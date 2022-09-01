Традиция и эксперимент: любопытная подборка новинок от «Мелодии»

01.09.2022
Ева Геворгян
«Скрябин, Шопен»
Вниманию слушателей предлагается первый альбом 18-летней пианистки, лауреата Конкурса имени Рахманинова, стипендиата фондов Владимира Спивакова, Дениса Мацуева и Евгения Кисина, лауреата международной премии ICMA (International Classical Music Awards), победительницы более 40 детских и юношеских конкурсов — Евы Геворгян. Для своего дебютного диска пианистка выбрала цикл «24 прелюдии» Александра Скрябина и миниатюры Фредерика Шопена.
«Ева Геворгян — не по возрасту зрелый музыкант, не только великолепно оснащенная пианистическими ресурсами, но и ясно понимающая, как их использовать, — так говорит о своей ученице профессор Московской консерватории Наталия Трулль. — Она обладает исключительной внутренней ответственностью и «музыкантской совестью» высшего порядка…»
Ученица выпускного класса Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, Ева получила свою первую конкурсную награду в десятилетнем возрасте, в 13 она уже стала серебряным призером XVIII Телевизионного конкурса «Щелкунчик» в Москве, год спустя — лауреатом Grand Piano Competition Moscow. А еще через год Геворгян получила премию «Открытие года» от International Classic Music Awards и дебютировала в лондонском Альберт-холле...
Выбор произведений русского и польского гениев музыки для студийной «пробы пера» в случае с нашим молодым дарованием не случаен. Ведь именно исполнение сочинений Шопена в свое время принесло Еве Геворгян первые награды и восторженные отзывы зрителей. На диске представлены четыре мазурки соч. 17, два Больших блестящих вальса из соч. 34, ноктюрн до-диез минор (соч. 27 № 1) и масштабное Четвертое скерцо.
Эта своеобразная мини-антология творчества Шопена органично сочетается с циклом Скрябина: молодой русский композитор писал их, ориентируясь на шопеновский образец, при этом уже явно демонстрируя собственную индивидуальность. Запись осуществлена в 2021 году в Большом зале Московской консерватории. За звукорежиссерским пультом — признанный мастер своего дела Михаил Спасский.
Алексей Сысоев, Вера Мартынов
«SOS (The Song of Songs)»
«Мелодия» представляет запись сценической кантаты Алексея Сысоева и Веры Мартынов для четырнадцати певцов, двух чтецов и музыканта, играющего на ударных и... телеграфном ключе. Изначально созданная как живой перформанс, эта работа художника Веры Мартынов и композитора Алексея Сысоева о совместном репереживании (репереживание, или непроизвольное воспоминание, — психологическое явление, при котором у человека возникают внезапные, сильные, повторные переживания прошлого опыта или его элементов) трагедии личного и глобального масштаба — как о процессе высвобождения из прошлого и открытии новых возможностей.
«Смерть — неотъемлемая часть жизни, и, постоянно принимая ее в расчет, мы обогащаем жизнь, а отнюдь не обкрадываем ее. Физически смерть разрушает человека, но идея смерти спасает его» — так, словами известного американского психотерапевта Ирвина Ялома, можно обобщить лейтмотив и основной посыл данного проекта.
В основе либретто лежат три текста. Первый — Песнь Песней Соломона, книга, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. В отношении точной даты написания Песни Песней имеются разночтения: она колеблется от VI века до I века до н. э. На фонограмме текст звучит на английском языке, в переводе XVII века.
Второй представляет собой письма древнеримского писателя, политика, адвоката, историка Плиния Младшего (I век н. э.). Третий текст — заметки из iPhone Веры Мартынов (2017). Это записки самой себе, в которых перемешаны личные размышления, цитаты, обрывки чужих фраз, которые никогда не предназначались для публичного исполнения.
Авторами данного любопытного (и, как следует из всего вышесказанного, рассчитанного на весьма изысканного и утонченного ценителя) литературно-музыкального проекта являются художник, режиссер, в недавнем прошлом художественный руководитель «Нового Пространства» Театра Наций Вера Мартынов, а также один из самых актуальных композиторов, автор музыки к театральным и мультимедийным проектам, импровизатор Алексей Сысоев, сочинения которого звучат на ведущих международных фестивалях современной музыки в России и за рубежом.
Соавторы кантаты — вокальный ансамбль Intrada, в 2019 и 2021 годах признававшийся авторитетной газетой «Музыкальное обозрение» «коллективом года»; актриса и художник Полина Лиске, выпускница мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича, и Александр Пронькин, актер Центра имени Мейерхольда; Дмитрий Щелкин – перкуссионист, чьи интересы охватывают диапазон от эпохи Возрождения до новейшего академического авангарда начала XXI века, солист и ансамблевый музыкант, участник и соавтор различных междисциплинарных и театральных проектов, международных фестивалей в России и Европе.
«Лекции по русской литературе»
Летом прошлого года Дом творчества «Переделкино» и Союз композиторов России провели конкурс на создание музыкальных пьес «Лекции по русской литературе». Название — отсылка к известным лекциям Владимира Набокова. Участникам конкурса было предложено поразмышлять над литературой, написанной в Переделкине (легендарном подмосковном поселке, в котором жили и работали Борис Пастернак, Корней Чуковский, Исаак Бабель, Константин Паустовский, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина и многие другие корифеи пера), и рассказать о своих впечатлениях на языке современной музыки.
Победителями стали: дирижер, доцент Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки Венедикт Пеунов, пианистка и композитор Алина Мухаметрахимова, а также композиторы Ольга Раева и Варвара Чуракова. Они провели неделю в резиденции Дома творчества «Переделкино». Здесь они реализовывали идеи, обменивались опытом и провели ряд открытых репетиций с музыкальным коллективом Contemporary Music Company — независимым ансамблем солистов, специализирующимся на исполнении современной музыки.
«Фирма Мелодия» собрала все четыре пьесы-победительницы (а это — Wash & Go для флейты и четырех раковин, созданная Венедиктом Пеуновым по детской сказке Корнея Чуковского «Мойдодыр»; сочинение Алины Мухаметрахимовой «Шесть слов» для кларнета, бас-флейты, аккордеона и сопрано, основанное на творчестве Вениамина Каверина; опус Le voilier для скрипки, виолончели и фортепиано, на который Ольгу Раеву вдохновили произведения Валентина Катаева, и «Расплеснутое время» Варвары Чураковой, по мотивам текстов Бориса Пильняка) в один цифровой релиз «Лекции по русской литературе». С этим любопытным проектом можно ознакомиться по ссылке: https://melody.su/catalog/classic/64494/