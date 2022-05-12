Фестиваль «Струны Сибири»: от горлового степного пения до актуальной музыки XXI века

Юлия ЩЕТКОВА, Новосибирск

В Новосибирске завершился V Международный фестиваль оркестров народных инструментов. Перед слушателями выступили шесть коллективов из Сибири, Урала, Бурятии и Башкортостана, представив самые неожиданные сочетания современной музыки и этнических инструментов.

Начался фестиваль с затакта: от одной из станций новосибирского метрополитена отправился в путь поезд-музей «Новониколаевск — Новосибирск», внутренние интерьеры которого на ближайшее полугодие будут посвящены 95-летию Русского академического оркестра — инициатора и хозяина фестиваля «Струны Сибири». История старейшего коллектива Новосибирска нашла отражение в экспозиции «Русской музыки широкая душа», где представлены копии архивных документов и фотографии, газетные материалы почти вековой давности и старые афиши, воспоминания и вехи биографии.

Экскурс в историю начинается в 1927 году, когда при Сибирской радиовещательной компании был создан коллектив музыкантов-любителей для исполнения народной музыки, ставший в свою очередь идейным преемником первого оркестра русской музыки дореволюционного Новониколаевска. А заканчивается — сегодняшним днем и новыми страницами в жизни большого профессионального оркестра при Новосибирской государственной филармонии, который носит звание академического, имеет в репертуаре более пяти тысяч сочинений от народных наигрышей до рок-композиций и на протяжении последних сорока пяти лет работает под управлением Владимира Гусева — главного дирижера и художественного руководителя.

«Чем старше коллектив, тем больше ответственность, и с каждым годом она только возрастает. Этот оркестр делали все те, кто работал в нем и участвовал в его создании и продвижении, — отметил в разговоре с «Культурой» в день открытия фестиваля и презентации концертной программы «95 лет. Свой путь» народный артист России Владимир Гусев. — Самое удивительное заключается в том, что меняются поколения, меняются люди, а все лучшее, накопленное в прошлом, аккумулируется и передается. Остается звучание, трепет, качество тех лет. Перед нами стоит непростая задача сохранять национальную музыкальную культуру. Будем стараться делать это и дальше — привлекать современное поколение слушателей хорошей музыкой, качественным исполнением и тем трепетным звуком Русского оркестра, от которого поет душа».

На карте Новосибирска фестиваль народных оркестров «Струны Сибири» впервые появился в 2014 году. В программах первых фестивалей, закрепивших за собой формат биеннале, принимали участие ведущие оркестры из Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Кемерова. Затем к сибирским хедлайнерам присоединились оркестры Алтая, Бурятии, Тывы, Монголии и Москвы. В 2020 году фестиваль получил статус международного, расширив географию «Струн Сибири» до Казахстана и Беларуси. Этой весной на сцену Новосибирской филармонии вышли оркестры из четырех регионов — Сибири, Урала, Бурятии и Башкортостана, а это двести шестьдесят пять музыкантов, представивших весьма многоликий репертуар — от горлового степного пения и джаза до академической, новой популярной музыки и саундтреков к кинофильмам в звучании народных инструментов.

Если изначально миссией форума была поддержка исполнительской культуры оркестров народных инструментов и открытие «необъятного поля для приложения творческих сил современных композиторов», то сегодня «Струны Сибири» поражают воображение слушателей широтой взглядов и возможностей этнических оркестров, смелым сочетанием исторической ретроспективы и современного драйва, продуктивным сосуществованием самых разных национальных культур и музыкальных текстур. Оставаясь в рамках академической традиции, участники и организаторы фестиваля не боятся ломать стереотипы и делать шоу, в самом положительном смысле — зрелищное и не лишенное экзотики. Формировать программы на игре контрастов, когда в разных отделениях встречаются музыканты, исполняющие «космополитическую» музыку в неожиданных для оркестра народных инструментов жанрах, и команды, успешно работающие с аутентичным звучанием и национальной песенно-обрядовой традицией. И даже устраивать трехчасовой баттл, в рамках которого на одной сцене впервые оказываются все шесть коллективов — участников форума. Именно такой финал придумали устроители «Струн Сибири», собрав для заключительного гала-концерта национальные оркестры Башкирии и Бурятии и грандиозный сводный оркестр русских инструментов из почти 200 музыкантов, успевших представить в своем отделении всю палитру русской музыки, начиная с фольклорных транскрипций и заканчивая авторскими композициями нашего времени.

«Национальное искусство рождает для композиторов новые идеи — появляются новые обработки переложения. Сопоставление национального с академическим русским оркестром всегда слушается оригинально. Мы находим интересные произведения, импульсы, идеи, которые потом получают развитие», — говорит «Культуре» дирижер Русского академического оркестра Рустам Дильмухаметов.

В составе впервые приехавшего на фестиваль Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан — уникальные этнические образцы, благодаря которым в современном центре Сибири звучит подлинная «музыка, рожденная ветром»: старинный тюркский «родственник» скрипки — кыл-кубыз, башкирская домбра — думбыра, экзотический хайран, на котором принято играть носом, наконец, сердце оркестра и национальный символ — духовой курай. Удивительный инструмент, который музыкант может вырезать ножом из тростника прямо на сцене, что уфимцы практикуют время от времени на гастролях, однако в Новосибирске предпочли сделать акцент на репертуаре, выбрав «Фантазию для курая с оркестром» Мурада Ахметова.

«Наша программа составлена таким образом, чтобы показать всю красоту и мощь национальной культуры родного Башкортостана, достойно представить наш оркестр и продемонстрировать многожанровость курая. Таким образом визитная карточка республики предстает в академическом, этническом и современном ракурсах, — рассказал «Культуре» после финального фестивального выступления художественный руководитель и дирижер оркестра Линар Давлетбаев. — На репетиции было очень трудно привыкать к новому залу, акустике, отстраивать звук. Но наш оркестр, когда выходит на сцену, просто «валит» зал. Здесь уже не я как дирижер, а музыканты совершают нечто фантастическое, воздействуя на публику. В узде просто невозможно было удержать!»

Национальный оркестр Республики Бурятия — этнозвезды своего региона. Музыканты ведут активную концертную жизнь, снимают этнические клипы на фоне уникального природного ландшафта и знакомят слушателей с сакральной музыкой степей, бурятским народным вокалом — старинными протяжными песнями, которые исполнялись еще в давние времена во дворцах монгольских ханов, и древними инструментами мира кочевников — эвэр-бурэ, хууччиром и другими.

«Фестиваль «Струны Сибири» — праздник народной музыки, и очень отрадно, что на этот фестиваль приглашают именно национальные коллективы. Наш оркестр — единственный и уникальный по своему составу. Больше на нашем земном шаре такого нигде нет. Он богат тембрами, в его составе свыше двадцати национальных инструментов азиатского и бурят-монгольского происхождения, и каждый из них многогранен и самобытен, — поделился впечатлениями с «Культурой» главный дирижер коллектива Жаргал Токтонов. — Я еще во второй день фестиваля слушал выступление коллег из Башкирии и влюбился в их музыку — такая светлая, энергичная. В финальном концерте мы вместе играли башкирскую национальную мелодию «Урал». Общего в нашей музыке много, — это же пентатоника. Важно не зацикливаться на классике или только на своей национальной музыке, развиваться, обмениваться опытом. Подтверждение — этот фестиваль, здесь много разной музыки — и этническая, и фольклор, и джаз, и эстрада, вместе с балалайкой звучит электрогитара. Очень здорово».

Фотографии предоставлены Новосибирской государственной филармонией. Автор — Михаил Афанасьев