Традиция и эксперимент: любопытная подборка новинок от «Мелодии»

Денис БОЧАРОВ

Под занавес уходящего лета главный звукозаписывающий лейбл страны представил несколько релизов, благодаря которым искушенному меломану предстоит не только насладиться привычными темами, но и, возможно, открыть для себя новые музыкальные горизонты.

Ева Геворгян

«Скрябин, Шопен»

Вниманию слушателей предлагается первый альбом 18-летней пианистки, лауреата Конкурса имени Рахманинова, стипендиата фондов Владимира Спивакова, Дениса Мацуева и Евгения Кисина, лауреата международной премии ICMA (International Classical Music Awards), победительницы более 40 детских и юношеских конкурсов — Евы Геворгян. Для своего дебютного диска пианистка выбрала цикл «24 прелюдии» Александра Скрябина и миниатюры Фредерика Шопена.

«Ева Геворгян — не по возрасту зрелый музыкант, не только великолепно оснащенная пианистическими ресурсами, но и ясно понимающая, как их использовать, — так говорит о своей ученице профессор Московской консерватории Наталия Трулль. — Она обладает исключительной внутренней ответственностью и «музыкантской совестью» высшего порядка…»

Ученица выпускного класса Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, Ева получила свою первую конкурсную награду в десятилетнем возрасте, в 13 она уже стала серебряным призером XVIII Телевизионного конкурса «Щелкунчик» в Москве, год спустя — лауреатом Grand Piano Competition Moscow. А еще через год Геворгян получила премию «Открытие года» от International Classic Music Awards и дебютировала в лондонском Альберт-холле...

Выбор произведений русского и польского гениев музыки для студийной «пробы пера» в случае с нашим молодым дарованием не случаен. Ведь именно исполнение сочинений Шопена в свое время принесло Еве Геворгян первые награды и восторженные отзывы зрителей. На диске представлены четыре мазурки соч. 17, два Больших блестящих вальса из соч. 34, ноктюрн до-диез минор (соч. 27 № 1) и масштабное Четвертое скерцо.

Эта своеобразная мини-антология творчества Шопена органично сочетается с циклом Скрябина: молодой русский композитор писал их, ориентируясь на шопеновский образец, при этом уже явно демонстрируя собственную индивидуальность. Запись осуществлена в 2021 году в Большом зале Московской консерватории. За звукорежиссерским пультом — признанный мастер своего дела Михаил Спасский.

Алексей Сысоев, Вера Мартынов

«SOS (The Song of Songs)»

«Мелодия» представляет запись сценической кантаты Алексея Сысоева и Веры Мартынов для четырнадцати певцов, двух чтецов и музыканта, играющего на ударных и... телеграфном ключе. Изначально созданная как живой перформанс, эта работа художника Веры Мартынов и композитора Алексея Сысоева о совместном репереживании (репереживание, или непроизвольное воспоминание, — психологическое явление, при котором у человека возникают внезапные, сильные, повторные переживания прошлого опыта или его элементов) трагедии личного и глобального масштаба — как о процессе высвобождения из прошлого и открытии новых возможностей.

«Смерть — неотъемлемая часть жизни, и, постоянно принимая ее в расчет, мы обогащаем жизнь, а отнюдь не обкрадываем ее. Физически смерть разрушает человека, но идея смерти спасает его» — так, словами известного американского психотерапевта Ирвина Ялома, можно обобщить лейтмотив и основной посыл данного проекта.

В основе либретто лежат три текста. Первый — Песнь Песней Соломона, книга, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. В отношении точной даты написания Песни Песней имеются разночтения: она колеблется от VI века до I века до н. э. На фонограмме текст звучит на английском языке, в переводе XVII века.

Второй представляет собой письма древнеримского писателя, политика, адвоката, историка Плиния Младшего (I век н. э.). Третий текст — заметки из iPhone Веры Мартынов (2017). Это записки самой себе, в которых перемешаны личные размышления, цитаты, обрывки чужих фраз, которые никогда не предназначались для публичного исполнения.

Авторами данного любопытного (и, как следует из всего вышесказанного, рассчитанного на весьма изысканного и утонченного ценителя) литературно-музыкального проекта являются художник, режиссер, в недавнем прошлом художественный руководитель «Нового Пространства» Театра Наций Вера Мартынов, а также один из самых актуальных композиторов, автор музыки к театральным и мультимедийным проектам, импровизатор Алексей Сысоев, сочинения которого звучат на ведущих международных фестивалях современной музыки в России и за рубежом.

Соавторы кантаты — вокальный ансамбль Intrada, в 2019 и 2021 годах признававшийся авторитетной газетой «Музыкальное обозрение» «коллективом года»; актриса и художник Полина Лиске, выпускница мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича, и Александр Пронькин, актер Центра имени Мейерхольда; Дмитрий Щелкин – перкуссионист, чьи интересы охватывают диапазон от эпохи Возрождения до новейшего академического авангарда начала XXI века, солист и ансамблевый музыкант, участник и соавтор различных междисциплинарных и театральных проектов, международных фестивалей в России и Европе.

«Лекции по русской литературе»

Летом прошлого года Дом творчества «Переделкино» и Союз композиторов России провели конкурс на создание музыкальных пьес «Лекции по русской литературе». Название — отсылка к известным лекциям Владимира Набокова. Участникам конкурса было предложено поразмышлять над литературой, написанной в Переделкине (легендарном подмосковном поселке, в котором жили и работали Борис Пастернак, Корней Чуковский, Исаак Бабель, Константин Паустовский, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина и многие другие корифеи пера), и рассказать о своих впечатлениях на языке современной музыки.

Победителями стали: дирижер, доцент Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки Венедикт Пеунов, пианистка и композитор Алина Мухаметрахимова, а также композиторы Ольга Раева и Варвара Чуракова. Они провели неделю в резиденции Дома творчества «Переделкино». Здесь они реализовывали идеи, обменивались опытом и провели ряд открытых репетиций с музыкальным коллективом Contemporary Music Company — независимым ансамблем солистов, специализирующимся на исполнении современной музыки.

«Фирма Мелодия» собрала все четыре пьесы-победительницы (а это — Wash & Go для флейты и четырех раковин, созданная Венедиктом Пеуновым по детской сказке Корнея Чуковского «Мойдодыр»; сочинение Алины Мухаметрахимовой «Шесть слов» для кларнета, бас-флейты, аккордеона и сопрано, основанное на творчестве Вениамина Каверина; опус Le voilier для скрипки, виолончели и фортепиано, на который Ольгу Раеву вдохновили произведения Валентина Катаева, и «Расплеснутое время» Варвары Чураковой, по мотивам текстов Бориса Пильняка) в один цифровой релиз «Лекции по русской литературе». С этим любопытным проектом можно ознакомиться по ссылке: https://melody.su/catalog/classic/64494/