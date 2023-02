Лунная дорожка: 50 лет музыкальному альбому Dark Side Of The Moon

Денис БОЧАРОВ

Полвека назад, в начале весны 1973-го, свет увидел альбом Pink Floyd, который по сей день остается не только самой удачной записью группы, но и вообще является одной из лучших фонограмм в истории рока. Речь о феноменальном Dark Side Of The Moon.

Спустя 50 лет после релиза популярность пластинки оборотов не сбавляет: количество ежегодно продаваемых в мире экземпляров диска исчисляется десятками тысяч. И есть все основания предполагать, что в этом году продажи «Обратной стороны Луны» выйдут на новый уровень, поскольку по случаю юбилея планируется выход роскошного бокс-сета Dark Side Of The Moon, в который, помимо ремастированной версии оригинального альбома, войдут бонус-диск Live at Wembley Empire Pool и множество других «вкусных» материалов. А фотокнига из бокс-сета будет доступна и отдельно.

Так в чем же заключается секрет притягательности данного шедевра? Почему он по прошествии времени не теряет своей актуальности и свежести? Ответ на этот вопрос затрудняются дать даже сами участники Pink Floyd. Так, барабанщик группы Ник Мейсон, отмечал: «Не думаю, чтобы мы это действительно понимали. Есть вещи, которые логическим путем постичь невозможно. Отчасти дело было во времени, когда вышла пластинка, отчасти — в самих песнях, которые оказались созвучны умонастроениям того поколения. Это сделало его популярным и привлекло к нему внимание другого поколения — и так далее».

Роджер Уотерс, который доминировал в группе в ту пору (да по большому счету всегда), комментировал феномен пластинки так: «Музыка, что мы создали, была действительно неотразимой, но есть и нечто большее. Возможно, дело в простоте идей, которые привлекательны для любого поколения в момент достижения половой зрелости и осмысления происходящего вокруг».

В самом деле, решение Уотерса написать все тексты к Dark Side... придало музыке группы некую сфокусированность. Так, например, атмосферная Breathe повествует о каждодневных стрессах и нагрузках; величественная Time рассказывает о страхе перед взрослением, старением и неизбежной смертью; тревожная и немного «дерганая» Money говорит о беспощадной борьбе за выживание; псевдоубаюкивающая Us And Them призывает задуматься о насилии и борьбе за власть, а одиночество, паранойя и прочие психические расстройства стали лейтмотивом Any Colour You Like, Brain Damage и Eclipse...

Эту тему вселенских человеческих переживаний и тревог Роджер Уотерс, опечаленный гибелью своего отца в самом конце Второй мировой, движимый ненавистью к авторитарным лидерам и их бюрократическому аппарату, продолжит развивать и в последующих альбомах Pink Floyd — Wish You Were Here, Animals, The Wall, The Final Cut...

Что же касается «Обратной стороны Луны», то запись сего величественного аудиофолианта длилась довольно долго. Но она, как ни странно, не была особенно напряженной. По одной немаловажной причине: перед тем как лечь на пленку, эти треки в большинстве своем уже были «обкатаны» и проверены на публике. В преддверии записи альбома «флойдовцы» успели исполнить новый материал в ходе гастролей по Европе, Америке и Японии. Гитарист и вокалист Дэвид Гилмор вспоминал: «Сегодня, конечно, такой номер уже не прокатил бы. Пираты выпустили бы вперед концертные версии. Но тогда, приходя в студию, все мы уже знали материал. Поэтому исполняли его легко, естественно. Вообще это был чертовски хороший альбом — и музыка, и тексты, и обложка, и концепция».

Пока Роджер Уотерс, Дэвид Гилмор, Ричард Райт и Ник Мейсон (а также кудесник звука Алан Парсонс) вкалывали в студии, вокруг стремительно развивались технологии звукозаписи. Музыканты и техники воспользовались всеми их преимуществами, чтобы повысить качество саунда и добиться новых аудиоэффектов. Они использовали новый VCS3 — только что появившийся на рынке синтезатор, — чтобы генерировать шум вертолетов и прочих технологических устройств...

Парни создали шедевр на века, спорить здесь не о чем. Но по мере того, как они приближались к окончательному микшированию, общая атмосфера в группе становилась все более удручающей. Pink Floyd понимали, что находятся на пути к чему-то значительному, совершенному, но после долгих месяцев работы, тщательно продумывая нюансы, они начали утрачивать представление о том, каким должно быть единое целое. Пластинка выжала из музыкантов все соки.

Именно поэтому Dark Side Of The Moon стал не только венцом карьеры одной из лучших рок-групп в истории — этот альбом вбил первый мощный гвоздь в биографию коллектива. Они никогда не были большими друзьями, но после трансконтинентального успеха пластинки, похоже, вообще перестали понимать друг друга на ментально-чувственном уровне. Амбиции и эго возобладали над творческой составляющей.

До начала 1980-х Floyd просуществовали как сайд-проект Роджера Уотерса, затем взбунтовался Дэвид Гилмор, в результате чего в середине восьмидесятых группа прекратила свое существование в классическом составе. Впрочем, об этом сказано немало, и это к нашей истории прямого отношения не имеет...

Напоследок, думается, имеет смысл сказать пару слов об обложке альбома — одной из самых узнаваемых в мире поп-культуры. Фирма Hipgnosis, работавшая с PF с момента выхода их второго лонгплея Saucerful Of Secrets (1968), разработала восемь вариантов конверта, в который должен был быть упакован диск. Вокруг окончательного варианта оформления было сломано немало копий, но в итоге решение было принято.

Упаковка альбома была разработана так, чтобы лучи света с внутреннего конверта точно совпадали с внешним. Но нигде — ни на внешней стороне конверта, ни на внутренней, ни даже на обороте — не было написано Pink Floyd или Dark Side Of The Moon. Единственное упоминание о группе, которое можно было бы найти на внутреннем конверте, значилось так: «Produced by Pink Floyd» — и то лишь в списке тех, кто приложил руку к «артворку». Название же коллектива можно было прочесть, лишь добравшись до рекорд-лейбла, когда, внимательно изучив все тексты на внутреннем конверте, вы прочитывали последнюю строчку композиции Brain Damage «I'll see you on the dark side of the moon».

Помимо самой пластинки, в конверт были вложены два постера: шероховатая зеленоватая фотография пирамид и фото группы, на котором ее название Pink Floyd постарались написать так, чтобы прочитать его было практически невозможно. Нет никаких сомнений, что в готовящемся переиздании альбома команда, работающая на бренд Pink Floyd, отчебучит еще что-то эдакое. Заковыристое. Но, думается, это ни к чему. Великолепная фонограмма, выдержавшая массу переизданий, и никогда, скорее всего, не собирающаяся покидать мировые хит-парады продаж, красноречиво говорит сама за себя.

Фотография на анонсе: Andy Von Pip/Zuma\TASS