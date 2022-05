Надрывная исповедь скандинавской поп-королевы

Денис БОЧАРОВ

Издательский дом «Городец» выпустил книгу воспоминаний Мари Фредрикссон. Вокалистка знаменитой группы Roxette написала ее в соавторстве со шведской журналисткой и писательницей Хеленой фон Цвейгберг. Получилось весьма непростое чтиво.

Швеция всегда славилась и заслуженно гордилась своими музыкальными проектами. Europe, Ace Of Base, Army Of Lovers, The Cardigans, E-Type — вот лишь несколько громких имен, что называется, навскидку. Не говоря уже о феноменальных ABBA. Одной из ярчайших звезд на скандинавском поп-рок-небосклоне являлась и группа Roxette, возглавляемая автором песен, вокалистом и гитаристом Пером Гессле и певицей Мари Фредрикссон.

Кстати, этот коллектив, выпустивший десять студийных альбомов и продавший порядка восьмидесяти миллионов копий дисков, кое в чем тех же ABBA даже переплюнул. Так, например, хорошо известно, что у последних была всего лишь одна композиция, сумевшая покорить американский национальный хит-парад (записанная в 1976 году песня Dancing Queen), в то время как в копилке Roxette целых четыре штатовских чарт-топпера: The Look, Listen To Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride.

Пер, Мари и Со. неоднократно гастролировали по России, где эту группу всегда ждали с нетерпением и гарантированно обеспечивали аншлаги практически на каждом концерте. Неудивительно поэтому, что долгожданное литературное повествование, к тому же из первых уст, должно бы вызвать неподдельный интерес со стороны заинтересованного и «посвященного» слушателя и читателя.

Но все оказалось не так просто. Те, кто ждет от книги подробного рассказа о тернистом, усеянном не только розами, но и бурьяном, творческом пути Roxette, будут слегка разочарованы. Это не автобиография в полном смысле слова. Выстроенное в форме эдакой текстовой переклички между Мари Фредрикссон и Хеленой фон Цвейгберг повествование (кстати, примерно по такой же схеме написана книга воспоминаний вокалистки ABBA Агнеты Фельтског, вышедшая еще в конце прошлого века) делает основной упор не столько на творческие перипетии певицы, сколько на историю ее болезни, приведшую в итоге блистательную вокалистку к трагическому финалу.

Не случайно и сама книга названа «Любовь к жизни». Однако оптимистичное название, к сожалению, не работает. В Швеции книга была выпущена в 2015 году, а в 2019-м Мари, увы, не стало. Артистке был всего лишь 61 год. Как известно, в 2002-м у певицы обнаружили опухоль мозга. Фредрикссон действительно мужественно боролась с недугом, но окончательно изжить его не смогла. Однако сочла уместным поделиться с неравнодушными поклонниками некоторыми деталями своей непростой истории. Поэтому текст представляет собой весьма надрывное, а порой даже мучительное чтиво.

Вот лишь несколько выдержек. «По всему городу передовицы кричали о том, что все мое тело поражено раком. Из статей следовало лишь одно: мне осталось недолго... Не знаю, возможно ли понять чувства человека, читающего о себе нечто подобное. На глазах у всех тебе пророчат смерть, не имея на то никаких оснований. При этом и в клинике тебя тоже не способны защитить. И есть люди, которые пытаются любой ценой заработать на несчастье других. Твоя личная боль во всем мире становится приятным дополнением к кофе...»

Или: «Я рыдала и все спрашивала: «Ну почему я?» Но со временем я стала задавать другой вопрос: «А почему нет?» Опухоль может возникнуть у кого угодно, с какой стати я должна быть исключением? У меня была прекрасная жизнь, чудесная семья, отличная карьера. Я известна по всему миру и зарабатываю кучу денег. Так почему болезнь должна была обойти стороной именно меня? Казалось, в глубине души я всегда знала, что со мной произойдет нечто подобное. Будто бы это расплата за мой успех...»

Ну и уж совсем невыносимо воспринимать из уст этой яркой, некогда жизнерадостной и задорной женщины такие откровения: «Я выжила. Я узнала, что ноги могут отказать в любой момент. Может произойти все что угодно... Проблемы с ногой стали для меня настоящим ударом. Казалось, этому кошмару нет конца и всегда будет происходить что-то еще. Так и есть. Трудности не исчезнут. Жить без боли уже невозможно... Болезнь отняла у меня много лет, да и старение — тоже весьма печальный процесс. Но каждый день я благодарна Богу за то, что живу. И за то, что я по-прежнему могу петь...»

Увы. Чарующий голос Мари (а многие интервьюируемые люди, хорошо знавшие фру Фредрикссон, на страницах книги сходятся во мнении, что она пела лучше всех в Швеции) мы теперь можем услышать только на записях Roxette — изумительного поп-коллектива, который с уходом певицы, несомненно, никогда более не возродится...

Словом, перед нами — одна из самых, если можно так выразиться, нестандартных автобиографий, вышедших из-под пера артистов из высшей лиги. Сложно, согласитесь, воспринимать мысли человека, говорящего с нами из параллельного мира. Особенно, если мысли эти исполнены горького оптимизма. Но, возможно, именно этим «Любовь к жизни» и ценна. Подробная история Roxette когда-нибудь, несомненно, будет написана. А пока вниманию поклонников качественной поп-музыки предлагается взглянуть на нее с другой, «изнаночной» стороны.

И это, кстати, дополнительный повод переслушать аудиокаталог одной из величайших поп-формаций современности. И в очередной раз насладиться изумительным сопрано скандинавской поп-дивы на таких бессмертных треках, как Fading Like A Flower, Spending My Time, Perfect Day, Dangerous, Dressed For Success, Sleeping In My Car, Crash! Boom! Bang!, Wish I Could Fly, и многих других.