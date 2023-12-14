Актер, эстрадный певец Араик Бабаджанян: «Мой отец высоко ценил радость человеческого общения»

Денис БОЧАРОВ

Недавно коллекция Музея музыки пополнилась новыми артефактами, принадлежавшими знаменитому композитору Арно Бабаджаняну. Передача экспонатов состоялась в рамках сотрудничества с Фондом памяти Арно Арутюновича. «Культура» побеседовала с президентом фонда, сыном композитора Араиком Бабаджаняном.

— Араик Арноевич, расскажите, какие предметы были переданы в качестве экспонатов для музея? Каковы вообще основные приоритеты деятельности возглавляемого вами фонда?

— С Музеем музыки мы сотрудничаем уже довольно давно, еще при жизни Арно Арутюновича многие материалы были туда переданы. Недавно наша семья предприняла очередной шаг в этом направлении, в частности, коллекция музея пополнилась замечательной экспрессивной картиной кисти художника Роберта Гаспаряна. Помимо этого, мы передали ноты, афиши, рукописи, некоторые другие предметы, связанные с Арно Бабаджаняном.

Надеюсь, в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворно продолжаться, поскольку сохранение связанного с именем папы наследия и пополнение коллекции в столь знаковом музыкальном заведении, коим является Музей музыки имени Глинки, крайне важно не только для современников, но и для последующих поколений.

Что же касается самого фонда, то спектр его деятельности весьма широк. Он был основан еще в 1990 году, в его создании принимали активное участие многие выдающиеся деятели культуры, хорошо знавшие отца: Александра Пахмутова, Владимир Шаинский, Иосиф Кобзон — всех не перечислишь. Самой первой крупной акцией было празднование семидесятилетнего юбилея отца в 1991-м: мы устроили крупный фестиваль классической и эстрадной музыки, который тогда, помимо выдающихся отечественных артистов, посетили многие именитые зарубежные гости.

С тех пор подобные мероприятия мы стараемся проводить каждые пять лет. За последние годы география таких памятных акций заметно расширилась, все они проходят с большим успехом. Среди последних следует отметить большие концерты в Тбилиси, Москве и Ереване, приуроченные к сорокалетней годовщине с момента ухода отца (Арно Бабаджанян умер 11 ноября 1983 года. — «Культура»). После чего эстафету принял Казахстан, где тоже прошли два крупных мероприятия, посвященных памяти Бабаджаняна...

Также относительно недавно, по инициативе сопредседателя нашего попечительского совета Валерия Гергиева, в зале «Зарядье» состоялся концерт, который был посвящен юбилею трех композиторов — друзей Арно Арутюновича. Каждому из этой «могучей кучки» армянских композиторов — Александру Арутюняну, Эдварду Мирзояну и Арно Бабаджаняну — исполнилось по сто лет, они все почти одногодки.

С 2017 года с большим успехом проводится военно-патриотический фестиваль «Главное — Отчизне служить», названный так по песне отца, музыку к которой он написал на стихи Михаила Пляцковского. Помимо этого, мы постоянно проводим знаковые культурные мероприятия патриотической направленности в Белоруссии, на Дальнем Востоке, в Крыму, Севастополе — стараемся через музыку донести до молодого поколения те непреходящие ценности, которые связаны с нашей Победой и историей страны в целом. Словом, деятельность Фонда памяти Арно Бабаджаняна, как видите, весьма обширна.

— Ваш отец — автор многих «серьезных», академических произведений, среди которых: Соната для скрипки и фортепиано, Фортепианное трио, несколько мюзиклов, знаменитая «Героическая баллада» для фортепиано с оркестром, за которую Арно Арутюнович был удостоен Сталинской премии… Однако подавляющему большинству соотечественников Бабаджанян известен прежде всего как композитор-песенник. В чем прежде всего видел ваш отец свое предназначение как композитора, что ему было ближе — легкий, эстрадный жанр или более масштабные музыкальные полотна?

— Отец, будучи выпускником консерватории, всегда считал себя приверженцем академического жанра. Ему ничего не стоило написать классическое произведение, даже новаторское, выдержанное в технике додекафонии, например. Однако жизнь распорядилась несколько иначе. Однажды папу, к середине 1950-х уже более-менее известного композитора, пригласили работать в кино: в 1956-м вышел фильм «Тропою грома», а еще через пару лет появилась «Песня первой любви». Для обеих картин Бабаджанян написал музыку. И так получилось, что мелодии из «Песни первой любви» (а лента демонстрировалась по всем кинотеатрам Советского Союза) сразу приобрели популярность, ушли, что называется, в народ.

Папа рассказывал, что однажды на гастролях в Сибири (где он исполнял «Героическую балладу» с оркестром), гуляя по городу, встретил компанию молодых ребят, которые пели сочиненную отцом «Песню о Ереване». Арно Арутюновичу было очень приятно, что в далеком холодном Томске знают и любят песню про его родной теплый город.

Вскоре после успеха «Песни...» творческие связи Бабаджаняна заметно расширились: он стал работать со многими известными артистами — Владимиром Трошиным, Муслимом Магомаевым, Майей Кристалинской, Георгом Отсом. Исполняемые ими композиции, вышедшие из-под пера отца, зазвучали повсеместно. Но это уже отдельная, в целом хорошо известная история.

— Песни Арно Бабаджаняна не только исполняли лучшие советские певцы — ваш отец сотрудничал и с выдающимися поэтами. Бабаджанян сам искал авторов текстов для своих мелодий или поэты сами находили его?

— Папа всегда просто писал музыку — писал, как дышал и чувствовал, не просчитывая и не загадывая, что именно в итоге получится: песня, инструментальная пьеса или камерное сочинение. К нему откуда-то «свыше» ниспосылалась определенная тема, и он старался ее зафиксировать, довести до конца.

Причем, мелодия могла возникнуть в любой момент. Помню, отец порой ругался, если громко звучащий у меня магнитофон совпадал с моментами его творческого озарения — в такие минуты Бабаджаняну нужна была абсолютная тишина, чтобы он мог полностью сосредоточиться. А какой-то конкретной схемы сотрудничества с авторами лирики не существовало — по-разному было: и папа, случалось, приглашал поэтов послушать новое произведение, и они предлагали свои услуги.

— Арно Арутюнович был легким в общении человеком?

— Да, очень. Несмотря на то, что долгие годы болел, всегда оставался жизнелюбивым, открытым и контактным. Постоянно находился в центре внимания, любил друзей и в целом высоко ценил радость человеческого общения. Был заядлым футбольным и хоккейным болельщиком, хорошо играл в шахматы, кстати, дружил с чемпионом мира Тиграном Петросяном.

К слову, насчет увлечения отца шахматами вспоминается один любопытный случай. Однажды собралась компания из четырех человек: мой отец, два мастера и один гроссмейстер. Решили сыграть партию, где двое играли бы против двоих. Поскольку у Бабаджаняна не было столь солидной «весовой» категории, как у его друзей, было решено в пару к отцу определить гроссмейстера, дабы в роли их оппонентов выступили два мастера.

Играли они, играли, и в итоге настал такой момент, когда от хода отца зависел исход всей партии. Папин партнер посоветовал ему хорошенько подумать, не торопиться, а соперники знай себе тихонько посмеиваются: дескать, не найдет Арно Арутюнович верное решение. Но он взял и нашел! В результате двум мастерам ничего более не оставалось, как признать свое поражение. Отец, конечно, был очень доволен, но честно отметил, что огромная заслуга в положительном исходе партии принадлежит его партнеру, коим был... Борис Спасский. Такая вот занятная история.

— Пятнадцатого декабря вам исполняется семьдесят. Вы ведь тоже известный музыкант, певец, актер. Как-нибудь отметите круглую дату, возможно, выступите с концертом? И вообще, какое место занимает исполнительская деятельность в вашей жизни сегодня?

— Вы знаете, мне кажется, возраст мой уже не тот, чтобы активно заниматься музыкой, поэтому с выступлениями я закончил, и за пределы семейного круга моя певческая деятельность, по большому счету, не выходит (Улыбается). Но музыка все время во мне живет: постоянно что-то напеваю, случается, даже мелодии какие-то приходят.

А музыка, созданная отцом, вообще никогда меня не отпускает, она всегда рядом. И не только меня одного — это, к счастью, семейная история. Частенько бывает, еду с внуками в машине, и они просят завести диск с песнями Бабаджаняна. Что, хоть и радует, но нисколько не удивляет: такие песни, как «Чертово колесо», «Свадьба», «Лучший город Земли», «Королева красоты», «Ноктюрн» и многие другие с течением времени своей прелести нисколько не утрачивают.

Фотографии из личного архива Араика Бабаджаняна / предоставлены Араиком Бабаджаняном.