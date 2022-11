«Радужный» голос: в столицу с единственным концертом приезжает Джо Линн Тернер

Денис БОЧАРОВ

Один из выдающихся певцов классического рока, экс-вокалист знаменитых Rainbow, человек, сотрудничавший с Deep Purple, Ингви Мальмстином и Гленном Хьюзом, выступит 17 ноября на сцене клуба 1930 Moscow.

В английском языке есть любопытное прилагательное — jammy. К этой мини-идиоме носители языка, как правило, используют в разговорной речи. Обозначает данное словечко человека необычайно удачливого, особых усилий для достижения успеха не прилагающего. Именно так можно сказать о Джозефе Артуре Марке Линкуито, широко известном во всем мире как Джо Линн Тернер.

Правда, до начала 1980-х это имя мало кому о чем говорило: играл себе Джо в полупрофессиональной группе Fandango из его родного Нью-Джерси и ни о чем глобальном не помышлял. Говоря словами Высоцкого, «и в ус не дул, и жил как жил, и голове своей руками помогал» (в прямом смысле: в Fandango Тернер, помимо основной обязанности лидер-вокалиста, выполнял еще функции второго гитариста). Но ему фантастически повезло.

На изломе семидесятых/восьмидесятых годов прошлого столетия Ричи Блэкмор, не первый год возглавлявший один из самых успешных хард-рок-коллективов той эпохи Rainbow, находился в поиске свежего звучания — а значит, и нового вокалиста. Средневековая тематика, привнесенная в «Радугу» первым вокалистом группы, Ронни Джеймсом Дио, себя изжила; напористый прямолинейный хард-рок, поданный преемником Дио, Грэмом Боннетом, ожидаемых дивидендов не принес. Блэкмору отчаянно захотелось коммерческого успеха. И однажды ему на глаза попалась пленка с записью малоизвестной команды Fandango. Ричи буквально обомлел от услышанного и понял: это то, что надо.

И в один прекрасный день в доме Тернера раздался телефонный звонок: «Привет, старина. Говорит Ричи Блэкмор. Я твой поклонник, мне нравится твой голос, хочу, чтобы ты прослушался в Rainbow». Услышать такое малозвестному пареньку из уст одного из главных рок-корифеев — это можно лишиться дара речи. Благо, не голоса. Словом, от таких предложений не отказываются, и дважды музыканты уровня Блэкмора предлагать не будут. Тернер моментально собрался и сел на ближайшую электричку до Лонг-Айленда, где на тот момент располагалась штаб-квартира бывшего гитариста Deep Purple и теперешнего лидера Rainbow.

Кстати, о голосе. Тернер впоследствии вспоминал: «Отправляясь на прослушивание, я был немного простужен и проклинал себя — ах ты, думаю, сукин сын, нашел время болеть! Но, к счастью, мой преподаватель по вокалу научил меня петь во время простуды». Здесь необходимо отметить, что когда Джо Линн решил повесить гитару на гвоздь и окончательно переквалифицироваться в вокалиста, он начал брать уроки вокального мастерства у одного высококлассного нью-йоркского специалиста, к услугам которого некогда обращался сам Лучано Паваротти (!). Так вот этот преподаватель сразу предупредил Тернера, что сможет показать только технику, но не сможет научить вкладывать в музыку душу.

Но насчет душевной подачи да и артистизма вокалисту, как и его новым коллегам, можно было не беспокоиться. Джо Линн не просто выпевал ноты — он проживал песню, как в студии, так и на сцене. На концертах Тернер поначалу даже несколько переигрывал, чем порой выводил «патрона» из себя. Однажды Блэкмор подошел к вокалисту за кулисами и угрожающе потребовал перестать изображать из себя «чертову Джуди Гарланд».

Джо внял совету работодателя. Вплоть до сегодняшнего дня (хотя ансамбля Rainbow номинально не существует уже без малого сорок лет) они с Блэкмором сохранили дружеские отношения. Достижение немалое: немногие могут похвастать благосклонностью Ричи, учитывая его известный на весь мир строптивый и неуживчивый характер. Зато уживчивостью и бесконфликтностью отличался сам Тернер. По сей день преисполненный благодарности к тому, кто дал ему путевку на большую сцену, певец отмечает: «Я делал то, чего хотел Ричи. Послушайте песни Rainbow и вы убедитесь, что я проделал хорошую работу».

С этим не поспоришь. Третий вокалист «Радуги» не просто проделал хорошую работу — с его помощью Rainbow добились не только обожания поклонников и уважения критиков (всего этого у возглавляемого Блэкмором коллектива было в избытке еще с момента основания проекта в 1975-м), но и долгожданного коммерческого успеха. Сладкий, хотя и довольно мощный голос Джо как будто исподволь направлял Ричи сочинять и записывать более радио-форматный и MTV-ориентированный материал.

С Джо Линном Тернером Rainbow записали три студийных альбома: Difficult To Cure (1981), Straight Between The Eyes (1982) и Bent Out Of Shape (1983), каждый из которых продавался весьма лихо, а сингл I Surrender с пластинки 1981 года, поднявшийся до третьей строчки британского хит-парада, стал наивысшим статистическим достижением группы...

Казалось бы, у Rainbow открылось второе дыхание, «Радуга» расцвела новыми красками, но так получилось, что в середине 1980-х Блэкмора вновь поразила «бацилла» Deep Purple. «Темно-лиловый» ансамбль было решено возродить, в связи с чем Ричи распустил Rainbow, а значит невольно отправил Джо Линна Тернера на вольные хлеба. Но волноваться последнему было не о чем — более чем достойная запись в трудовой книжке (сотрудничество с одним из лучших рок-гитаристов и композиторов современности) открывала перед певцом множество дверей.

Сольная карьера у нашего героя задалась на славу. Вскоре после распада Rainbow Джо выпустил симпатичный сольный альбом Rescue You, спродюсированный, между прочим, не кем-нибудь, а самим Роем Томасом Бейкером — человеком, сидевшим за звукорежиссерским пультом во время записей лучших альбомов Queen (A Night At The Opera, A Day At The Races среди прочих). Затем вокалиста привлек к сотрудничеству гитарист-виртуоз Ингви Мальмстин: с его группой Тернер записал весьма успешный диск Odyssey. Кстати, в рамках турне в поддержку этого релиза Джо Линн впервые, в 1989-м, посетил Россию (концерт, записанный тогда в Ленинграде, был выпущен по горячим следам в виде альбома Trial By Fire).

А еще через год, в 1990-м, Тернер, по его собственным словам, реализовал «мечту всей своей жизни», став вокалистом Deep Purple. Блэкмор тогда вспомнил о своем покладистом коллеге, предпочтя его Иэну Гиллану, с которым отношения окончательно зашли в тупик. Со своими кумирами Джо Линн записал лишь один альбом — Slaves And Masters. Не лучшая, объективно говоря, фонограмма в обширном «пурпурном» каталоге, но и сказать, что она затерялась в дискографии ансамбля, тоже нельзя: несколько приличных композиций там присутствует.

После чего Тернер принял деятельное участие в ряде проектов, самым заметным из которых оказался альянс с Гленном Хьюзом, еще одним выходцем из рядов Deep Purple: две студийных пластинки HTP (Hughes Turner Project) незамеченными не прошли, встретив теплый прием как у придирчивых специалистов, так и у простых слушателей. Не забывал Джо, походя, выпускать и свои сольники, последний из которых, кстати, совсем свежий — альбом Belly Of The Beast вышел совсем недавно.

Словом, на крепкую сольную программу, во время которой зрителям зевать не придется, Джо Линн точно наработал. На московском концерте Тернер исполнит как лучшие вещи из эпохи Rainbow «третьего созыва», то есть, когда за микрофонной стойкой стоял именно он (Can't Let You Go, Street Of Dreams, I Surrender, Stone Cold), так и песни с того единственного, вышеупомянутого альбома Deep Purple, на котором ему была отведена роль вокалиста (King Of Dreams, Love Conquers All). Не обойдет он стороной и некоторые композиции с сольных дисков, равно как и с пластинок, записанных с Хьюзом, Мальмстином и другими именитыми «попутчиками». Скорее всего, вспомнит еще что-нибудь из «доблэкморовского» периода, когда голосил в группе Fandango...

Время несется стремительно, и сегодня даже Джо Линн Тернер — не то, чтобы ископаемое рок-н-ролла, но антиквариат уж точно (в августе ему исполнился 71 год). В лучшие времена вокальный диапазон певца составлял четыре с половиной октавы. Понятное дело, никаких вокальных откровений от него сегодня никто не ждет. Не в октавах дело — дело в песнях. А их в творческом багаже артиста предостаточно.

Фотографии: Денис Гришкин/ТАСС (на анонсе) и Наталья Колесникова/ТАСС.