Хибла Герзмава зажигает звезды: организованный оперной дивой конкурс назвал победителей

Александр МАТУСЕВИЧ

В Москве завершился Первый международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы: призовые места достались конкурсантам из России, Китая и Армении.

Новый год в Москве начался грандиозным музыкальным праздником — примадонна столичного Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава проводила свой первый именной конкурс. Почти две недели театр не давал спектаклей — оба его зала были отданы под состязания. Формат конкурса необычен – он не только для вокалистов, но и для концертмейстеров.

Герзмава рассказывала ранее в интервью СМИ, что задумала свой конкурс еще два года назад, в пандемию, но материализовалась идея только недавно. Возможно, роль сыграло то, что примадонна получила ощутимую поддержку от государства, что стало своего рода компенсацией ей за потерю многочисленных международных контрактов, включая ангажементы на первой сцене мира — в «Метрополитен-опере». Герзмаву на Западе сочли слишком пророссийской — как и Валерия Гергиева и Дениса Мацуева.

В 1994 году студентка прославленной Ирины Масленниковой в Московской консерватории с экзотическим абхазским именем Хибла выиграла Гран-при Конкурса Чайковского. Это произошло впервые в истории конкурса, до этого Гран-при не вручался никому. За прошедшие с тех пор почти три десятилетия она достигла вершин карьеры – спела в родном МАМТе колоссальный репертуар из ведущих партий, дебютировала на всех важных мировых сценах, дважды получила звание народной артистки (в родной Абхазии и в России) и Государственную премию.

Когда-то, вручая Гран-при, великая Елена Образцова напутствовала ее потратить выигранные деньги на музыку. Спустя десятилетия Герзмава сумела привлечь колоссальные средства — государственные и частные — для того, чтобы поддержать талантливую молодежь. Призовой фонд ее конкурса составляет почти семь миллионов рублей. Суммы, которые получат победители, астрономические по меркам любого международного состязания — таких больше нет в мире академической музыки.

Для выбора лучшего концертмейстера Герзмава сформировала солидное жюри — в него вошли известные пианисты, имеющие огромный опыт работы с вокалистами, такие как Лариса Гергиева или Евгения Арефьева. А судить вокалистов она решила сама — в жюри вокального конкурса она единственная певица. Зато туда вошли руководители театральных и концертных организаций России: Александр Титель из МАМТа, Дмитрий Бертман из «Геликона», Алексей Шалашов из Московской филармонии, Ирина Соболева из Мариинки, Ольга Капанина и Дмитрий Вдовин из Большого. Также в жюри присутствуют и международные импресарио — Андреа де Амичи, Алессандро Ариози и Васко Фраканцани. Благодаря этому конкурс в некотором смысле приобрел оттенок ярмарки вакансий, тем более что победителям обещана возможность выступить в Большом и Мариинском театрах, «Геликон-опере», Московской филармонии, МАМТе, на фестивале Владимира Спивакова, а также записать сольный альбом на фирме «Мелодия». Так ли уж им нужно это, когда подавляющее большинство допущенных до конкурсных состязаний уже являются солистами ведущих театров своих стран, — большой вопрос.

Новый конкурс вызвал живой интерес: было подано почти 800 заявок из 38 стран, 700 из которых вокальные. Для предварительного отсева Герзмава позвала известных певцов-коллег Марину Мещерякову, Ларису Рудакову, Василия Ладюка и Игоря Тарасова, которые вместе с другими музыкантами (дирижерами, концертмейстерами) в итоге отобрали 55 счастливчиков — 39 певцов и 16 аккомпаниаторов. Ожидаемо, что львиная доля участников из России, бывших советских республик, Монголии и Китая. Но были и певцы из Франции, Бразилии и ЮАР.

На инаугурационном гала-концерте хозяйка конкурса задала высокую планку вместе со звездным басом Ильдаром Абдразаковым, показав своего рода мастер-класс для соревнующихся. Уже первый тур продемонстрировал достаточно высокий уровень конкурсантов — подавляющее большинство было интересно слушать: голоса богатые, техника на месте, артистизм и выразительность тоже. Но, как и в любом конкурсе, были и неожиданности — ряд весьма успешно выступающих на профессиональной сцене певцов не прошли сито конкурсных туров — Гамид Абдулов, Дзамболат Дулаев, Евгений Качуровский, Елизавета Кулагина, Дмитрий Шабетя… Зато своим авторитетом председателя Герзмава довела до призового места китайского баса Ливея Хоу — первоначально жюри его даже не пропустило в финальный третий тур, а в итоге он получил вторую премию.

В итоговом состязании сразу обратила на себя внимание драматическая сопрано Ольга Маслова из Воронежа, ныне — солистка Приморской сцены Мариинки. В арии Лизы из «Пиковой дамы» она продемонстрировала высокий академизм и свойственную русской вокальной школе задушевность, чем-то напомнив легендарную сопрано Большого довоенной поры Ксению Держинскую. Во втором номере — арии Абигайль из «Набукко» она поразила техническим блеском и харизматичным актерским посылом. Ее коллега по Мариинке баритон Вячеслав Васильев с куражом, хотя и не без помарок на верхних нотах, исполнил россиниевского Фигаро, а в арии Шакловитого из «Хованщины» подкупил проникновенностью и глубиной.

Однако жюри, наградив лидеров первыми местами, все же предпочло им баса Алексея Кулагина, вручив ему Гран-при. Ученик Дмитрия Вдовина по Молодежной программе ГАБТа — настоящий конкурсный певец: на какое бы вокальное состязание вы ни попали, вы гарантированно услышите арию Сильвы из вердиевского «Эрнани» в его исполнении, спетую точно, но без особого душевного волнения. Против этого выбора, на первый взгляд, что-то трудно возразить — певец грамотный, техничный, музыкальный. С другой стороны, его спринтерская стабильность частенько оборачивается эмоциональной одномерностью, не вызывающей подлинного трепета.

Прочими призерами стали россияне Екатерина Савинкова, Мария Лупарева, Глеб Перязев и упомянутый китаец Ливей Хоу. У всех есть неоспоримые плюсы и отдельные недоработки: трудно сказать, почему были выбраны именно они. Например, выступления бурятки Жаргал Цырендагбаевой, казашки Гульданы Алдадосовой или еще одного китайца Юнхан Дона были не менее интересными и яркими. Особо жюри отметило контратенора Артуша Полеяна, не получившего призового места, но обретшего спецнаграду: его удивительный тембр не может оставить никого равнодушным. Но, к сожалению, как и большинству представителей его амплуа, ему недостает технической стабильности.

Состязания концертмейстеров тоже оказалось весьма любопытным. Они выступали в паре с профессиональными певцами, но не участниками конкурса, поэтому внимание жюри в этом случае было сосредоточено на умениях аккомпаниатора поддержать и повести вокалиста. Заслуженными победителями в этой части конкурса стали россияне Василий Попов и Марк Ваза, а также Елена Вардазарян из Армении.

Фотографии: Евгений Евтюхов. Предоставлены пресс-службой конкурса