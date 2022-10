Парень из Nirvana: вышла книга воспоминаний Дэйва Грола

Денис БОЧАРОВ

Издательство АСТ выпустило книгу «Рассказчик» (в оригинале The Storyteller: Tales of Life and Music), представляющую собой мемуары барабанщика знаменитых Nirvana и фронтмена Foo Fighters.

Не будет большим преувеличением заявить, что сиэтлская группа Nirvana по сей день является последним свежим словом, сказанным в классической рок-музыке. Гранж не только уничтожил успевший к концу восьмидесятых порядком опостылеть американский «хэйр-метал», но и проложил путь к новым направлениям: ню-метал, брит-поп, ретро-рок... Nirvana успели выпустить лишь три студийных альбома, но этого с лихвой хватило для того, чтобы быть включенной в пантеон великих. Ибо, как водится, не в количестве дело.

Было в этом коллективе «три богатыря». Один из них, гитарист и вокалист Курт Кобейн уже давно в мире рок-н-ролла причислен чуть ли не к лику святых. Да и в самом деле: такие написанные им песни, как Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, Heart-Shaped Box, Rape Me, не только составили основу саундтрека мутных девяностых — они уверенно и громогласно звучат на профильных радиостанциях до сих пор и, думается, долго еще будут звучать. Другой, басист, Крист Новоселич, после распада трио, вызванного самострелом основателя, ничем особым отметиться по сей день пока не успел. Ну да не каждому дано творить и вершить, в конце концов.

А вот третий, барабанщик Дэйв Грол, — это отдельная история. Основавший вскоре после распада Nirvana собственный проект Foo Fighters, этот парень, казалось бы, сорвал банк: выпустил десять студийных альбомов, успел посотрудничать с музыкантами из касты «неприкасаемых» (Пол Маккартни, Брайан Мэй, басист и клавишник Led Zeppelin Джон Пол Джонс, группы Queens Of The Stone Age, Killing Joke и так далее). В его честь даже названа улица: несколько лет назад Гролу передали ключ от города Уоррен в штате Огайо, где с недавних пор есть Аллея Дэвида Грола...

Все это вроде бы звучит убедительно. Но не совсем. В своих воспоминаниях Дэйв откровенно пишет: «Те три с половиной года, что я знал Курта, — относительно небольшой промежуток времени в хронологии моей жизни, но они сформировали и в некотором роде до сих пор определяют то, кем я являюсь сегодня. Я всегда буду «тем парнем из Nirvana».

Вот именно. Кажется, Грол всю свою постнирвановскую карьеру выстраивал с единственной целью: выйти из тени того, кто однажды взял его на работу. И надо сказать, ему это сделать, в общем, удалось. В самом деле: если рассуждать непредвзято, то следует признать: музыкант он объективно хороший. На гитаре играет не хуже Кобейна, поет гораздо лучше своего «патрона», а что касается его первой записи в «трудовой книжке» музыканта — барабанщика то есть, — то здесь он вообще является одним из лучших в данном тернистом бизнесе. По опросам ведущих профильных СМИ, Дэйв занимает почетное второе место среди ударников. Однажды, узнав об этом, Грол задал резонный вопрос: «А, второй, значит... А первый — Бонэм, не иначе?» (Джон Бонэм — барабанщик Led Zeppelin. — «Культура»).

Вот только одно немного подводит нашего героя. При всех своих несомненных и неоспоримых музыкальных талантах, он так и не написал — пока что, по крайней мере, — ни одной «нетленки». В самом деле, много ли вы можете напеть или насвистеть хитов Foo Fighters? Хотя трудолюбию и упорству Дэйва может позавидовать любой: сочинить, записать, спродюсировать десять альбомов, на каждом из которых более десяти песен, — это вам не шутки.

Но сонграйтер из него все же неважнецкий. Хотя рассказчик — отменный. И в этом легко убедиться, читая обозреваемую книгу. Аналитично, скрупулезно погружаясь в детали, а главное, с филигранным юмором Грол рассказывает о самых трогательных, грустных и счастливых моментах своей жизни: о преждевременном уходе Курта Кобейна, рождении детей, о ноге, сломанной на концерте, о домашнем ужине с Полом Маккартни, о собственной коллекции бутлегов Брюса Спрингстина и многом другом.

А главное, чувствуется, что Дэйв Грол — просто хороший человек. А это, хоть и звучит несколько банально, все-таки не так уж и мало, честно говоря. Вот что он пишет на одной из страниц собственных мемуаров: «Я всегда следовал совету матери и избегал трех тем, которые нам всегда запрещали поднимать за обеденным столом: деньги, политика и религия... В первую очередь мы все — люди, а ничто не может больше сблизить людей, чем музыка и искусство». Согласитесь, насколько это сейчас созвучно настроениям подавляющего большинства людей на планете...