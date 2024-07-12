Композитор мюзикла «Мечтатели» Александр Еловских: «Негоже откладывать свои мечты в долгий ящик»

Денис БОЧАРОВ

В сентябре в концертном зале Vegas City Hall состоится премьера шоу-мюзикла «Мечтатели». Автор музыки к этому семейному спектаклю — певец и композитор, участник шоу «Голос» Александр Еловских — ответил на вопросы «Культуры».

— Какова предыстория возникновения мюзикла?

— К работе над музыкой к постановке меня пригласила команда, в частности, продюсеры Юрий Ярушников и Андрей Ерешко и режиссер Наталья Рослан. Я загорелся проектом, был вдохновлен им, и вскоре после уточнения некоторых деталей официально приступил к работе. Этап за этапом создавались композиции мюзикла, мы прислушивались к взаимным комментариям, направляли друг друга. Мы здорово сработались, да и результат, на мой взгляд, получился весьма убедительный.

Премьера мюзикла состоялась еще в 2019 году, и вот, спустя пять лет, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, мы этот проект возобновляем.

Герои шоу — дети и взрослые, в жизни которых наступает переломный момент. Они встают перед выбором: оставаться верным своей мечте или жить размеренной скучной жизнью. Они совершают путешествие туда, где хранятся несбывшиеся мечты и, штурмуя вечные вопросы, осознают ценность и смысл человеческой жизни, силу дружбы, безусловность любви, вступают в поединок со страхом и опасностью. Это шоу про ребенка-мечтателя, который живет внутри каждого из нас.

Ведь все мы когда-то о чем-нибудь мечтали. Но одному свои мечты воплотить в реальность удается, а другому — нет, прежде всего потому, что он о своей мечте забыл. В итоге такой человек идет не на ту работу и, трудясь на ней многие годы, постепенно забывает о том, чем изначально хотел заниматься по жизни. А это довольно грустная история. Поэтому основная идея нашего мюзикла — напомнить людям, что откладывать свои мечты, чаяния и желания в долгий ящик негоже.

У нас в спектакле есть такой герой — Сан Саныч. Он — бизнесмен, который работает каждый день с девяти утра до шести вечера, человек, погрязший в бумажках, расчетах, в общем, света белого не видящий. И в один прекрасный момент один из главных героев, Профессор, отрицательный персонаж, который отбирает мечту, напоминает Сан Санычу, что тот ведь когда-то музыку сочинял! И Сан Саныч принимает решение все бросить, возобновить занятия музыкой — то есть, таким образом, мечту свою не предать. Он осознает, что хочет жить здесь и сейчас, посвящая себя своему любимому делу... Примерно в этом вся фабула мюзикла «Мечтатели» и заключается.

— Хорошая музыка — фундамент любого успешного мюзикла. Как вы работали над ее созданием?

— Музыка — мощный инструмент творческого высказывания, который, при правильном использовании, способен вызывать самые разные эмоции, давать надежду, вытаскивать из пучины проблем и депрессий. Моя задача как композитора — дать зрителю возможность при помощи музыки вспомнить про его мечты, погрузив его в мелодии. А стилистический выбор у нас широк: элементы оперного вокала, кроссовер, симфонические интонации, современные танцевальные номера, трогательные лирические композиции...

Это новые, эксклюзивные произведения, написанные, что называется, «с чистого листа»: работая над музыкой я ни на что не ориентировался, хотя, разумеется, с традициями канонических бродвейских мюзиклов прекрасно знаком.

Рецептов написания хорошего музыкального произведения не существует — это вам любой автор скажет. Главное, чтобы все шло от сердца. Хотя история знает массу примеров, когда композиция сочинена вроде бы искренне, но народ ее не запоет и в завтрашний день не возьмет. Счастливая судьба песни — это дело случая, счастливого совпадения ряда обстоятельств. Я делал то, что мне подсказывала душа, и надеюсь, каждый зритель найдет в этом мюзикле свою мелодию — мелодию мечты.

— До недавнего времени вы были известны прежде всего как певец. Как получилось, что вы обнаружили в себе композиторское начало?

— Я в музыке всю жизнь. Как-то так вышло, что с самого раннего детства мог сесть за клавиши и на слух подобрать и сыграть почти любую мелодию — из популярных песен так уж точно. С малых лет начал и что-то сочинять, при этом музыка приходила ко мне внезапно и достаточно «мощно». Порой минутный прилив вдохновения оборачивался часами работы, которые пролетали как один миг. Так же было и в случае с «Мечтателями» — снизошедшее на меня «сверху» озарение я переложил на ноты...

Свою первую песню я сочинил в пятнадцать лет, однако ходу этому опусу не дал — видимо, тогда свое веское слово сказала скромность (Смеется). Но время шло, и однажды я решил-таки показать миру написанную мною композицию, и она была тепло встречена. Уверенности тогда заметно прибавилось, и я пришел к выводу, что композиторский дар необходимо развивать.

— Когда получаете предложение поработать над музыкой для проекта, как решаете — браться или нет?

— Конечно, я всегда подробно знакомлюсь со сценарием и нередко отказываюсь, если сюжет мне не близок. Я должен полностью увлечься сценарием, поскольку верю во вдохновение. Здесь я согласен с Чайковским, который говорил: «Вдохновение — это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, которые призывают ее».

Вдохновение не приходит, если ты не прилагаешь для этого усилий. Когда в процессе изучения сценария, знакомством с персонажами, с общей концепцией произведения мне хочется сесть за рояль и начать перебирать клавиши — я понимаю, что проект, скорее всего, мой.

— Давайте ненадолго отвлечемся от основной темы. Знаю, что среди ваших наград есть Медаль участника военной операции в Сирии...

— Да, я ездил в эту страну в составе бригады артистов, где мы давали концерт для наших военнослужащих. Нас приняли очень душевно. Вообще, мой личный опыт подсказывает, что артиста всегда встречают тепло, если он, во-первых, поет от души, а, во-вторых, знает, о чем поет. Это знание в современной артистической среде — большая редкость. Песни со смыслом стали большим дефицитом, что, конечно же, не может не удручать.

— Вы сотрудничаете с мэтрами нашей сцены, среди которых Александр Зацепин и Лариса Долина. Вы даете сольные концерты и являетесь председателем жюри Международного фестиваля «Молодежь — за Союзное государство». Как вы все успеваете?

— Даже не задумывался об этом, но могу предположить, что грамотное планирование —важная часть жизни, особенно для творческого человека. Между работой и отдыхом необходимо поддерживать уравновешенный баланс: здорово, когда у тебя много энергии и проектов, но уметь давать себе передышку тоже важно.

В целом же, вера в себя и в свое дело — основные слагаемые успеха и эффективности работы. Внутренняя гармония и умение преодолевать трудности — вот что позволяет нам расти как личностям, а нашему творчеству покорять новые высоты и завоевывать новых слушателей и зрителей.

Фотографии: предоставлена пресс-службой шоу-мюзикла «Мечтатели»; на анонсе - Екатерина Чеснокова / РИА Новости.