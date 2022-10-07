Максим Леонидов, бит-квартет «Секрет»: «Стараемся, чтобы наши появления на публике были штучным товаром»

Денис БОЧАРОВ

Через пару месяцев в Московском дворце молодежи состоится премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» по мотивам песен бит-квартета «Секрет». На вопросы «Культуры» отвечает главный секретовец, певец, композитор, поэт и актер Максим Леонидов.

— Расскажите о мюзикле. Как возникла идея постановки, откуда ноги растут?

— Идея мюзикла, основанного на песнях бит-квартета «Секрет», витала в воздухе уже лет десять. Мы не были против, разумеется, но инициаторами не являлись. В роли таковых выступила компания «Бродвей Москва», и в частности ее основатель Дмитрий Богачев.

С нами проконсультировались, попросили разрешения использовать наши песни, мы заключили договор, ну а дальше, как говорится, дело техники. В производственный процесс мы не вмешиваемся, потому что там работают профессионалы — начиная от вышеупомянутого Димы Богачева и заканчивая молодыми артистами, которых набирали из разных театральных институтов: от МХАТа до «Современника». Так что ждем премьеры, надеемся на чудо.

Что же касается самого сценария... Мы к его написанию прямого отношения не имеем. Единственное, что могу сказать: это ретроистория, действо происходит в Ленинграде 1980-х годов, а сюжетный принцип во многом схож с тем, что происходит в аббовском мюзикле Mamma Mia: то есть в спектакле звучат песни, которые с группой «Секрет» напрямую не соотносятся. Обычная романтичная любовная история. Наши композиции вкраплены в сценарную канву. Смеем лишь надеяться, что зритель не будет разочарован.

— Какие-то новые песни прозвучат или все будет основано на проверенных временем хитах?

— Когда речь идет о таком жанре, как мюзикл, надо учитывать, что люди особых сюрпризов не ждут — они хотят слышать знакомые мелодии. Поэтому никакие новинки, на наш взгляд, не нужны.

Да и сами мы прямого участия в постановке принимать не будем. Выйдем, конечно, поклониться на премьере, но на этом все. Единственное, я попросил человека, ответственного за аранжировки, чтобы он держал меня в курсе дела. Время от времени мне присылают какие-то заготовки — не для того, чтобы я контролировал процесс, а что называется, был в теме. И если уж что-то у меня или Коли Фоменко вызовет полное отторжение, конечно, мы вмешаемся. Но пока что такого не было.

С другой стороны, необходимо учитывать, что песни, звучащие в спектакле, — это не столько даже секретовские вещи: это некая часть драматургии, а значит, они имеют право на свежее прочтение.

— Кастинг был суровый?

— На кастинге меня не было. По одной простой причине: в последнее время мой гастрольный график расписан весьма плотно, лишнюю минуту порой трудно выкроить, не говоря уже о днях и неделях. Но пресс-проказ я видел, и то, чему был свидетелем, неприятия у меня не вызвало. Понятно, что все это пока что весьма сыро, есть шероховатости, но в целом артисты, задействованные в постановке, показались мне приятными, обаятельными и, главное, вполне профессиональными.

— Группа «Секрет» являет собой редкий пример отечественного музыкального коллектива, умудрившегося сохранить состав «от и до»: с 1982 года это великолепная четверка Леонидов, Фоменко, Заблудовский, Мурашов. А вот если бы вы продолжали регулярно гастролировать и записываться по сей день, удалось бы вам не разругаться и сохранить оригинальный состав?

— Я не большой любитель сослагательных наклонений. Вы правы, мы действительно давно уже не являемся ансамблем, функционирующим на постоянной основе, — наши встречи носят преимущественно юбилейный, «датский» характер.

Мы собираемся в основном по знаковым поводам, стараемся, чтобы наши концерты, записи, да и вообще появления на публике были штучным товаром. Поэтому предполагать, что там было бы, если бы, я не берусь. Но одно могу сказать уверенно: мы до сих пор сохранили добрые дружеские отношения. Возможно, именно это и помогает нам держаться на плаву.

— Вы известный битломан. В своей автобиографии «Я оглянулся посмотреть» неоднократно заявляете, что в свое время хотели быть битлом, на которого, правда, нигде не учат. Как вам последние сольные альбомы Пола и Ринго?

— Да никак. Я, разумеется, в силу привычки их дисциплинированно прослушиваю, но большого восторга они у меня не вызывают.

— Жанр мюзикла в России худо-бедно прижился. А почему рок-опер отечественные музыканты не создают?

— Так их и на Западе не создают. Нечто подобное пытались сочинять в 1960—1980-х, но тогда ведь и рок был другим. Да и вообще, трава была зеленее и воздух чище.

Впрочем, и мюзиклы нынче не такие, к каким мы привыкли в их в каноническом смысле. Последний на сегодняшний день популярный модный бродвейский мюзикл «Гамильтон» наполовину состоит из хип-хоповой читки. Пришли новые тенденции, с этим приходится мириться. Да и будем откровенны: музыкантам, в особенности российским, сейчас не до рок-опер — надо семью кормить.

— Тридцать пять лет назад, в 1987-м, на «Мелодии» вышла первая грампластинка бит-квартета «Секрет». Остались какие-то романтические воспоминания, связанные с этим релизом?

— А иначе и быть не может. Это ведь была наша первая профессиональная запись, сделанная на таллинской студии. Тогда стоял серьезный вопрос: выпустят ли этот диск вообще? Мы тогда прошли ряд испытаний — худсоветы, обсуждения в верхах и все такое прочее.

Здесь надо поклониться Давиду Тухманову, который на тот момент являлся председателем художественного совета фирмы «Мелодия». Он после прослушивания материала встал и авторитетно заявил, что ему программа нравится, и предложил пластинку выпустить. После чего все стали словно в унисон кивать — так диск и появился на свет.

Фотографии: Александр Рюмин / ТАСС; Александр Никеричев / АГН Москва (на анонсе)