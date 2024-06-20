Наполнил музыкой сердца: вспоминая Юрия Визбора

20.06.2024
Юрий Иосифович Визбор прожил всего пятьдесят лет (на этот год также приходится и 40-летняя годовщина с момента ухода Визбора). Но подавляющее большинство людей к этому сроку не успевают сделать и малой толики того, что совершил Визбор. В одной из своих самых знаменитых песен, написанной в соавторстве с Виктором Берковским и Сергеем Никитиным «Ночной дороге», есть такие строки: «Нет дороге окончанья, есть зато ее итог: дороги трудны, но хуже без дорог». Эта фраза стала крылатой.
Визбор действительно верил в дорогу, и за свою жизнь успел пройти их немало — как в прямом, так и в переносном смысле. Будучи заядлым путешественником и горячим поклонником альпинизма, объездил всю страну, участвовал во многих интереснейших экспедициях и покорил немало вершин. Но, помимо этого, Визбор успел оставить свой заметный след в самых разных областях: он состоялся как блистательный журналист, успешный сценарист-документалист, автор ряда литературных произведений, убедительный киноактер (среди самых известных его ролей — профессор Бегоунек в «Красной палатке», генерал Захаров в «Возмездии», Мартин Борман в «Семнадцати мгновениях весны»)...
И это уже не говоря о той творческой ипостаси, которая по-настоящему прославила Юрия Визбора, сделала его имя известным на всю страну. Речь, конечно же, о написанных им песнях, в которых он выступал и автором музыки, и поэтом, и певцом, аккомпанировавшим себе на семиструнке, без которой своей жизни не мыслил («Я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару» — пел он в одной из своих композиций).
Визбора не случайно принято считать одним из главных «отцов» авторской песни, человеком, заложившим ее основные законы, по которым жанр, в основе своей, существует и поныне. Традиции эти на удивление просты и понятны: песне надлежит быть именно что песней — люди должны ее хотеть петь и слушать.
Любителям российского бардовского движения, конечно же, хорошо знакома одна из лучших вещей дуэта Алексей Иващенко/Георгий Васильев «Погиб ли тот фрегат». Эту композицию артисты создали под впечатлением от прослушивания кассет с записями Визбора, приглашающими в удивительное путешествие в волшебный мир гор, лесов и морей. Так получилось, что впервые эта вещь прозвучала со сцены в 1984 году, в тот самый день, когда «Иваси» узнали о смерти барда. И как-то само собой подражание превратилось в посвящение. «У Визбора хорошие песни. Не отличные, не прекрасные и не блестящие, а именно хорошие. Простые и добрые. Петь их очень приятно и полезно для души» — так выразил отношение к творчеству Визбора Георгий Васильев. Лучше вряд ли скажешь.
Эту мысль в интервью газете «Культура» несколько лет назад, прдолжила дочь Визбора, Татьяна. Рассуждая о непреходящем очаровании творчества своего отца, Татьяна Юрьевна отметила: «Людям оказались близки доверительная интонация его произведений, а также поднимаемые в песнях общечеловеческие темы. Ведь Визбор не занимался остросоциальными проблемами — это уже потом в его лирике начали находить какие-то скрытые смыслы, подтексты, несоглашательские выпады. Ничего подобного. Есть люди, которых интересует борьба человека с человеком, а есть те, кого волнует борьба человека со стихией. Визбор относился ко второй категории. В своих песнях он стремился рассказывать о взаимодействии людей с различными природными явлениями — будь то ветер, шторм, зной. Его увлекала тема преодоления — от странствий в открытом море до восхождения на горные вершины. Существует такое понятие — self-made man, то есть, человек, который сделал себя сам. Так вот, в случае с отцом все было ровно наоборот. Лирические герои написанных им песен стали ему соответствовать. Родившийся в интеллигентной семье, мальчик со временем, в восприятии людей, стал мужчиной, неразрывно связанным с образами альпиниста, летчика, мореплавателя, подводника. Вообще, отца, несмотря на его огромную популярность, окружали не заядлые фанаты, а преданные поклонники, в целом, уравновешенные люди. И поэтому никакого особого тщеславия, связанного с неуемными поэтическими амбициями, у него не было, он спал спокойно из-за этого. Имелось обыкновенное, свойственное каждому творческому человеку, желание понравиться, сделать красиво, но оно не принимало болезненных форм...»
В умении «сделать красиво» Визбору действительно не откажешь. Вне зависимости от того, о чем именно он пел, он всегда умел «достучаться» до слушателя, никаких специальных усилий к этому не прикладывая — не форсируя, почем зря, голос, не заигрывая с изощренными гармоническими последовательностями и нетривиальными мелодическими ходами, не перегружая лирику ненужными двусмысленностями. У него все получалось естественно — спокойная, полуразговорная манера пения словно приглашала к беседе, минималистичный аккомпанемент не отвлекал, а доступные, но отнюдь не тривиальные стихи напротив — приковывали к себе дополнительное внимание.
Однако свой «фирменный» творческий пафос (а он, конечно же, должен присутствовать в творчестве любого автора) у Визбора был. Порой создавалось впечатление, что он слегка даже переигрывал с эдакой маскулинностью, окрашенной в романтические тона (дескать, «Держитесь, мужики, прорвемся!», «Не дрейфь, дружище, мы с тобой!»), но в этом нет ничего предосудительного. Визбор действительно — и об этом также свидетельствует его дочь — ставил крепкую мужскую дружбу на первое место в своей жизни. Во многом поэтому он и по сей день остается некоронованным королем походной, «костровой» лирики — лирики душевного уюта и тепла.
Визбор был, что называется, «гением общения», окружающих всегда подкупало в нем внимательное отношение, в его манере вести себя не было ни толики заносчивости и снобизма. Причем, к самым разным людям: будь то буфетчица на какой-нибудь турбазе или доктор наук, близкий друг или малознакомый человек — все буквально растворялись в уникальном коммуникативном даре, коим был наделен Визбор.
Внучка барда, известная певица Варвара Визбор, не заставшая своего деда при жизни (она родилась в 1986-м, «разминувшись» с Юрием Иосифовичем примерно на полтора года), сохранила генетическую привязанность и унаследовала традиционное для семьи теплое отношение к песням артиста: «Творчество дедушки мне очень близко — вовсе не потому, что так положено по статусу: мол, внучка знаменитого Визбора обязана любить его творчество. Нет, все искренне. Когда включаю его записи — пусть даже архивные, раритетные, с шероховатостью звучания, — ловлю себя на том, что просто не в силах переключить, перемотать вперед. Понятия не имею, в чем секрет их притягательности. Но, наверное, раз эти песни нравятся далеко не мне одной, какой-то секрет есть. Видимо, людей продолжают трогать чувственность, доброта и искренность визборовских интонаций» — рассказывала Варвара Сергеевна в одной из бесед с «Культурой».
Традиция устраивать концерты-посвящения Юрию Визбору непосредственно в день его рождения сложилась в нашей бардовской «тусовке» довольно давно. Не станет исключением и этот год: 20 июня в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя проходит мероприятие «Вершины Визбора», в рамках которого любимые не одним поколением наших соотечественников песни — «Ты у меня одна», «Серега Санин», «Домбайский вальс», «Милая моя», «Ночная дорога», «А зима будет большая», «Здравствуй, я вернулся», «Мадагаскар», «Давайте прощаться, друзья», «Три сосны», «Воспоминания о пехоте», «Охотный ряд» прозвучат в исполнении главных хранителей традиций жанра авторской песни — Олега Митяева, Вадима Егорова, Ирины Суриной, Лидии Чебоксаровой, Ольги Красько, Романа Ланкина, Екатерины Бродской, Ивана Ильичева, Раисы Нур и других известных исполнителей.
Фотографии: РИА Новости.