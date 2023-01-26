Музыкальный юбилей: Юрию Башмету – 70

Александр МАТУСЕВИЧ

Маэстро по давней традиции отпраздновал знаменательную дату на сцене – выступая на большом гала-концерте в Зале Чайковского в рамках своего ежегодного Зимнего фестиваля, который стартовал 11 января. Главный филармонический зал России вечером 24 января был забит под самую крышу.

Юрий Абрамович – фигура уникальная. Ему первому в истории удалось сделать из второстепенного, часто аккомпанирующего ансамблевого инструмента, учиться на который «ссылают» неудачливых скрипачей, сольный инструмент первого положения. И вдруг все услышали – а альт-то не менее красив, чем скрипка будет, у него благородное, мягкое, насыщенное, певучее звучание! Были и до Башмета прекрасные альтисты – некоторых из них, например Вадима Борисовского или Федора Дружинина – с благодарностью вспоминал юбиляр в КЗЧ. Но Башмет сделал, казалось бы, невозможное – и альт зазвучал на всех первых сценах мира наряду с традиционными солирующими инструментами. Десятки современных композиторов обратили на этот инструмент внимание и стали писать сочинения «для Башмета» - в том числе великие, такие как Шнитке, Губайдуллина, Канчели, Александр Чайковский.

В нынешнем январе московский Зимний фестиваль Башмета, охватывающий несколько городов, проходит уже в четвертый раз. Гала-концерт в день рождения – традиционная вершина мероприятия, своего рода кульминация. Маэстро как обычно сделал любимый им театральный акцент и на московском смотре искусств – львиную долю фестивальной программы составляют музыкально-театральные синтетические композиции-спектакли. Большинство из них уже хорошо известны публике, поскольку показывались в Москве не раз, но при этом пользуются вниманием зрителя неизменно. В феврале предстоит знаменитый сочинский фестиваль, уже 16-й, на котором театральная компонента проявится еще сильнее.

Московский юбилейный вечер был по-домашнему уютен, но при этом ярок и не лишен элементов настоящего шоу. В отличие от прежних лет, когда было много гостей, звезд-солистов, в том числе и иностранных, в этот раз все было более камерно, с акцентом на личности самого юбиляра. На сцене – огромный оркестр, вобравший в себя силы из трех возглавляемых маэстро коллективов – «Солистов Москвы», «Новой России» и Всероссийского юношеского. Сцена была щедро украшена светодиодами, которые выполняли роль скрябиновской светомузыки: вспыхивали и меняли цвета сообразно настроениям исполняемых партитур. Над сценой – огромные планшеты-экраны, имитирующие фотографии из семейного альбома: на них публика видела кадры и снимки прежних лет, а также запись видео-интервью Юрия Абрамовича, в котором он говорил о своей жизни, о творчестве, близких по духу людях. Эти воспоминания перемежались музыкальными фрагментами.

Заслуги альтового протагониста в основном концентрируются в современной музыке, поскольку именно композиторов-современников творчество Башмета простимулировало к созданию самостоятельного альтового репертуара. При этом на концерте игралась в основном классика – Брамс, Моцарт, Шуберт, Чайковский, Бах, Малер, Россини, Бетховен, Прокофьев, Хачатурян. Музыка известная и популярная – иногда популярная массово (как 40-я симфония или Танец рыцарей). Впрочем, почему бы и нет, — на юбилей пришли разные люди, не только заядлые меломаны. Из современников были исполнены опусы молодого композитора Кузьмы Бодрова, чье творчество Башмет пропагандирует в последние годы, и живого классика Александра Чайковского, давнего друга и единомышленника маэстро. Именно «Этюды в простых тонах» последнего, а также знаменитое Адажио Хачатуряна из «Спартака» в финале концерта прозвучали поистине безупречно. Виновник торжества в основном стоял за дирижерским пультом – свой любимый инструмент он взял в руки лишь дважды — открывая и закрывая концерт.

В финале представления прозвучали видеопоздравления от членов семьи, самое трогательное, пожалуй, прозвучало от супруги Натальи Тимофеевны. Молодежь же, дети и внуки маэстро, желали великому артисту феноменальных перспектив, вплоть до двухсотлетия. Что ж, пожелание изрядное и на благо всем нам, поскольку идей и энергии Башмету не занимать, а их реализация сделает нашу культурную жизнь богаче и интересней.

Фотографии: Юрий Покровский и Михаил Брацило. Предоставлены пресс-службой Русского концертного агентства.