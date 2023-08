С высоты пролетающего «дирижабля»: 75 лет Роберту Планту

Денис БОЧАРОВ

Юбилей отмечает один из величайших вокалистов классического рока: 20 августа фронтмену, вокалисту и автору песен Led Zeppelin исполняется семьдесят пять.

Однажды Пола Маккартни попросили назвать идеальный, по его мнению, состав рок-группы всех времен. Его выбор был сколь небесспорен с объективной точки зрения (все-таки составление подобного рода рейтингов — дело вкуса), столь и вполне традиционен. Легендарный битл «отдал» гитару Эдди Ван Халену, за ударную установку «усадил» Фила Коллинза, а бас-гитару, разумеется, оставил себе. У микрофонной же стойки Пол «поставил» Роберта Энтони Планта, уроженца маленького городка Уэст-Бромидж, Стаффордшир, Англия.

Этот символический «золотой» рок-коллектив вполне мог бы действительно теоретически собраться вместе и даже выступить, поскольку когда Маккартни делал свой выбор, на дворе стояли 1980-е — точнее, первая половина десятилетия: в это время все вышеупомянутые артисты были необычайно популярны. Но хоть подобная «дрим-тим» так и осталась лишь в воображении Пола, его щедрый реверанс в сторону возможного вокалиста «рок-проекта века» заслуживает не только внимания, но и понимания. Ибо с тем, что Роберт Плант является лучшим голосом рока, до сих пор согласны очень многие — как профессиональные знатоки популярной музыки, так и обычные поклонники.

Не вступая в полемику ни с первыми, ни со вторыми, равно как и не голосуя обеими руками «за», все же отметим очевидный факт: так, как вопил Планти, не мог больше никто. И его незаурядность как певца и артиста стала очевидной с самого начала творческого пути Led Zeppelin. Когда в самом начале 1969 года вышла дебютная пластинка коллектива (которому впоследствии было суждено перенять королевскую рок-мантию у тех же The Beatles и стать величайшим музыкальным феноменом 1970-х), меломанам стало понятно, что ничего подобного они прежде не слышали. И во многом это касалось необычного, пронзительного, непривычно высокого тембра певца, уникальным образом сочетавшего в своей вокальной подаче неистовый рок-н-ролльный напор, чувственную сексуальность и проникновенный утонченный лиризм.

Можно пойти еще дальше и признать, что понятие классического рок-вокала по сути укоренилось в сознании поклонников популярной музыки именно с появления на сцене этого златокудрого долговязого паренька. До Планта роль голоса в роке сводилась, по большому счету, к некой сопроводительной функции, призванной просто донести мелодию до слушателя. И хотя так здорово, как в 1960-х раскладывали вокальные гармонии The Beatles, The Bee Gees, The Beach Boys и The Hollies, впоследствии мало кому удавалось, именно Роберт придал пению роль самостоятельного музыкального инструмента.

«Цеппелины» творили в тот период развития рок-культуры, когда петь посредственно было просто неприлично. Именно поэтому рок-карта в один прекрасный момент запестрела такими именами как Иэн Гиллан, Фредди Меркьюри, Ронни Джеймс Дио, Дэн Маккаферти, Дэвид Ковердейл, Стивен Тайлер... Но время этих и многих других корифеев вокала пришло немного позднее. Плант же был первым...

1970-е, повторимся, заслуженно считаются золотым веком в истории рок-музыки, ее апогеем. Ни одно другое десятилетие не подарило миру такой калейдоскопической россыпи выдающихся имен и произведений. Но даже на этом славном фоне равных Led Zeppelin не было. По крайней мере, с чисто статистической точки зрения. Каждый из их девяти студийных альбомов (кроме одноименного первого и последнего Coda, вышедшего уже после того, как группа, в связи со смертью барабанщика Джона Бонэма, распалась) неизменно занимал первые места в чартах по обе стороны Атлантики.

Ни одна другая группа тогда не гастролировала столь интенсивно, как «Свинцовый дирижабль», и при этом билеты на каждый их концерт в любой точке земного шара расходились за считанные часы. При этом немаловажно отметить, что LZ в корне изменили правила игры — во всех смыслах этого слова. В то время, когда считалось нормой отыграть по-скорому сорокаминутный концерт и свалить (читай «отбыть номер»), Роберт и компания устраивали грандиозные шоу, которые порой длились до четырех часов. И публике не было скучно — напротив, создавалось впечатление, что фэны готовы были не отпускать своих кумиров со сцены сутками.

Поэтому излишне говорить, что такие композиции группы, как Whole Lotta Love, Immigrant Song, Since I've Been Loving You, Stairway To Heaven, Black Dog, Kashmir, Trampled Under Foot и многие другие не то что составили мощный саундтрек эпохи — оказались навсегда увековеченными в летописи рок-н-ролла. И человек, грациозно извивавшийся у микрофонной стойки и покорявший многотысячную толпу своим запредельным тенором, нес за это основную ответственность. И, разумеется, не знал недостатка ни в славе, ни в деньгах. Последние он греб не то что лопатой — экскаватором. Как, впрочем, и его коллеги по группе — гитарист Джимми Пейдж, басист/клавишник Джон Пол Джонс и барабанщик Джон Бонэм. Кстати, Led Zeppelin, во многом благодаря нахрапистой натуре и бесспорному менеджерскому дарованию импресарио Питера Гранта, были самой богатой рок-командой 1970-х — их гонорары превосходили даже те, что зарабатывали The Rolling Stones.

В этой связи нисколько не удивительно, что после того, как «Свинцовый дирижабль» в начале 1980-х разбился, удачнее всех сольная карьера задалась именно у вокалиста. За последние сорок с небольшим лет Роберт Плант принял участие во многих проектах, выступал на различных статусных фестивалях, выпустил пятнадцать весьма успешных сольных альбомов (последний из которых, записанный со знаменитой исполнительницей в стиле кантри Элисон Краусс, датируется 2021 годом) и в целом никогда надолго не исчезал из поля зрения поклонников...

А что же группа, которой певец обязан своей бешеной славой? Это отдельная история. Несколько раз Плант участвовал в реюнионах Led Zeppelin, предпринимавшихся по разным поводам: будь то знаменитый благотворительный концерт Live Aid, 40-летие со дня основания фирмы Atlantic Records, на которой «дирижабли» выпускали свои пластинки, или выступление, посвященное памяти основателя вышеуказанного лейбла, Ахмета Эртегюна. Кстати, этот концерт, состоявшийся в лондонском зале O2 Arena в декабре 2007 года и прошедший с феноменальным успехом, стал последним полноценным (за барабанами, правда, вместо покойного Джона Бонэма сидел его сын Джейсон) появлением LZ на публике.

Думается, камнем преткновения на пути к тому, чтобы «цеппелины» вновь тряхнули стариной, является наш герой. Ибо несмотря на то что искренняя любовь многомиллионной армии поклонников во всем мире к наследию группы нисколько не угасет, а любое упоминание о ней в прессе встречается с большим интересом, целиком возвращаться к старому вокалист не хочет.

Более того, хитрец Роберт порой даже подшучивает относительно собственного славного прошлого. Несколько лет назад в одном интервью он сказал: «Мой нынешний голос нравится мне куда больше. По крайней мере, я больше не звучу, как кастрированный кот». Что ж, Плант имеет право на подобное самобичевание, хотя в его искренность верится с трудом. Лукавый скромник, конечно же, намекает на высоченные вокальные партии на записях Led Zeppelin. А также подчеркивает важность увлечения последних лет: Роберт уже довольно давно сосредоточен на кантри-музыке, как известно, не требующей форсированного вокала.

Может быть, старина просто таким ироничным образом расписывается в том, что сложнейшие «цеппелиновские» партии ему более не по плечу? Ведь, откровенно говоря, Плант уже лет тридцать не в состоянии выдать и толики того, что он делал в свои золотые годы — годы, проведенные у микрофонной стойки в качестве вокалиста величайшей рок-группы семидесятых.

Оно и немудрено: «золотой Бог рока» (как его принято порой называть) стал своего рода заложником собственного вокального дарования. Ведь в свое время он задал просто таки запредельные стандарты вокального перформанса, поднял личную творческую планку (позволим себе скаламбурить — Плантку) на такую недосягаемую высоту, что находиться на ней на протяжении всей жизни и поддерживать себя в былой артистической и певческой форме постоянно было бы крайне проблематично.

Но на самом деле все это сегодня не имеет значения. Во-первых, потому что записи Led Zeppelin и сольного Планта (когда он еще был отвязным рокером) никуда не делись, и те, кому близок «тот самый» Роберт, всегда могут поставить пластинку на проигрыватель. А во-вторых, судя по богатой и регулярно пополняющейся дискографии артиста, он к своему «бриллиантовому» юбилею (как иногда называют 75-летие) не утратил главного — интереса к музыке. И хочется думать, что своего последнего слова в этом бизнесе он еще не сказал.

