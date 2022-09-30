А у нас сегодня джаз. А у вас?

Денис БОЧАРОВ

Российскому джазу в этом году исполняется 100 лет. И редко бывает, чтобы юбилеи, посвященные культурным явлениям, отмечались столь широко, как это событие.



Фотографии: Сергей Фадеичев / ТАСС; Пелагия Тихонова / АГН Москва.

История зафиксировала точную дату зарождения жанра в нашей стране – 1 октября 1922 года. В этот день в студенческом театре ГИТИСа состоялся первый джазовый концерт оркестра под управлением Валентина Парнаха. Тогда знаменитый энтузиаст джаза нашел инструменты, привез пластинки, собрал состав музыкантов и устроил такое необычное, на тот момент, музыкальное мероприятие.Вскоре джаз стал использоваться в кино, звучать на театральных подмостках. Появились первые отечественные мастера направления – Цфасман, Утесов, Варламов, Дунаевский. Шаг за шагом российский джаз стал прокладывать себе дорогу к слушателю…И вот, спустя ровно век Фонд Игоря Бутмана при поддержке Фонда культурных инициатив и Минкультуры РФ совместно с партнерами проводит масштабное празднование 100-летия российского джаза. Центральным событием этой глобальной акции станет гала-концерт в Большом театре с участием выдающихся джазовых артистов. В первый день октября он впервые в истории соберет вместе практически всех самых выдающихся деятелей джазового искусства нашей страны.Главными действующими лицами станут: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Алексей Козлов, Даниил Крамер, Вадим Эйленкриг, Олег Аккуратов, Давид Голощекин, Андрей Кондаков, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Биг-бэнд Георгия Гараняна, Большой джазовый оркестр Петра Востокова и многие другие именитые артисты…Но это лишь кульминация, а точнее, мощный вступительный аккорд фееричного джаз-действа, другие мероприятия в рамках «Джаз 100» будут проходить на протяжении года. В октябре стартует серия гала-концертов «От Калининграда до Сахалина» в 18 российских регионах. Концерты состоятся в Санкт-Петербурге, Самаре, Петрозаводске, Ярославле, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Краснодаре, Калининграде, Хабаровске и других городах.Особым событием в рамках празднования векового юбилея отечественного джаза станет выход на экраны первого полнометражного документального фильма «Джаз 100». Насыщенную событиями историю развития жанра в России поведают ведущие джазовые музыканты и культурные деятели страны, ветераны российского джаза, педагоги и историки, государственные деятели, а также простые поклонники этой музыки. Их рассказы будут сопровождаться фотографиями и другими уникальными историческими документами – от архивных записей 1920 – 1930-х и кинохроники джазовых фестивалей 1960 – 1970-х годов до съемок российского джаза нового века.Не останется в стороне от фундаментального джазового пиршества и литература. Во-первых, на ближайшее время запланирован выпуск первого нотного издания, в котором будут собраны лучшие российские джазовые композиции. Это первый подобного рода опыт по систематизации богатого векового музыкального наследия: в него войдут как знаменитые джазовые «стандарты», написанные Николаем Левиновским, Георгием Гараняном, Александром Цфасманом, Давидом Голощекиным и другими мастерами, так и композиции, сочиненные современными молодыми композиторами – такими, как Евгений Побожий, Сергей Долженков, Иннокентий Иванов…А во-вторых, на конец текущего года намечены презентация и выпуск книги «Джаз 100». Это единый всеобъемлющий справочно-исторический источник, охватывающий все сто лет существования отечественного джаза.В рамках юбилейных торжеств запланированы выставки, образовательные программы, концерты-ретроспекции, семинары и другие культурно-познавательные проекты. Не исключено, что этот юбилей «Джаз 100» станет одним из знаковых событий в культурной жизни России за последнее время.«С каждым годом я вижу приток молодых людей, которые хотят понимать, учить, петь и играть эту музыку. После джазовых концертов они выходят окрыленные, их глаза светятся от счастья. Прелесть джаза в том, что это очень демократичная музыка – сложная, но демократичная. Она способна достучаться до сердца любого человека, даже если он не знаком с классикой, например. Джаз объединяет людей разных возрастов, социальных слоев и музыкальных предпочтений.Двадцать лет назад мы с Игорем Михайловичем Бутманом совершили, не побоюсь этого слова, маленький подвиг – организовали в зале «Россия» программу «Карнавал джаза». Был настоящий аншлаг, причем, что тогда казалось вдвойне приятным, на концерт пришли не только знатоки этой музыки, но и просто молодые люди, которые хотели познакомиться с джазом, открыть его для себя. И сегодня они уже являются его преданными поклонниками и убежденными фанатами».«Какое-то время существовала обывательская точка зрения, что толк в настоящем джазе понимают только в Штатах. Причем исключительно афроамериканцы, поскольку, дескать, именно они его и придумали. Я эту чушь слышал неоднократно и порядком от нее подустал. От всех этих штампов надо отказываться. Замечательные джазовые вещи писал Исаак Дунаевский, оркестр Леонида Утесова великолепно исполнял композиции в этом стиле. Приводить подобные примеры можно до бесконечности.Джаз могут сочинять и играть где угодно, а географическая привязка к Америке всегда казалась мне неуклюжей и неуместной. В рамках стартующего 1 октября, широком праздновании 100-летнего юбилея российского джаза, в этом с легкостью можно будет убедиться. Скажу вам больше, если тенденция увлечения джазом, которую мы наблюдаем в нашей стране в последние годы, сохранится – а у меня нет никаких сомнений, что так оно и будет, – то тон на мировой арене будут задавать именно российские исполнители джаза».«Мы являемся Фондом культурных инициатив, и ключевое слово здесь – именно «инициатив». То есть, мы поддерживаем то, с чем к нам приходят и что предлагают. Соответственно спрос рождает предложение. И в этой связи важно отметить, что джазовых проектов очень много. Только за последнее время мы поддержали порядка двадцати проектов на сумму примерно двести миллионов рублей. И я считаю, что это только первый задел. Потому что искусство в целом и джаз в частности – единственный язык, который дает нам надежду на светлое будущее.Я бы вообще празднование столетия российского джаза растянул лет на пять, потому что это воистину грандиозное событие. Мы много ездим по регионам, и нам отрадно видеть, что российский джаз не просто жив – он живее всех живых. Существует, например, архангельский джаз, курский джаз и так далее. То есть джаз – никакая не американская музыка, она давно уже наша. Нам тут рассказывают, что русскую культуру где-то на Западе отменяют, и все в этом духе. Не дождетесь. Просто потому, что все самое лучшее мы у вас забрали, давно уже освоили, и поэтому не вам что-то отменять».