«Русское радио» запускает музыкальный патриотический марафон: агитбригады отправятся на линию боевых действий

Елена СЕРДЕЧНОВА

Радиостанция «Русское радио» при поддержке Русского музыкального телеканала RU.TV объявила о запуске общероссийского музыкального патриотического марафона.

Выступления пройдут по всей стране. В первую очередь артисты поддержат российских военнослужащих и жителей тех регионов, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий или на линии соприкосновения.

Речь идет о формировании агитбригад из артистов «Русского радио», таких как группа «Земляне», группа «Русские», группа «Санкт-Петербург», ЮрКисс, ВладиМир, Елена Север, Маша Вебер, Григорий Лепс, IVAN, Роман Архипов, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Анна Семенович, Слава.

На «Русском радио» говорят, что на артистах лежит огромная ответственность — они становятся образцом для россиян. Главная миссия творческих агитбригад — поддержать тех, кто сейчас особенно нуждается в этом, и своим примером показать, как важно быть сегодня со своей страной и со своим народом.

— По стопам своих отцов, поддерживавших наших воинов в составе фронтовых бригад во время Великой Отечественной войны, мы создаем своего рода агитбригады из артистов «Русского радио». Самое важное сегодня — моральная поддержка и помощь, забота о психологическом здоровье граждан. Жителям освобожденных регионов в первую очередь требуется чувствовать себя сейчас частью большой России, не оставаться в одиночестве, отвлечься от западного информационного фона и ощутить поддержку и взаимопомощь. Деятельность агитбригад охватывает десятки артистов, сотни городов, миллионы жителей и станет одной из составляющих актуального гуманитарно-патриотического общественного контекста в России. Сейчас как никогда мы должны быть единой страной и поддерживать наших защитников. Наша сила в единстве, — говорится в заявлении радиостанции.

Концерты пройдут во многих воинских частях, где находятся мобилизованные, в разных городах на городских площадках. Первый концерт пройдет для военных в воинской части Наро-Фоминска 23 октября. Перед мобилизованными выступят Бурито, группа «Земляне» и Роман Архипов.

Агитбригады «Русского радио» будут выступать перед военнослужащими и по всей тысячекилометровой границе новых территорий, вошедших в состав Российской Федерации.

Руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами «Русской Медиагруппы» Михаил Богомолов рассказал «Культуре», что артисты «Русского радио» отнеслись к идее патриотического марафона положительно: «Они уже неоднократно поддерживали наших ребят. Порой рискуя жизнью».

Так, 11 мая 2022 года в Луганской республиканской клинической больнице состоялся организованный «Русским радио» праздничный концерт с участием звезд российской эстрады — в честь Дня Победы, а также Дня свободы, который Луганская Народная Республика отмечает 12 мая. А 12 июня — концерт артистов «Русского радио» в Херсоне в рамках первого в истории празднования Дня России. Радиостанция вместе с артистами собирала и передавала гуманитарную помощь.

— Григорий Лепс, «Земляне», ЮрКисс, ВладиМир, Елена Север, Роман Архипов были и в Луганске, и в Херсоне. Поддерживали наших ребят, врачей, сражающихся за их жизни, и простых жителей. На всех освобожденных территориях звезд «Русского радио» и телеканала RU.TV встречали тепло. Сердечно благодарили, брали автографы, даже плакали. И со всех сторон они слышали: «Спасибо, что вы с нами, спасибо, что приехали». Это было очень трогательно. И сейчас звезды тоже не смогли остаться в стороне. Они хотят внести свой вклад, своим творчеством поднять боевой дух солдат, морально поддержать и позаботиться о психологическом здоровье граждан. Жителям освобожденных территорий сейчас нужно почувствовать себя частью России, — поделился Михаил Богомолов.

В марафоне смогут участвовать и артисты, не имеющие отношения к «Русскому радио» и телеканалу RU.TV. Организаторы марафона заверили, что если молодой исполнитель, у которого пока нет песен и клипов в эфире, выразит желание принять участие, обязательно рассмотрят этот вопрос.

Цель же марафона, по словам собеседника, объединить, сплотить всех россиян, поддержать защитников.

— Как никогда важно быть патриотом нашей страны. Мы рады, что артисты «Русского радио» и телеканала RU.TV решили отдать свой голос армии в прямом и переносном смысле этого слова, — рассказал он.

Выступления могут не ограничиваться только концертами. Организаторы думают над тем, чтобы сделать программы разнообразными.

— Мы уже разрабатываем такие форматы. Чтение стихов, спектакли, инструментальная музыка и многое другое, что поможет поднять ребятам настроение и боевой дух. Это очень важно не только для них, но их для всех нас. От действий этих бравых парней, их веры в себя, веры в Россию, их поддержки — зависит наше с вами будущее, — отметил собеседник.

Фотография предоставлена Михаилом Богомоловым