«Донбасский экспресс»: «Виват, Россия!»

Елена ФЕДОРЕНКО

Школа-фестиваль «Донбасский экспресс» завершила свою работу в Рахманиновском зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского торжественным концертом. «Культура» поговорила с руководителем образовательной программы фестиваля Варварой Лундстрем.

Варвара — контент-директор «Творческой мастерской Леонида Лундстрема» — получила серьезное, разностороннее образование. Она — лингвист, культуролог (магистратура МГУ) и музыкант. «Донбасский экспресс» — образовательный и просветительский проект для молодых талантливых музыкантов и радость для меломанов. Он уже третий год реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в Москве проводится впервые.

В программе фестиваля — четыре концерта в Рахманиновском зале Московской консерватории, концерт в ДШИ имени Ю.С. Саульского, вечер в Англиканской церкви святого Андрея. Ночной концерт в Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской назывался «Скрипка. Орган. Дуэль». Под сводами готического храма с невероятной акустикой звучала музыка для органа и скрипки Иоганна Себастьяна Баха. Голоса взволнованной скрипки Петра Лундстрема и властного органа Даниэля Сальвадора воспринимались как темы разных миров: земного и божественного. Они переносили слушателей в эпоху Баха, поражая меломанов философской сосредоточенностью размышлений и нежной, утонченной деликатностью, побуждая к сокровенным размышлениям и открытым чувствам. Кстати, судьба Даниэля богата крутыми поворотами. Сегодня он, органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, живет в России, а в марте 2023 года не только принял участие в концерте в Луганске, но настроил и провел косметический ремонт органа местной филармонии.

Об истории и задачах «Донбасского экспресса» и о его героях наш разговор с Варварой Лундстрем.

— «Донбасский экспресс» впервые остановился в Москве, но в путь он отправился гораздо раньше, не так ли?

— Проект стартовал в 2019 году — тогда Школа-фестиваль Леонида Лундстрема собрала первых участников в Крыму, в Евпатории. Потом случился ковид, и все вынужденно перешли на дистанционное образование. Мои родители Леонид Лунстрем и Мария Воскресенская — не только знаменитые музыканты, но и прекрасные педагоги, и по их ученикам было видно, что никакие видеоуроки не способны заменить живое общение будущего пианиста или скрипача с учителем. Как только стало возможно, мы решили собраться в Подмосковье, под Можайском, в прекрасном городке Тучково. Формат музыкального десятидневного марафона с утренними уроками и вечерними концертами — всем показался эффективным. Молодые музыканты нечасто ходят на концерты — так получается: у кого-то не хватает времени, многие живут в небольших поселках, где концерты — редкость. А тут случилось полное погружение в музыку: утром вы выясняете, как извлекать звук, а вечером вам показывают, как это делают мастера. Все просили продолжения — через полгода мы встретились вновь, уже большим составом. За четыре года «Творческая мастерская Леонида Лундстрема» десять раз собиралась в разных регионах России.

— Почему Школа-фестиваль носит название «Донбасский экспресс»?

— Отлично помню, как оно возникло: 24 февраля началась специальная военная операция, а уже в апреле мой брат Петр (П.Л. Лундстрем — известный скрипач-виртуоз и исполнительный директор «Мастерской». — «Культура») поехал в еще не до конца освобожденный Мариуполь выступать перед защитниками города и мирными жителями. Мы ждали его возвращения с нетерпением и узнали, как сильно пострадали ребята-музыканты Донбасса — фактически на дистанционке они были уже более восьми лет. Тогда, в 2022-м, решили подать заявку на гранд Президентского фонда культурных инициатив и неожиданно для себя его выиграли.

Наша семья живет на даче в Валентиновке, в доме, который купил родоначальник нашей династии Олег Лундстрем, великий музыкант и благородный патриот. Итак, мы собрались в столовой, чтобы обсудить, как назвать школу-фестиваль. Папа с дивана вдруг сказал: «Донбасский экспресс». Мы все захлопали — нам очень понравилось, показалось, что это правильное и яркое название. Оно быстро прижилось. В ноябре 2022-го к нам приехали 80 талантливых детей из ДНР и ЛНР — Донбасс всегда славился музыкальными талантами.

Перед встречей мы страшно волновались — не знали, как разговаривать с ребятами, пережившими столько горя. Многие из них сами пострадали, у кого-то на их глазах погибли родственники. Приехали же замечательные дети — открытые, с горящим взглядом, готовые учиться. Опыт с юными музыкантами Донбасса прошел результативно и успешно — мы поняли, что наше дело правое и его надо продолжать.

— На новые территории выезжали?

— Лично я — нет, за что себя корю. Родители ездили неоднократно — наша семья связана с Донбассом: там живут родственники, мой дядя Олег Наумович Бахтиозин был художественным руководителем Донецкой филармонии. Фестиваль заезжал в Луганск, Петр часто выступает на Донбассе с концертами, а собирать детей на территории новых регионов пока небезопасно.

— Вы, конечно, музыкант?

— Я не стала музыкантом в понимании, которое существует у нас в семье, где с ранних лет дети начинали профессионально заниматься на инструменте: мои родители, их родители, мой брат Петр так и росли. Начались и мои уроки музыки, но я сильно заболела, и родители меня пожалели. Шопеновскую музыкальную школу у замечательного педагога Ольги Алексеевны Груздевой я все-таки окончила, но профессиональной пианисткой не стала. Нас с сестрой Марией отдали в языковую классическую гимназию при Греко-латинском кабинете Юрия Шичалина, где попытались воссоздать модель классического образования по образцу Российской империи — с изучением древнегреческого и латыни, с серьезным багажом знаний по истории искусств разных стран и времен. Высшее образование получила в Лингвистическом университете, бывшем инязе имени Мориса Тореза, так что по профессии я лингвист, преподаватель испанского и английского языков. Но музыка меня не отпускала, и после третьего курса я поступила в Музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение — два года совмещала обучение в двух учебных заведениях. Мой удивительный преподаватель Елена Дмитриевна Щеглова уже третий раз руководит хором на «Донецком экспрессе».

— Каковы ваши обязанности как руководителя образовательной программы «Донбасского экспресса»?

— «Донбасский экспресс» делится на две составляющие: школа и фестиваль. Я отвечаю за все, что касается школы: составляю программы, формирую состав педагогов, детально продумываю расписание. Ребята приехали в Москву на 11 дней, в которые нужно многое успеть.

— В нынешнем заезде сколько участников и откуда они приехали?

— Сто семь учащихся музыкальных школ, колледжей, институтов и выпускников, начинающих свой профессиональный путь. География заметно расширилась: больше половины участников — из ДНР, ЛНР, приехали юные таланты из Херсонской области, Белгорода, Москвы и Московской области. Подали заявки и прошли конкурсный отбор ребята из Владимира, Санкт-Петербурга, Ухты, Твери и даже Магадана. Все они молоды и талантливы. В проект приглашали юных музыкантов от 14 до 25 лет, но для нескольких особо одаренных ребят сделали исключение, и в команде оказалось несколько двенадцатилетних подростков. Разброс возраста получился довольно большим.

— Где живут участники? Все они — инструменталисты?

— Разместились на базе школы «Интеллектуал». Ребята живут в спальном корпусе, который находится на закрытой охраняемой территории. Специальности у них разные: скрипка, альт, виолончель, фортепиано и хор. Наша главная задача: талантливую творческую молодежь погрузить в контекст музыкальной вселенной.

— Разве это возможно за неполные 12 дней?

— Конечно. Вы не представляете, какие изменения происходят с ребятами! Каждый день у них индивидуальные уроки, мастер-классы и хоровые занятия с лучшими педагогами и лекции, беседы, встречи с интересными людьми — известными музыкантами, историками, поэтами; репетиции и посещение концертов на знаменитых площадках Москвы. Есть еще одна важная задача, над которой мы с сестрой Марией много думали, вложили в программу немало творческих сил. Старались создать условия для интенсивной интеграции молодых музыкантов из новых регионов в общекультурное пространство России. Чтобы ребята побыстрее почувствовали, что они не одни, мы — вместе, что они принадлежат к сильной стране, со славной историей и большой культурой. Есть и обратная сторона этой проблемы — познакомить московских ребят с людьми из новых регионов, приобщить их к этой истории. Конечно, мы живем в столице, но то, что происходит на новых российских территориях, имеет к нам прямое отношение. Попытались сделать так, чтобы каждый участник прошел через несколько разных групп.

— Объясните, что за группы?

— Например, мы продумали расселение по комнатам — у нас двух-четырехместное размещение. В каждую комнату определили учеников разной специализации и из различных городов. Например, девочка из Донецка с хоровой специализацией живет со скрипачкой из Белгорода, пианисткой из Москвы и виолончелисткой из Твери. Они отдыхают в одной комнате и, естественно, общаются. Поделили участников на шесть групп по числу кураторов, которые проводят ежедневные «свечки», где играют на гитарах, обсуждают, что произошло за день, делятся своими впечатлениями. Третий круг общения возникает на многолюдных хоровых занятиях. А еще постарались один день освободить от уроков и концертов.

— Зачем понадобился свободный день — их и так немного?

— Мы посвятили его народной культуре, которую недооцениваем и не так хорошо знаем — может, подпорчены академизмом и менталитетом горожан. К нам приехал практикующий фольклорист и этнограф Даниил Крапчунов. Потом прошел класс по традиционному русскому бисероплетению — желающих оказалось множество. Днем сыграли футбольный матч — и мальчишки, и девчонки участвовали — все остались довольны. Закончился «выходной» большой фольклорной вечеркой — настоящим, а не клюквенным, народным гуляньем. Его провели замечательные фольклористы, пригласили и гармонистов, и балалаечников.

В старину на вечерки собиралась крестьянская молодежь, женатых не пускали. Пляски, песни, игры — и какие веселые, чего стоит забава «Улица». Знаете, что это такое? Пары выстраиваются в два ряда — пройти образовавшуюся улицу можно разными способами — это так весело и так просто! Впервые я увидела «Улицу» в Архангельской области год назад и удивилась: почему мы сегодня так не развлекаемся. Тогда и решили внесли вечерку в программу «Донбасского экспресса»-2024. Успех превзошел наши ожидания! Поначалу кто-то застеснялся, несколько мальчишек попятились. Тогда я сказала: «Останьтесь на полчаса, а потом можете уходить». Никто не ушел, а завершился праздник большим хороводом.

— Вы рассказали про учебный процесс, а как проходил фестиваль?

— В программе фестиваля — семь больших концертов. Открытие «Донбасского экспресса» состоялось в Рахманиновском зале, выступал Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема, в котором 25 музыкантов, из них 16 — ученики Леонида Игоревича. Такое взращенное папой детище. Концерт «Гимн русской песне» прошел в Детской школе искусств имени Юрия Саульского. Замечательный скрипач Роберт Брем вместе со своим другом, композитором и пианистом Алексеем Сергуниным и Леонидом Лундстремом исполнили программу из произведений разных композиторов и удивительным образом показали, как много в них от традиций русской песни.

В Англиканском соборе святого Андрея прозвучали шедевры барочной музыки — дирижер Музтеатра Станиславского Мария Максимчук и ее консорт Tempo Restauro погрузили слушателей в великолепный мир барочной музыки, от Генделя до Рамо. В Рахманиновском зале состоялся сонатный вечер Петра Лундстрема и Марии Воскресенской. Там же выступили солисты «Творческой мастерской Леонида Лундстрема» с необычной программой. Трио Бетховена, Квартет Шумана и Трио Шебалина исполнили Леонид Лундстрем, Мария Воскресенская, Павел Федосеев и Владимир Нор — музыканты, стоявшие у истоков создания «Мастерской». 30 июля прошел ночной концерт в Римско-католическом соборе на Малой Грузинской, на котором выступили наши педагоги, наставники и гости фестиваля. Мне кажется важным, что именно орган завершил основную программу.

— Потому что он — «король музыки»?

— Кто-то сказал, что через орган разговаривает Господь, а через скрипку — грешный человек. Конечно, орган — это что-то надмирное, неземное, божественное. Замечательно выступал наш большой друг испанец Даниэль Сальвадор — органист, дирижер, композитор. Мы дружим десять лет, познакомились в Мадриде, где брат Петр учился в Высшей школе музыки королевы Софии, а Даниэль приходил петь на клиросе православного храма. У него русская жена, он принял решение жить в России и не жалеет о своем выборе, вторая дочь его родилась уже на русской земле. Он — яркий человек, глубокий музыкант и знает свою родословную на много веков назад, что меня поражает.

Итоговому вечеру 1 августа на сцене Рахманиновского зала предшествовал восьмичасовой концерт в ДШИ имени Саульского. Всех участников слушали все наши педагоги. Это был своего рода конкурс за право участвовать в закрытии. В первом отделении выступили юные солисты, которых можно назвать «лицом «Донбасского экспресса», а во втором — хор представил разнообразную программу, от «Христос воскресе» Кастальского до народных песен, от фрагмента «Всенощного бдения» Рахманинова до советского раритета «Я шагаю по Москве». За органом, конечно, был Даниэль как подарок нашим участникам; после хора оркестр проекта «Донбасский экспресс» сыграл Двойной концерт Баха для двух скрипок с оркестром, солистами выступили Петр Лундстрем и Игорь Ваюшин, наш 12-летний участник из Луганска. В финале хор выступил вместе с оркестром и удивительной девочкой-солисткой Софьей Сазоненко — нашей участницей из Белгорода, которая в первом отделении выступала как пианистка, а во втором была вокалисткой. Более 80 ребят одновременно находились на сцене. Колыбельную Якимова исполнил хор, оркестр и замечательная певица Элина Шатская — юные получили возможность выступить с профессиональной вокалисткой. И в завершении прозвучал кант Антона Вискова «Виват, Россия!», который мы называем «Гимном Донбасского экспресса» — этим произведением завершается каждый наш фестиваль.

Фотографии: Кирилл Шашков/предоставлены PR-службой проекта "Донбасский экспресс"; на анонсе Екатерина Путря/предоставлены PR-службой проекта "Донбасский экспресс".