Остановилось «сердце северных гор»: не стало вокалиста Nazareth Дэна Маккаферти

Денис БОЧАРОВ

Ушел из жизни основатель, фронтмен и певец, несомненно, лучшей шотландской рок-группы Nazareth. Музыканту, отчаянно боровшемуся на протяжении последних лет с хронической обструктивной болезнью легких, было 76.

К этому замечательному коллективу, что родом из страны гор и озер, килта и волынки, виски и хаггиса, в России всегда было особое отношение. И дело не только в том, что Nazareth приезжал в нашу страну чаще остальных групп из высшей рок-лиги — а было время, когда эти бравые горцы давали концерты на отечественных площадках по нескольку раз за год.

Их песни — мощные, напористые, но при этом всегда мелодичные. Их лучшие альбомы — Loud 'n' Proud, Rampant, Hair Of The Dog, Close Enough For Rock'n'Roll, Expect No Mercy, Snakes 'n' Ladders — давно вошли в пантеон лучших записей классического рока.

О смерти Дэна Маккаферти сообщил бас-гитарист Nazareth Пит Эгню — единственный из оставшихся в живых участников классического состава ансамбля. Он сопроводил заявление такими словами: «Семья Дэна потеряла замечательного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир — одного из величайших певцов, которые когда-либо жили».

Дэн был превосходным вокалистом, прочно и уверенно входящим в первую десятку лучших рок-голосов. При этом Маккаферти был прекрасным человеком — открытым, но не допускавшим панибратства, остроумным, но не смешливым, честным, но не честолюбивым. С ним было интересно и комфортно общаться.

Дэн Маккаферти дважды давал интервью нашему изданию — в 2014 и 2019 годах. В память о незаурядном артисте «Культура» приводит яркие фрагменты из этих бесед.

О группе Nazareth:

«Я положительно отношусь к тому, что парни записали после моей вынужденной «отставки». Я присутствовал на многих сессиях звукозаписи их новых работ и был весьма удовлетворен как минимум двумя обстоятельствами. Голосом Карла Сентанса (вокалист Nazareth с 2015 года. — «Культура») — уверенным и могучим, а также тем, что мои друзья не утратили того мелодического драйва, который в свое время и прославил нашу группу.

По старым добрым «назаретовским» временам я, конечно же, скучаю. Каждый день. Да и может ли быть иначе: с этой командой связана львиная доля моей жизни. У нас были разные периоды — удач и промахов, чартовых успехов и пребывания в забвении, — но я безмерно горжусь тем, что был важной частью группы. Со всеми парнями я сохранил прекрасные отношения».

О независимости Шотландии:

«Все эти референдумы о самостоятельном статусе Шотландии пока ни к какому внятному результату не привели. Но вот что я думаю. С одной стороны, если люди хотят независимости — дайте им ее. Но, как вы сами прекрасно знаете, есть много людей, которые над этой темой вовсе не задумываются. Это в западном понимании и называется демократией.

Однако, по моему разумению, демократия коренится еще и в том, что происходит в твоей собственной голове. И в этом смысле шотландцы всегда чувствовали себя независимыми людьми, тому учит история. А уж где там ставить какие-то закорючки на официальных бумагах — пусть этим занимаются политики.

История Шотландии — это не только летопись гордого и независимого народа. Это еще и история, окутанная романтическим флером. Недаром постоянно выходят фильмы, посвященные героям-горцам: среди прочих, можно назвать ленты о Уильяме Уоллесе, Роберте Брюсе, Робе Рое Макгрегоре. Но мне кажется, для голливудских заправил фактор «историчности» и правдоподобности при создании такого рода фильмов не столь важен. Равно как и, по моим наблюдениям, для большинства зрителей во всем мире.

Художественные кинопроизведения делаются прежде всего для того, чтобы посетителям кинозалов и тем, кто проводит время перед телевизором, было интересно и увлекательно. Да, конечно, режиссерам, продюсерам и актерам, стоявшим у руля производства того же «Храброго сердца» и «Роба Роя», неплохо было бы поглубже ознакомиться с историческими фактами, поднять матчасть, как говорится. Но в конечном итоге это всего лишь шоу-бизнес, верно? А его сегодня можно лепить из всего, что душе угодно. Посему к подобным вольным прочтениям я привык относиться спокойно».

Об успехе и поисках собственного пути в шоу-бизнесе:

«Если бы существовала такая штука, как рок-н-ролльный телефон (Rock'n'Roll Telephone — последний записанный с Дэном Маккаферти альбом Nazareth, в 2014 году. — «Культура»), то послание, которое я передал бы начинающим музыкантам, едва ли бы отличалось оригинальностью. Я бы просто сказал: продолжайте заниматься любимым делом, верьте в себя, и однажды удача улыбнется вам.

Банально? Возможно. Но практика показывает, что только те, кто не сдаются, в конце концов срывают банк. Если вы неуклонно идете к поставленной цели, то рано или поздно, помимо вас самих, найдутся и те, кто так же искренне поверит в ваши творческие начинания. Места под музыкальным небосклоном хватит для всех».

О несостоявшемся выступлении на свадьбе Эксла Роуза (фронтмена и вокалиста группы Guns N' Roses):

«Эту, уже успевшую зарасти бородой, историю несколько превратно интерпретируют. Мол, гордые шотландцы решили проигнорировать одного из самых популярных рок-вокалистов. Ничего подобного. Дело было так. Парни из Guns N'Roses посетили наше шоу, после чего Эксл подошел ко мне и сказал, что был бы рад видеть нас на своей свадебной церемонии. Назвал дату. И тут я: «Парень, в это самое время мы будем находиться в европейском туре, а оно, подозреваю, продлится немного дольше, чем будет проходить ваше бракосочетание. Не обессудь». Так что все куда прозаичнее, чем это подается в СМИ».

О том, почему Nazareth до сих пор не ввели в Зал славы рок-н-ролла:

«Ума не приложу, чего они ждут? Наверно, когда нас таки удостоят подобной чести, я буду уже на том свете. Может быть, мои внуки и доживут до этого момента. А если серьезно, такое положение вещей меня не очень беспокоит. Во-первых, потому что Nazareth, несмотря на все заслуги, никогда не были, что называется, рок-селебритиз. Мы — обыкновенная честная рок-банда, и в около-шоубиз-игры никогда не играли. А, во-вторых, сама эта церемония в последние годы имеет все меньшее отношение к рок-н-роллу. Достаточно посмотреть на тех артистов, которых все чаще вводят в Зал славы».

О России:

«С момента моего первого посещения России в начале 1990 года прошло уже много лет. Тогда мы не знали, чего ожидать. Ехали в абсолютно незнакомую страну, где говорят на таком сложном — по крайней мере, для нашего восприятия, — языке. Были потрясены, обнаружив, что у вас знают и любят наши песни, да и в целом неравнодушны к рок-н-роллу. С тех пор, конечно, многое изменилось: сегодняшняя Москва колоссально отличается от той, которую мы увидели, впервые сойдя с трапа самолета. Одно лишь осталось неизменным: русские люди. Это самое замечательное, что есть в России.

Сегодня Россия — совсем другая страна, за исключением лишь одного важного обстоятельства — она как была необъятной, такой и осталась. Но это же делает ваше государство уникальным: вне зависимости от того, где вы находитесь — в Москве или на Камчатке, в Санкт-Петербурге или в Сибири, в Рязани или Самаре, — вы понимаете, что находитесь на одной географической территории, но при этом чувствуете: каждый уголок России неповторим. Это, пожалуй, самая мультикультурная страна в мире...

Кстати, ваша кухня мне очень нравится. Вкусно, сытно, разнообразно. Если же говорить о крепких напитках, то я, как и любой шотландец, люблю виски. Но, похоже, сам я ему не особо по душе. Поэтому предпочитаю русскую водку, однако в весьма умеренных количествах: много ее выпить не могу — довольно быстро начинает сносить крышу. Впрочем, мой роман с алкоголем — если и был таковой, — остался в далеком прошлом».

Фотографии: Сергей Фадеичев / ТАСС.