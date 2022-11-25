Говорящая гитара, или Гений Джими Хендрикса

25.11.2022
Все, разумеется, прекрасно помнят наш замечательный телесериал о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В одной серии (или, как сейчас принято говорить, эпизоде) на вопрос доктора о феноменальной наблюдательности сыщика последний отвечает, что, возможно, этим он обязан своей бабушке, которая была сестрой французского художника Верне. После чего Холмс комментирует: «Когда артистичность в крови, она порой принимает самые причудливые формы».
Это мы к тому, что история человека, которого вплоть до сегодняшнего дня практически в любом авторитетном опросе и рейтинге традиционно называют самым выдающимся рок-гитаристом всех времен, кое в чем схожа с биографией героя рассказов Артура Конана Дойла. Поскольку дед и бабушка Джеймса Маршалла Хендрикса (таково полное имя музыканта), по сути, воспитавшие его, долгое время работали актерами варьете. И вот эта самая причудливая артистичность через поколение трансформировалась в юном Джими до неузнаваемости — он решил посвятить свою жизнь электрической гитаре...
Парнишка усердно занимался, быстро прогрессировал, и уже к 17 годам успел поработать в качестве сессионного музыканта у таких грандов и мэтров, как Сэм Кук, Тина Тернер, Литтл Ричард, группа The Isley Brothers... Но перспектива быть постоянно на вторых ролях, выполняя прихоти боссов, не особо вдохновляла амбициозного юнца. К тому же в судьбу Хендрикса вмешался тот самый счастливый случай (куда же в шоу-бизнесе без него?): молодое дарование заметил только что покинувший ансамбль The Animals бас-гитарист Чес Чэндлер, который решил сменить сферу деятельности — переключиться на поиск талантов, стать менеджером, проще говоря.
Чес перевез Джими в Лондон (который в середине шестидесятых «свинговал» покруче Америки), заключил с артистом контракт, стал его импресарио и помог собрать новую группу The Jimi Hendrix Experience, куда вошли басист Ноэл Реддинг и барабанщик Митч Митчелл. В те времена на раскрутку артистов (тем более столь незаурядных) не требовалось таких бешеных средств, как сегодня. Да и время не позволяло вальяжно бить баклуши на печи: конкуренция в музыкальном мире по обе стороны Атлантики была запредельная, поэтому менеджерам приходилось не только шевелить мозгами, но и вовсю работать локтями. На опережение.
И вот уже в 1966 году на прилавки музыкальных магазинов лег дебютный сингл новой группы — кавер-версия фолк-шлягера Билли Робертса Hey, Joe. Сорокапятку заметили: не сказать, чтобы она взорвала сознание меломанов, но почву для позитивного восприятия дальнейших свершений возглавляемого Хендриксом коллектива подготовила солидную. Через полгода дошла очередь и до полноценного лонгплея.
Дебютный альбом уроженца города Сиэтл, штат Вашингтон, вышедший 55 лет назад, назывался Are You Experienced. «Искушены ли вы?» — лукаво вопрошал этот, появившийся откуда ни возьмись, талантливый темнокожий левша. И это была абсолютно справедливая, хоть и несколько самонадеянная постановка вопроса. Ибо, повторимся, во второй половине шестидесятых чем-либо удивить и ошарашить рок-общественность было непросто. Музыкальная жизнь была крайне насыщенной, группы и исполнители сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой, а новые стили и направления возникали чуть ли не ежедневно.
В таких обстоятельствах для того, чтобы привлечь внимание к собственному творчеству, необходимо было предложить людям нечто поистине из ряда вон выходящее. Но Джими Хендриксу, с небольшой помощью коллег, разумеется, это сделать удалось. Хотя публике далеко не сразу стало понятно, какую именно музыку он играет — для того, чтобы «врубиться» в нее, нужно было быть действительно искушенным.
Тем временем слухи о молодом даровании, вытворяющем со своей гитарой подлинные чудеса, начинали будоражить меломанскую братию все настойчивее. На одном из выступлений Хендрикса в лондонском клубе присутствовали два выдающихся корифея гитары — Пит Таунсенд, лидер и главный композитор группы The Who и Джефф Бек, на тот момент участник коллектива The Yardbirds. Сказать, что они были под впечатлением, — значит, ничего не сказать. «Он что, настолько плох?» — спросил озадаченный Таунсенд. «Нет, дружище, он настолько хорош», — ответил ошарашенный Бек. Впоследствии тот же Бек обобщил феномен Хендрикса следующим образом: «После того, как пришел Джими и сделал то, что сделал, все мы стали выглядеть горсткой пришибленных библиотекарей».
Сказано остроумно, но факт действительно остается фактом: первый альбом гениального левши (многие считают Are You Experienced величайшим рок-дебютом всех времен), вскоре после выхода поднялся на вторую строчку британского хит-парада, уступив «золотую медаль» только... кому бы вы думали? Правильно: сокрушительному битловскому «Сержанту Пепперу», с которым тягаться в 1967-м вообще было невозможно.
Кстати, Пол Маккартни (как известно, главный создатель Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) и Джими Хендрикс всегда относились друг к другу с огромным уважением. Впоследствии Маккартни не без удовольствия и восхищения вспоминал, что Джими играл на своем концерте заглавную песню с битловского шедевра уже через день после того, как пластинка поступила в продажу. Может быть, именно поэтому сэр Пол по сей день, словно из чувства благодарности, исполняет на своих шоу Foxy Lady — композицию, открывавшую дебютник Хендрикса?..
Так что же такого особенного сделал этот парень? Нельзя сказать, что Джими обогатил музыкальную сцену огромным количеством запоминающихся мелодий — его песни не из тех, которые хочется постоянно насвистывать. Его голос, грубоватый, скрежещущий, а порой и попросту нарочито атональный — тоже на любителя, а аранжировки композиций не сказать чтобы обильно оркестрованы.
Но феноменальность музыки Хендрикса иного свойства. Он в корне изменил представление людей о том, на что в принципе способна рок-гитара. Не будучи «скорострелом» и «запильщиком» (подобно Ричи Блэкмору и Джимми Пейджу), «задумщиком» и «мечтателем» (как Эрик Клэптон и Дэйв Гилмор), Хендрикс умел извлекать из инструмента самые разные звуки: в его руках гитара преображалась, выдавая целую гамму самых разнообразных эмоций — она говорила. Смеялась и рыдала, нападала и размышляла, рычала и извинялась. Казалось, что стратокастер Хендрикса был отдельным, живым и самостоятельным участником группы...
Хендрикс успел записать не так много музыки, но даже трех полноценных, вышедших при его жизни, студийных альбомов (помимо вышеупомянутого Are You Experienced, это диски Axis: Bold As Love и Electric Ladyland, плюс синглы и многочисленные «ауттейки», не увидевшие достойного студийного воплощения — по крайней мере, пока Хендрикс был жив) с лихвой хватило для того, чтобы понять главное: можно любить или не любить музыку этого артиста, но отрицать, что Джими расширил диапазон и «словарь» электрогитары, — бессмысленно. А для многих преданных фанатов попросту преступно.
Возможно, не в последнюю очередь, как это часто бывает не только в роке, но и в мире искусства в целом, — важную роль сыграл и пресловутый романтический флер из серии «звезда рок-н-ролла должна умереть» или «сегодня умрешь, завтра скажут — поэт». Ведь Джими, подобно многим рок-идолам, прожил короткую, но насыщенную жизнь, ярко вспыхнув и стремительно сгорев, уйдя на пике популярности. Именно Хендрикс, скончавшись в молодом возрасте, невольно «открыл» негласный грустный клуб «27», о некоторых участниках которого — от Джима Моррисона до Курта Кобейна — «Культура» писала неоднократно...
Творчество Хендрикса не отличается подчеркнутой доходчивостью, его даже мейнстримовым можно назвать с большой натяжкой. Все знают, кто такой Джими Хендрикс, но едва ли так уж много людей действительно слушают его музыку (по сравнению с теми же битлами и роллингами, пёплами и цеппелинами, квинами и флойдами). Хотя его композиции были крайне новаторскими и во многом опережали свое время. Это была музыка будущего, которое, возможно, в полной мере по сей день не наступило. Именно поэтому подлинную разгадку феномена Джими Хендрикса еще предстоит найти.
Фотографии: DPA/ТАСС, EPA/ТАСС (на анонсе)