души слушателей, эти песни становились поистине народными.

Очень важно эти традиции не утратить. Поп-культура, конечно, существовала всегда, но в свои лучшие годы (в 1960-е — 1980-е) она опиралась на эстетические каноны, установленные классиками советской песни. Сегодня же телевидение, радио, и прежде всего, конечно, интернет, идут на поводу у молодежной, клубной субкультуры — что на общем художественном уровне произведений сказывается не лучшим образом.

Манера исполнения некоторых молодых артистов удручает: вроде бы неплохо двигаются, стильно одеты, клипы сделаны на высоком профессиональном с точки зрения технологий уровне, но ловишь себя на том, что только к концу песни понимаешь, что она звучит на русском языке. Да и не всегда можно понять, кто стоит у микрофона — мужчина или женщина: появилась странная мода подавать музыкальные опусы в стиле унисекс.

Наш фестиваль, повторюсь, нацелен в первую очередь на сохранение и популяризацию лучших отечественных песенных традиций. Не менее важно, что он должен поспособствовать продвижению музыкантов, работающих в жанре национальной песни, созданию вокальных произведений духоподъемной, гражданской и патриотической направленности.

— Недостатка в заявках для участия в конкурсе, разумеется, не было? Уровень конкуренции предполагается высокий?

— Мы получили массу заявок из разных уголков страны: из Москвы, Курска, Донецка, Краснодара, Калининграда, Волгограда, Хабаровска, Ростовской, Владимирской, Белгородской областей... Жюри уже сделало предварительный отбор и с удовольствием отметило высокий уровень многих произведений.

В конкурсе две главные номинации — исполнительская и авторская. Уверен, многие композиции найдут благодарного — и при этом массового — слушателя. Помните выражение: великое время рождает великие песни. Как Великая Отечественная явила феномен песен военных лет, наше время (по сути, тоже военное) способно представить немало достойных музыкально-лирических произведений на злобу дня. Многовековое противостояние России и коллективного Запада обязано обрести достойное воплощение в песенной форме.

Мне кажется, что большинство песен, которые нам присылают сейчас, еще несколько лет назад не могли бы родиться — время было иным. А сейчас они появляются словно из рога изобилия, причем пишут их не только профессиональные композиторы и поэты, но и самоучки, не имеющие порой даже начального музыкального образования. Что, кстати, объяснимо: никакая консерватория не научит сочинять мелодии, которые будут запоминаться с первых трех-четырех нот. Песня — поистине народный жанр.

Кстати, в этом году в конкурсе будут принимать участие исполнители, которые в составе артистических бригад регулярно ездят на фронт и выступают перед нашими бойцами, сражающимися на передовой.

— Какими критериями руководствуются члены жюри при отборе победителей? Ведь под определение патриотической песни подходят как произведения о боевых подвигах, так и напевы о русских березках...

— Верное замечание. В связи с этим мне вспоминается мысль, некогда высказанная нашей великой Александрой Николаевной Пахмутовой. Она говорила, что патриотическая песня не обязательно должна быть окрашена в героические тона — правильная лирическая композиция, красиво написанная и грамотно преподнесенная, может достигать необычайных духовных вершин и подниматься до высочайшего общегражданского уровня.

Благодаря этому такое произведение способно выразить настроения и чаяния народа, становясь своего рода отражением времени, в котором человек живет. Не случайно, кстати, именно песня Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова «Нежность» стала первым лауреатом конкурса «Красная гвоздика» в 1967 году.

Или взять, например, прекрасную песню Никиты Богословского на стихи Алексея Фатьянова «Три года ты мне снилась», впервые прозвучавшую в исполнении Марка Бернеса в фильме «Большая жизнь»... В моем понимании, это не только одна из ярчайших отечественных песен о любви, но и удивительное, исполненное глубочайшего патриотизма произведение, вызывающее чувство огромной гордости за нашу страну.

— Вы не случайно являетесь председателем жюри конкурса: песня «Товарищ», с которой к вам пришел первый крупный успех как к композитору, считается одним из ярчайших произведений патриотической направленности. Расскажите о создании этой песни.

— Она была написана осенью 1969 года. Как-то в перерыве между лекциями в Алтайском медицинском институте, где я учился, ко мне подошел однокурсник Анатолий Бендерук, который увлекался поэзией и сам сочинял неплохие стихи. Он вытащил из своего портфеля небольшую книжечку, на которой было написано «Александр Прокофьев. Избранная лирика».

Зная, что я с самого начала обучения в институте проявлял композиторские задатки, он дал мне эту книжку и выразил пожелание, чтобы я написал на какие-нибудь стихи музыку. И стихотворение, напечатанное на второй странице этого сборника, под названием «Товарищ», настолько поразило меня, что я, вернувшись домой после лекций, сел за пианино «Красный октябрь» и с ходу придумал мелодию. На сочинение музыки — как куплета, так и припева — ушло ровно три минуты. И я не поменял в изначальном замысле ни одного аккорда, ни единой ноты...

Песня понравилась моим друзьям, они убедили меня, что у нее большое будущее. Но кому эту песню предложить? В итоге клавир композиции показали Аиде Ведищевой, чья слава во второй половине 1960-х — начале 1970-х была запредельной. И Аида Семеновна решила взять песню начинающего композитора в свой репертуар.

Ведищева была дружна с руководителем отдела музыкальных программ Центрального телевидения и Всесоюзного радио Ириной Михайловной Зинкиной и попросила ее взять мою песню для участия в проводившемся в Москве в 1970-м конкурсе, посвященном юбилею Великой Победы. И хотя прием заявок был уже завершен, Ведищева убедила Зинкину, сказав, что эта песня — бомба.

В итоге Аида записала песню, и эта фонограмма легла на стол жюри. Александра Николаевна Пахмутова, председатель комиссии, мне впоследствии рассказывала, что после прослушивания «Товарища» всем сразу стало ясно, кто победитель.

Результаты конкурса объявили в начале мая 1970 года, а уже в июне проходил Всесоюзный конкурс артистов эстрады, на котором победил Лев Лещенко. Он тогда с большим успехом исполнил песни Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского, а также мою композицию. После этого Лев Валерьянович пел эту песню на всех своих концертах. Так что песне «Товарищ» дали дорогу в жизнь два выдающихся артиста — Аида Ведищева и Лев Лещенко.

Когда по телевизору поставленным дикторским голосом впервые объявили: «Композитор Олег Иванов. Стихи Александра Прокофьева. «Товарищ». Исполняет лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады Лев Лещенко», — можете себе представить, какие у меня, двадцатидвухлетнего студента медицинского института, были ощущения!

Фотографии: Евгений Одиноков / РИА Новости. На анонсе — финал Международного фестиваля национальной патриотической песни "Красная гвоздика 2016", Москва.