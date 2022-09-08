Композитор Алексей Рыбников: «Моя мечта — сделать FM-канал духовной музыки»

Елена СЕРДЕЧНОВА

В конце августа Российский музыкальный союз (РМС) получил нового сопредседателя — композитора Алексея Рыбникова. На пресс-конференции автор легендарной рок-оперы «Юнона и Авось» рассказал о необходимости поддержки российской музыкальной культуры и религиозных фильмов.

По словам Алексея Рыбникова, о деятельности РМС он узнал на посту председателя Союза композиторов России (СКР). В то время эта организация переживала нелучшие времена. Союз композиторов влачил жалкое существование, помещения были проданы, дело дошло до расследования Следственным комитетом. И только появление и помощь Российского музыкального союза спасло ситуацию. Теперь СКР по прошествии пяти лет активно действующая организация с филиалами по всей стране. Российский музыкальный союз вместе с Алексеем Рыбниковым добились того, чтобы композиторы были признаны теперь профессией и вошли в соответствующий реестр. Благодаря этим усилиям сочинители музыки стали социально защищены.

— Поэтому, когда мне предложили баллотироваться на должность сопредседателя Совета РМС, я согласился. Союз же композиторов я оставил в надежных руках — руках Александра Чайковского, именно он возглавил организацию. Теперь спектр моей деятельности — вся музыкальная жизнь России, начиная с Детских школ искусств и заканчивая консерваториями и творческими союзами, — поделился глава РМС.

По мнению Рыбникова, отечественная музыкальная культура нуждается в поддержке государства. Особенно в наше сложное время, когда важно сохранять каждую крупицу драгоценной академической музыки. Ведь Россия всегда была сильна именно академической музыкой, а не популярной. Примером же может служить госпомощь Союзу театральных деятелей, который получает значительную поддержку от министерства культуры.

Сам же РМС собирается оказывать поддержку молодым композиторам, и молодым исполнителям: «Сегодня проводится огромное количество конкурсов молодых композиторов. Такого никогда не было, фантастическая позиция государства позволяет представить молодежи свое творчество». Но, по словам Рыбникова, это творчество не очень разнообразно. «Чувствуются какие-то рамки. Или закрепощенность авангардной музыкой, хотя этому авангарду уже 100 лет, или закрепощенность коммерческим отношением к музыке»

— Мне бы хотелось услышать что-то свежее, то, что я слышу сейчас не слишком и современно. Не хватает смелости развивать традиционные формы музыки. Но, чтобы такие ребята появились, надо менять систему образования, менять общую атмосферу, а самое главное — нужна смелость внутренняя, чтобы развивать традиционные формы искусства, — уверяет композитор.

Продвижение молодых — очень сложный вопрос. Например, исполнителю нужен свой репертуар, свои песни, а многие талантливые певцы и не знают, как пиарить себя.

Тогда им может пригодиться опыт успешного композитора и народного артиста Алексея Львовича Рыбникова. Он является художественным руководителем двух государственных учреждений культуры — Творческой мастерской под управлением Алексея Рыбникова и театрально-концертного объединения «Градский Холл». Сейчас в Холле можно показывать театральные спектакли, там фантастическая акустика, есть прекрасный зал для исполнения академической музыки.

— Хочу туда приглашать академических музыкантов, хоровые коллективы, театральные коллективы. То есть дать возможность развиваться разным направлениям музыкального искусства. И еще по поводу продвижения. Я задумал в театре серию концертов «Голос. Звезды», в их рекламе может поучаствовать и Константин Эрнст. Хорошо бы посмотреть на победителей «Голоса», талантливых ребят, не дошедших до финала, и дать им возможность выступать в «Градском Холле». Ведь это трагедия для исполнителя, когда он не может выходить на сцену, — считает Рыбников.

Не трагедией, но очень странным положением дел композитор называет отсутствие FM-каналов духовной музыки. Ведь на Западе, который мы ругаем за отказ от традиционных ценностей, таких каналов море. И человек, к примеру, за рулем может слушать григорианские распевы или знаменное пение.

— На Западе много религиозных FM-каналов — и русская православная музыка, и греческая, и католическая. Ты можешь слушать любую религиозную музыку. Где у нас FM-каналы с духовной музыкой? Их нет. Моя мечта сделать такой канал. Почему во всем мире они существуют, а Россия — исключение? Но мне кажется, что для создания такого канала нужна государственная воля. Мы много говорим о воспитании, о воспитании духовности, но посмотрите какие фильмы сейчас снимаются? Я недавно летел в самолете и с ужасом смотрел современный отечественный фильм, настолько отвратительной там была показана Россия, просто чудовищный фильм. Но наши люди его сняли, наши люди его купили для «Аэрофлота», наши люди его смотрят во время полета. Где картины, посвященные духовной теме, которые софинансирует государство? Ну вот был фильм «Поп», к которому я писал музыку с большим удовольствием. И все. Где фильмы, где рассуждали бы про духовность? Заметьте, что фильмов, где показана религиозность со знаком минус — много. Но почему нет лент, где религиозная сторона жизни показана в положительном ключе? Государство, по моему мнению, должно поддерживать такие фильмы, это очень важно для России, для культуры, да и вообще душеспасительно.

Алексей Львович поделился с «Культурой» своими творческими планами, связанными с кино.

— Я уже снял пять фильмов. Четыре как режиссер, один как продюсер. Это фильмы-оперы, показывать их в торговых центрах бессмысленно, их нужно показывать в театрах. Мы их будем показывать у нас как театральные спектакли. Шестого октября приглашаю всех на мою встречу с кинорежиссерами гильдии Союза кинематографистов. Я дам мастер-класс, как делать музыкальные фильмы. Буду рассказывать о музыкальном кино, как оно снимается, буду показывать фрагменты из четырех своих фильмов. Музыкальные фильмы — это не картина, в которую просто вставляются песни или танцы. В такой ленте все подчинено музыке. Сейчас за фильмы с такой спецификой режиссеры не хотят браться — слишком сложно. Поэтому мне и пришлось осваивать профессию кинорежиссера. Я снял такие фильмы как «Дух Соноры», «Война и мир» как телеспектакль, «Литургия оглашенных». А «Юнона и Авось» не снята. Она вообще не зафиксирована нигде, есть только съемка сорокалетней давности ленкомовского спектакля, — посетовал он.

Ну и, конечно, всех ждут на концерте памяти основателя театра Александра Градского. Он состоится в день рождения певца третьего ноября 2022 года. На нем выступят его ученики, участвовавшие в шоу Первого канала «Голос» и артисты Творческой Мастерской Алексея Рыбникова. Также 21-22 октября 2022 года.

В театре «Градский Холл» будет показана опера Алексея Рыбникова «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский».

А в самом конце выступления автор рок-оперы предложил создать эквивалент Нобелевской премии за музыкальные достижения и назвать ее премией Ростроповича.

Фотографии: Александр Авилов и Кирилл Зыков / АГН Москва