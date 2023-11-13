В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса современных патриотических песен

Вера СМАГИНА

Победила композиция Светланы Сазановой, посвященная родной деревне автора.

Победители финала Всероссийского конкурса авторской песни «Голоса Родины» были объявлены 8 ноября на гала-концерте, приуроченном ко Дню народного единства. В финал прошли девять песен, жюри выбирало призеров и победителей по трем номинациям: «Лучший текст песни», «Лучшая музыка для песни» и «Лучшая песня». Отдельно шло голосование за приз зрительских симпатий, слушатели во время концерта выбирали лучшую из трех прошедших в финал этой номинации композиций.

На конкурс поступило более 500 заявок, из них больше половины прошли технический отбор. Над суд жюри и зрителей свои песни прислали авторы из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Архангельской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской и Сахалинской областей, из Ставропольского, Приморского и Пермского краев, Донецкой Народной Республики, республик Татарстан, Тыва и Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов страны.

В ходе подведения итогов между членами жюри возник спор — не так-то просто было выбрать победителей. После каждого выступления зал взрывался аплодисментами, зрители кричали «браво!». В жюри собрались известные деятели культуры и искусства: композиторы Алексей Рыбников, Александр Клевицкий и Владимир Пресняков, джазовый пианист Даниил Крамер, поэты Александр Шаганов, Александр Вулых и Сергей Сашин, актер Владимир Шевельков, начальник отдела музыкального искусства и народного творчества департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Людмила Сироткина, генеральный директор Благотворительного фонда актеров Лариса Назарова.

В номинации «Лучший текст песни» победила композиция Александра Бредихина, автора слов и музыки песни «Россия, моя ты Россия». Александр — дирижер эстрадно-симфонического оркестра Ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения России «Красная звезда». Победу в номинации «Лучшая музыка для песни» завоевал композитор, дирижер и джазовый пианист Азер Аллахвердиев с песней «Великая Россия».

Наконец, лучшей патриотической песней объявили композицию «Моя малая Родина» Светланы Сазановой, автора слов и музыки. Светлана живет в деревне Куимихе Котласского района Архангельской области, работает в Доме культуры аниматором. У Светланы нет музыкального образования, она экономист и юрист, но ее песня и исполнение взорвали зрительный зал. Автор посвятила ее родному краю, деревне, в которой живет и работает, а первыми слушателями композиции стали муж и сестра Светланы.

«Это такой восторг и так неожиданно, я до сих пор не могу прийти в себя! В детстве я занималась фортепиано в музыкальной школе, а петь меня учил папа — он играл на гармошке, а я исполняла частушки. Песня «Моя малая Родина» была написана для участия в нашем местном песенном конкурсе «Гармонь и гитара — деревенская пара». Я решила не перепевать что-то известное, а написать песню сама на свои стихи, которые сочинила раньше. Это был первый опыт. Песня появилась в соцсетях, и в комментариях мне предложили участвовать с ней во всероссийском конкурсе. Я подала заявку, и через три месяца мне позвонили и сообщили, что я прошла в финал. Это было такое чудо, я не ожидала, что песня, написанная в деревне Куимиха, может попасть в десятку лучших! Мне предстояло записать студийную версию песни. Какая студийная версия, если я сочинила ее дома, сидя на диване, наигрывая на гитаре? Поэтому были сложности с аранжировкой и записью нот. И сейчас, стоя на сцене в ожидании объявления призовых мест, я до последнего момента не могла поверить в свою победу. А потом — слезы и огромная радость!» — рассказала Светлана Сазанова «Культуре».

Победителем зрительской номинации «Лучшее исполнение песни» стал Леон Ягубов, автор музыки и текста песни «За Победу». Специальный приз от партнера конкурса — Национального фонда поддержки правообладателей получила песня «Говорит Ленинград», автор музыки и текста — Сергей Гроссман.

Фотографии: сайт Министерства культуры РФ.