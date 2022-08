А напоследок я спою: десять выдающихся «прощальных» альбомов

Денис БОЧАРОВ

Музыканту важно не только уметь нахально ворваться в мир поп-индустрии и громко заявить о себе — обладать искусством красиво раскланяться и сказать последнее «прости» не менее ценно.

The Beatles

Abbey Road (1969)

Номинально не закрывающий дискографию величайшей группы всех времен и народов (Let It Be все-таки вышел позднее), но фактически записанный последним, диск «Монастырская тропа» явился, возможно, лучшим творением ливерпульской четверки. Здесь парням удалось решительно все; в стотысячный раз расписывать достоинства данной фонограммы излишне. Даже Ринго, которому, кстати, недавно исполнилось 82, здесь дали возможность покрасоваться — не только как певцу (такое в битловской дискографии было всегда), но и как сочинителю.

Главное достоинство Abbey Road, возможно, состоит в следующем: записывая эту пластинку, битлы прекрасно знали, что их песенка (в прямом и переносном смыслах) спета, и поэтому напоследок явили миру максимум своих способностей. Все мыслимые на тот период развития популярной музыки стили и жанры нашли на последнем лонгплее группы свое отражение.

От напористого хард-рока I Want You до нежного софта Here Comes The Sun; от яростного псевдо-блюза Oh, Darling! до стилизации под эстраду 1930-х Maxwell's Silver Hammer; от классической поп-баллады Something до намека на прогрессив (почти вся вторая сторона пластинки, сотканная из фрагментов разных песен, являет собой мини-шедевр арт-рока)... Многие меломаны по сей день — и не безосновательно — считают Abbey Road наиболее значимым произведением в поп-истории.

The Doors

L.A. Woman (1971)

Чисто технически этот альбом последним студийником в дискографии коллектива не является: впоследствии еще выходили альбомы Other Voices и Full Circle. Но есть один малюсенький нюанс: эти два диска увидели свет уже после смерти Джима Моррисона. А любому посвященному излишне объяснять: если и есть в мире группа, существование которой немыслимо и, по большому счету, бессмысленно без какого-нибудь одного участника, — то это именно The Doors.

Именно поэтому «Лос-Анджелесскую женщину» с полным основанием можно считать пластинкой, закрывающей классическую дискографию ансамбля. И прощальный реверанс удался на славу. С одной стороны, от голоса вокалиста (пережившего релиз диска всего лишь на пару месяцев) за милю разит гремучей смесью тестостерона и алкоголя. С другой, пластинка буквально нашпигована шедеврами (Love Her Madly, Riders On The Storm, Hyacinth House, The Cangeling, сама L.A. Woman), не только украсившими песенный каталог The Doors, но и вошедшими в «алмазный фонд» мировой поп-музыки.

The Move

Message From The Country (1972)

Не исключено, что это одна из самых недооцененных записей в рок-н-ролльной летописи. Кто-то считает ее прощальным поклоном главных участников проекта Роя Вуда и Джеффа Линна хипповым шестидесятым, кто-то полагает, что данная звуковая дорожка явилась предтечей одной из наиболее ярких музыкальных формаций 1970-х — первой половины 1980-х Electric Light Orchestra...

Как бы то ни было, «Деревенские записки» даруют слушателю ряд великолепных треков: It Wasn't My Idea To Dance, Ella James, Ben Crawley Steel Company, No Time... Чудесный аудиодокумент, рекомендуемый любому, кому, как говорится, не все равно.

Led Zeppelin

In Through The Out Door (1979)

Финальный полноценный «дирижаблевый» студийник «Вход через выход» прекрасен и даже в чем-то уникален. По ряду причин. Во-первых, он на тысячу световых лет отстоит от всего того, что «цеппелины» записали прежде — ни на одну из студийных записей, выпущенных LZ до того момента, In Through The Out Door абсолютно не похож. Во-вторых, сделан он был на студии ABBA Polar (факт сам по себе примечательный, ибо если кто и мог в семидесятых составить конкуренцию Led Zeppelin в плане количества проданных записей, то это, несомненно, несравненный шведский поп-проект).

В-третьих, это самый «Джон Пол Джонсовский» альбом во всей дискографии Led Zeppelin: никогда до этого вокалист Роберт Плант и гитарист Джимми Пейдж не позволяли «тихому цеппелину», басисту и клавишнику Джону Полу Джонсу настолько приблизиться к творческой «кормушке». Однако, решившись на подобный шаг, нисколько не прогадали.

Ну и, наконец, если и правомочно говорить о такой формации, как Pop Zeppelin (условно назовем ее так), то диск 1979 года оную возможность предоставляет: это самая клавишная и в чем-то даже эстрадная пластинка во всем каталоге прославленного квартета. И, возможно, наиболее трогательная.

The Police

Synchronicity (1983)

Если бы в «полицейском» учетном листе не было таких шедевров, как Wrap Around Your Finger, King Of Pain и, разумеется, Every Breath You Take (главного суперхита The Police), историю группы вряд ли можно было бы считать завершенной. А так получилось, что она не только даже завершенная, но и почти совершенная. Приступая вплотную к сольной деятельности, главный «коп» Стинг знал, на что шел: его сольная карьера, стартовавшая после Synchronicity, как известно, осечек до сего дня не знает.

Благо, каждый из трио пока еще в строю, и финальную отметку в их творческой биографии ставить рано, но вышедший без малого сорок лет назад диск красноречиво резюмирует: если и бывает идеальная точка (скорее даже восклицательный знак) в жизни того или иного коллектива, давшего путевку в большую музыкальную жизнь своим участникам, то лучшего примера не придумаешь.

Slade

You Boyz Make Big Noize (1987)

Одна из самых заметных команд 1970-х — 1980-х Slade существует и по сей день. Правда, скорее в виде курьеза, нежели в качестве ансамбля, к которому следует относиться всерьез. Потому что без вокалиста Нодди Холдера и главного автора песен, басиста и скрипача Джимми Ли, покинувших группу на изломе восьмидесятых и девяностых, никаких Slade, по сути, быть не может.

«Осиротевшие» гитарист Дейв Хилл и барабанщик Дон Пауэлл, несомненно, могут до скончания веков колесить по Восточной Европе, но без исполнения главных, всем известных хитов (к созданию которых они не имеют отношения) все равно никуда не денешься.

Диск тридцатипятилетней давности — последний официальный LP, записанный великолепной британской четверкой в оригинальном, классическом составе. Никаких особых дивидендов (ни в коммерческом, ни в статистическом отношениях) он группе не принес, зато подарил нашим поклонникам — а в России, как известно, этот коллектив традиционно пользуется особой популярностью — очередную заветную обойму боевиков: Ooh La La In L.A., We Won't Give In, Won't You Rock With Me, That's What Friends Are For, The Roaring Silence...

Queen

Innuendo (1991)

Можно сколько угодно вежливо расшаркиваться перед всевозможными «пост-квиновыми» проектами (будь то с Полом Роджерсом или Адамом Ламбертом за вокальной стойкой), все равно от правды не уйдешь: последний аутентичный альбом Queen вышел за несколько месяцев до смерти Фредди Меркьюри. И даже пластинка 1995 года Made In Heaven, где инструментальные партии наложены на голос уже покойного Фредди — при всем к ней большом уважении — в общем контексте оставленного группой великолепного наследия, по большому счету, не котируется.

На Innuendo лучший вокалист второй половины ХХ века достиг небывалых вокальных высот — если применительно к Меркьюри вообще употребимы какие бы то ни было превосходные степени. При прослушивании альбома неизбежно складывается эдакое сладостно-щемящее ощущение, что Меркьюри на разные лады — от нежнейшего софт-рока до пред-трэшевого забоя — исполняет свою лебединую песню.

Nirvana

In Utero (1993)

Конечно, эта пластинка не идет ни в какое сравнение с великолепным предшественником, альбомом Nevermind (1991), взорвавшим сознание меломанов, лишившим работы хэйр-металлистов и электронщиков и вообще во многом определившим погоду на рок-сцене девяностых. Однако, зная о том, что произошло с ее главным создателем, мятежным королем стиля гранж Куртом Кобейном через полгода после релиза In Utero, трудно сдержать эмоции.

Да и такие песни, как Heart-Shaped Box, Rape Me, Pennyroyal Tea, All Apologies в свое время стали своего рода гимнами контркультурного нигилистического поколения последнего десятилетия прошлого века... Nirvana — без ложного преувеличения, последний на сегодняшний день новаторский гитарно-риффовый коллектив. И если ему суждено было прервать собственный полет столь рано, то более достойную оду придумать сложно.

The Bee Gees

This Is Where I Came In (2001)

От этого проекта мы никакого студийного камбэка, проще говоря, нового альбома уж точно не дождемся, поскольку двух его третей не вернешь. Братья-близнецы Морис и Робин Гиббы давно уже не с нами — первый ушел из жизни в 2003 году, а второй — в 2012-м. Таким образом, в живых сегодня остался только старший, Барри...

Мировые продажи пластинок The Bee Gees заметно превышают 220 миллионов копий, что делает коллектив одним из самых успешных в истории музыкальной индустрии. Насколько прекрасен This Is Where I Came In диск по сравнению с предыдущими записями The Bee Gees, сделанными на протяжении четырех десятилетий, — вопрос дискуссионный. Но то, что он, с такими безотказными мелодичными треками как Wedding Day, Man In The Middle, Technicolor Dreams и заглавной композицией, являет собой дивную коду в истории одного из превосходнейших поп-рок-коллективов — бесспорно. Каждому бы ансамблю уметь закрыть занавес столь достойно, грациозно и деликатно.

ABBA

The Voyage (2021)

Зная то, что учинил великий шведский квартет в прошлом году, — а именно выпустил новую студийную работу через сорок лет после своего предшественника (альбома The Visitors, вышедшего в 1981-м), то есть тогда, когда новых свершений от ABBA никто не ожидал — о том, что The Voyage станет последней записью скандинавов, говорить приходится с осторожностью. Кто знает: может, удачно тряхнув стариной, герои семидесятых войдут во вкус и выдадут еще что-нибудь?

Поглядим. А пока мы имеем во всех отношениях классный диск. Он не явился подлинным откровением для искушенных меломанов, не стал новым словом в поп-мире, но, во-первых, всерьез посуетился в хит-парадах многих европейских стран, а во-вторых (и это куда важнее) напомнил, что хорошую песню еще никто не отменял — у нее, невзирая на всевозможные новые течения и тренды, всегда найдется свой благодарный слушатель.