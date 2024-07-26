Композитор Алексей Чернаков: «Связать свою жизнь с музыкой я решил в купе поезда Саратов — Москва»

Денис БОЧАРОВ

Материал опубликован в №7 печатной версии газеты «Культура» от 25 июля 2024 года.

В свои тридцать шесть Алексей Чернаков уже стал лауреатом крупнейших композиторских конкурсов, обладателем престижных премий, преподавателем Научно-композиторского факультета Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и востребованным автором. «Культура» побеседовала с талантливым молодым композитором.

— Если не возражаете, давайте поговорим о ваших творческих планах.

— Нисколько не возражаю. Недавно получил предложение написать произведение, посвященное Суздалю, — в этом году отмечается тысячелетие с момента основания этого города, одного из моих самых любимых. Мне очень дороги эти места, я каждый год туда приезжаю. Премьера хора а капелла, к созданию которого я на днях приступаю, должна состояться осенью.

Также через несколько месяцев в Барнауле прозвучит мое сочинение «Духом сильный народ», посвященное памяти воинов-сибиряков. Я его создавал по заказу Новосибирской филармонии. Оно уже звучало в Новосибирске и Москве, в этот раз его исполнят маэстро Дмитрий Лузин и Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края, Барнаульский академический хор имени А.Б. Тарнецкого, Мужской вокальный ансамбль Алтайской филармонии. Это не первый случай, когда Дмитрий Григорьевич Лузин обращается к моим произведениям, за что я ему очень благодарен, — не так давно под его руководством прозвучала «Сибирская поэма» для симфонического оркестра.

Помимо этого в ближайшее время в Санкт-Петербурге, Казани и некоторых других городах прозвучит сочинение «Глас народный», которое я написал для уникального оркестра национальных инструментов #ВСЕОНИ. А совсем недавно я закончил джазовую песню для сопрано, баритона и биг-бэнда...

— Из сказанного вами недвусмысленно следует, что симфоническое композиторское начало у вас гармонично уживается с джазовым. Это действительно так?

— Это именно так, а гармонично уживается, возможно, потому, что я по знаку Зодиака — Близнецы (улыбается). Ну а если серьезно, то мне всегда в своей музыкальной практике удавалось находить баланс между симфонической музыкой и более легкой. Джаз — это моя любовь с детства. Я ведь окончил две музыкальные школы: одну по классике, другую по джазу, — получая образование на композиторском отделении в консерватории, параллельно учился в классе выдающегося джазового пианиста, народного артиста России Игоря Бриля.

Несмотря на то что классическая композиция, наверное, занимает более приоритетное место в моей композиторской деятельности, джазовому искусству я тоже искренне предан и очень ценю музыкантов, которые профессионально владеют этим жанром. Однако, в отличие от уважаемого мною Джорджа Гершвина, классику и джаз в своих произведениях редко совмещаю.

— Вы занимаетесь музыкой с четырех лет. Не секрет, что большинство детей делают это, как говорится, из-под палки, скорее для родителей, нежели для самих себя.

— Нет, это не совсем моя история. Конечно, меня поначалу присаживали за рояль, ну а как иначе? Но мне было проще, потому что моя мама — профессиональная пианистка, окончила консерваторию. Другое дело, что до определенного момента я не думал, что стану профессиональным музыкантом.

Я вообще-то хотел стать финансистом и был в шаге от того, чтобы поступить в Финансовую академию, но однажды в моей жизни произошло знаменательное событие. Случайно я в поезде, следовавшем маршрутом Саратов — Москва, оказался в одном купе с моим будущим педагогом, упоминавшимся выше Игорем Брилем. Мы всю ночь беседовали о музыке, и Игорь Михайлович поверил в меня, убедил, что именно ей я должен посвятить свою жизнь. Так что к моменту прибытия поезда в Москву я утвердился во мнении, что мое призвание — не финансы, а именно музыка.

— Можно ли научить человека писать, говоря словами Владимира Дашкевича, «музыку высокого класса»? Композиторами рождаются или становятся?

— Мне кажется, скорее первое. Другое дело, что композиторский дар от природы надо впоследствии постоянно совершенствовать и много над ним работать. Талант талантом, но многие навыки приобретаются благодаря профессиональному образованию. С одной стороны, композиторство — это призвание, но с другой — ремесло, которое необходимо оттачивать и шлифовать.

— Как выстроен ваш композиторский день? Возможно ли писать музыку «по расписанию»?

— Я долго пытался понять, как это правильно сделать: наблюдал, какое время в сутках наиболее продуктивно для написания музыки. И мой личный опыт подсказывает, что работать предпочтительнее в первой половине дня.

Но поскольку я человек семейный, не всегда могу себе позволить роскошь львиную долю дня посвящать написанию музыки. Так что порой приходится сочинять ночью. Это тяжелее — прежде всего для собственного здоровья. Недавно имел счастье познакомиться с нашим великим композитором Александром Зацепиным, который поведал, что в дни своей юности, сочиняя музыку, часто был вынужден сидеть за партитурой до утра — просто чтобы успеть все сделать до дедлайна. Это я к тому, что, несмотря на не самый полезный распорядок творческого дня, Александр Сергеевич дожил до столь почтенного возраста: в этом году ему исполнилось 98 лет, и дай Бог ему крепчайшего здоровья!

— В жизни любого творческого человека бывает: не сочиняется, и все тут! Как с этим бороться? Неужели можно насильно призвать вдохновение?

— Да, порой приходится преодолевать себя. Когда ты вызываешь Музу принудительно, КПД получается довольно низким. Например, выжал ты из себя пять страниц нотной бумаги, а потом многое зачеркиваешь — никуда не годится. Это обидно, но, если из этих пяти страниц хотя бы полстраницы получились неплохими, оно того стоило. Заставлять себя трудиться надо каждый день, чтобы не выпускать нити игры. Творческое горение надо караулить, оно может прийти на третьем-четвертом часу работы.

— Вы молодой, но при этом уже достаточно известный композитор. Не ко всем людям вашей профессии судьба столь благосклонна. Как молодому автору обратить на себя внимание?

— Тут, как мне представляется, два основных момента. Надо уметь свою музыку предлагать. Ведь не исключено, что многие талантливые авторы работают где-то в деревне и от бурного творческого потока оторваны. Необходимо выходить из тени, искать контакты, участвовать в конкурсах композиторов.

И вот тут уже свою роль играет второй момент: тот самый счастливый случай, роль которого никто никогда не отменял.

Конкуренция в области композиторского искусства запредельно высока: профессиональные вузы выпускают много новых авторов ежегодно. Ну что ж, никто никогда и не говорил, что профессия музыканта — из легких.

— Следует ли композитору следить за веяниями времени и своим творчеством живо откликаться на происходящее вокруг? Или его задача — заниматься чистым искусством?

— Каждый решает сам для себя. Но главное, чтобы твои творческие высказывания были искренними. Я, например, не мог не откликнуться, написав в 2022 году произведение памяти воинов-сибиряков. У меня ведь сибирские корни, и мне эта тема очень близка: мой двоюродный дед сражался с фашистами в составе сибирской дивизии и погиб в Ржевской «мясорубке».

Алексей Чернаков родился в 1988 году в Новосибирске. С отличием окончил композиторский факультет и ассистентуру-стажировку МГК имени П.И. Чайковского. Его опера «Вещий сон» победила в конкурсе к 150-летнему юбилею Московской консерватории. Лауреат молодежной премии «Триумф». Удостоен стипендии правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства за 2019 год.

Фотографии: Гульнара Хаматова (на анонсе), Евгений Разумный / предоставлены Алексеем Чернаковым.