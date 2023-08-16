Основатель группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов: «Поэт никому ничего не должен»

Денис БОЧАРОВ

Автор песен, певец, поэт, музыкант и актер, создатель Ордена куртуазных маньеристов и группы «Бахыт-Компот», Вадим Степанцов — сегодня на связи с «Культурой».

— Чем в настоящее время наполнена ваша творческая жизнь, Вадим Юрьевич? Что происходит в стане группы «Бахыт-Компот»? Возможно, готовите к выходу новые поэтические сборники?

— Особых глобальных планов на данный момент нет, но жизнь все же не стоит на месте. В конце августа выступим в Калининграде на фестивале KinRock, а 9 сентября традиционно отметим мой день рождения в столичном клубе «Урбан». Помимо этого, планирую выпустить две книги: одна представляет собой дополненное переиздание сборника «Мастодонт», а вторая — менее объемная, но, возможно, более актуальная — выйдет под названием «Оборзевший голубь, или Яхта Абрамовича».

— Название интригующее! Давайте я задам вам несколько вопросов, основанных на поэтических цитатах. Начнем со знаменитой фразы Евгения Евтушенко «Поэт в России — больше, чем поэт». Как вы сами для себя растолковываете данное клише? Особенно учитывая, что Россия бывает разная... Например, полтора года назад у нас была во многом иная страна, согласитесь. Должен ли поэт меняться вместе с отчизной?

— Поэт, на мой взгляд, вообще никому ничего не должен. Просто есть такие «творцы», которые не обращают внимания на изменения, происходящие в социуме, равно как и на текущую политическую повестку. А есть те, кто живут вместе с родным народом и дышат с ним в унисон. И, как правило, вторые — куда интереснее.

— В одной их ваших песен есть следующая фраза: «К бурям и потерям относись беспечно». Неужели поэт и впрямь имеет право относиться беспечно к окружающим событиям — особенно сегодня?

— Эта фраза адресована к отвлеченному индивидууму, она не имеет отношения к социальным потрясениям. Поэтому я бы не стал связывать эту строчку с реалиями дня сегодняшнего.

— Тогда как вы прокомментируете поэтическое высказывание Вадима Шефнера: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести»? Вопрос не праздный, с учетом того, что вы неоднократно бывали на Донбассе...

— Опыта жизни на передовой у меня нет, но обобщу так: как и в предыдущие непростые, переломные моменты нашей истории, так и сейчас слово командира, комиссара для солдата, ополченца значит очень многое. Если оно произнесено доходчиво и своевременно — оно, безусловно, весомо.

— Как вам разобщенность в нашем артистическом «профсоюзе», наблюдаемая в последнее время? Много ли было для вас в этом плане откровений и разочарований?

— Не сказал бы, я примерно этого и ожидал. Однако все же надеялся, что в артистическом «цеху» будет больше патриотически настроенного народа. Однако инфантилов оказалось слишком много. Меня это не то чтобы огорчает — скорее, я это с грустью в сердце принимаю.

— Много ли наша культурная жизнь потеряла от того, что оказалась лишена влияния извне? Западные поп- и рок-музыканты к нам не ездят, голливудское кино практически исчезло из проката, и так далее...

— Да ничего мы не потеряли. Прежде всего наша вечная классика — она ведь никуда не делась, верно? А наша поп-музыка давно уже, как мне представляется, не сообщает отечественному слушателю ничего нового. Все, что мы слышим в последнее время — банальное сэмплирование, повторение во всевозможных калейдоскопических вариантах.

— Какие человеческие качества вы на дух не переносите?

— Зазнайство, самонадеянность, наглость. Ненавижу «звездизм», особенно если он ни на чем не основан. Могу судить по собственному музыкальному коллективу: никогда не мог понять, почему люди начинали задаваться без видимых на то причин. Когда во лбу вдруг загорается «звезда» — для меня это дико. Не понимаю я таких вещей.

— За современной поэзией следите?

— Да, причем особенное внимание уделяю Z-сегменту, назовем его условно так. Талантливых поэтов много. Я бы даже сказал, неожиданно много — настолько, что порой становишься свидетелем девальвации поэтического слова. Но на всем этом фоне особенно радуют девушки-поэтессы, пишущие о героях, — они реально воздействуют на неравнодушную читающую аудиторию.

— Не прочитаете ли, в качестве эксклюзива для нашей газеты, что-нибудь из последнего, вышедшего из-под пера поэта Степанцова?

— С удовольствием:

Тошнит от стихов, не по-детски тошнит от стихов

Повсюду стихи про войну, про солдат и победу

Рифмуют про Бога и кровь, про любов и хохлов,

То гневом горят, то душевную мутят беседу.

Откуда в поэте такое количество слез,

Откуда дровишки для этих священных горений?

Какой им Арес столько стрел вдохновенья принес?

От крови и пепла как может быть столько парений?

Зачем же моя так пуста и бесплодна душа

Зачем мне чернил не несут быстрокрылые феи?

Идет по руинам заморыш, горбушку кроша

И шепчет с надеждой: «Эй, хлеб, вырастай поскорее...»

Фотографии: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Валентина Певцова / ТАСС.