Расширяя границы искусств: фестиваль Юрия Башмета в Ярославле

Александр МАТУСЕВИЧ, Ярославль

В Ярославле завершился 14-й Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета — форум, который организует в разных городах России выдающийся альтист и дирижер.

Недельная программа, как всегда, богата и разнообразна. Помимо концертов на сценах областной столицы — в филармонии, Волковском театре или в концертно-зрелищном центре «Миллениум», выездные программы в городах области (Рыбинске, Ростове, Данилове, Гаврилов-Яме, Некрасовском), дополнительные и специальные проекты фестиваля: духовая академия и академия барокко, мастер-класс по хоровому дирижированию, конференция «Современный хоровой репертуар как драйвер развития хорового исполнительского искусства», школа журналистов, фотовыставка «АРГУС-2022» и отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

На встрече с журналистами перед началом представления Юрий Башмет наметил основные векторы своей фестивальной деятельности вообще и в Ярославле в частности.

— Наша цель — чтобы фестиваль все время расширялся и становился все более интересным. Расширялся во всем. В именах исполнителей: с приглашением зарубежных коллег сейчас есть определенные трудности, — но, кстати, в нашем случае все состоялось, у нас были гости из Германии, Эквадора и Тайваня, — есть и много наших талантливых, интересных музыкантов, которых мы рады приглашать и видеть в афише фестивальных концертов. Расширялся в репертуаре — и тут не могу не упомянуть программу концерта-открытия ярославского фестиваля: это ведь определенный вызов слушательским стереотипам и вкусам. Шостакович, Вайнберг, Мирзоян, Уствольская, Бодров... За исключением первого имени великого советского классика, все остальное — в известной степени смелость, если не дерзость, — играть такое на инаугурационном вечере. В связи со сложностями текущего момента мы немного сократили сам фестиваль в количестве мероприятий — но качеством не поступились ни разу. Надеюсь, следующий юбилейный форум будет проведен на подобающем уровне — не только без всяких отмен и сокращений, но еще и в расширенном формате.

Второй момент — мы хотели показать в Ярославле то, что играли уже в других городах, но чего не видела еще местная публика. Особенно важно было показать «Бориса и Глеба» — спектакль про Ярослава Мудрого в городе, который он основал. Важно было показать и «Волшебную флейту», тем более что за пультом такой мастер, как маэстро Юстус Франц, который наплевал на все трудности и ограничения и приехал в Россию. Оказалось, что он очень наш по духу.

Третий момент — желание и впредь работать на стыке жанров и иметь богатую музыкальную палитру: от барокко до наших современников. Лично же я все еще жду, когда появится новое интересное сочинение для моего инструмента — хочется открывать новое, — сказал маэстро.

Спектакль Павла Сафонова «Волшебная флейта. Путешествие» — продолжение поисков в области синтеза драматического и музыкального театра, которые Башмет ведет уже много лет: вспомним новые синтетические спектакли, которые были рождены на этом пути в прежние годы — по операм «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Свадьба Фигаро», «Севильский цирюльник», «Кармен». Музыка Моцарта звучит почти целиком, по крайней мере все главные хиты последнего шедевра гения на месте. Никак не пострадала и фабула — публика видит знакомую символистскую притчу, облеченную в форму красивой сказки. И при этом спектакль Сафонова — абсолютно новая история, новая реальность, для которой опера Моцарта лишь отправной импульс, данный, чтобы поведать что-то абсолютно свое.

Режиссер в содружестве с драматургом Михаилом Палатником рассказывает свою версию событий последних месяцев жизни гения — именно того времени, когда создавалась «Флейта». Версию, не лишенную мистики, но все же светлую и вдохновляющую, базирующуюся на страсти к творчеству и удивительной детской открытости зальцбургского кудесника. Случайное знакомство с меценатом и коллекционером Тео (его роль исполняет Владимир Стеклов), человеком тонко чувствующим, единомышленником, дает художнику (роль Моцарта играет Надежда Лумпова) новые силы и импульсы для творчества, преодолевающего немощь и усталость. Так рождается шедевр — последняя опера великого композитора, а новый знакомый оказывается не кем иным, как самой Смертью, давшей Моцарту шанс завершить свое творение и забирающей его в последнее путешествие на высокой ноте — с чувством выполненного долга.

Такой спектакль — это хороший ответ режиссерской опере: вот так можно фантазировать на темы «Флейты», при этом оперу никто не трогает, не портит, не переиначивает. По ее мотивам создают в данном случае совершенно иную реальность, другую историю, но великое творение Моцарта остается неприкосновенным, а его манкие идеи и художественные образы тем не менее помогают родиться принципиально новому в искусстве. Маэстро Юстус Франц удивляет намеренно медленными, философичными темпами, а витальная энергия исходит от ярких и свежих голосов вокалистов — Светланы Москаленко (Царица ночи), Николая Землянских (Папагено), Лилит Давтян (Памина) и др.

Второй пример музыкально-театрального синтеза от Сафонова — хоровая опера Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе». Ее должны были играть в Ярославском кремле, но холодная весна пока не позволила этого сделать — ярославская премьера прошла в Театре имени Федора Волкова. Многолюдная оратория (проект объединил сразу пять хоровых коллективов — Камерный хор Московской консерватории, Камерный хор «Нижний Новгород», Тульский госхор, Мужскую военную капеллу и Народный хор Российской академии музыки им. Гнесиных, а также оркестр «Новая Россия», пластический театр Алишера Хасанова «Мим-оркестр», контратеноров Владимира Магомадова и Олега Рябца), несмотря на свои музыкальные богатства, в центр повествования ставит фигуру драматического актера: Андрей Мерзликин в образе Ярослава Мудрого оказывается доминантой всего повествования. Артист создает запоминающийся и неоднозначный образ мятущегося князя, ищущего мщения, а обретающего мудрость.

— Суть моей профессии — это игра, и, если ты получаешь удовольствие каждую минуту твоего пребывания на сцене, это и есть счастье. Если меняется рисунок роли от картины к картине в соответствии с драматургией — это тоже счастье. В данном проекте нет самого страшного — ощущения того, что ты делаешь одно и то же, нет какой-то стагнации, которая убивает любое творческое начало. Я вообще за эксперимент, а Фестиваль искусств Юрия Башмета — это одна из лучших площадок в стране, где можно целиком отдаться эксперименту.

Наш творческий тандем сложился не вчера. Сначала это были короткие стихотворные программы, где прозвучали стихи Есенина, Маяковского, перемежаемые музыкальными номерами — классическими хитами. Позже появилась идея полноценного спектакля. Первым был «Корабль влюбленных» — спектакль по мифу об Орфее и Эвридике, потом спектакль по духовным стихам Серафима Вырицкого, также мы играли «Каменного гостя» и «Моцарта и Сальери». Юрий Абрамович всегда открыт к экспериментам, ему это интересно самому, поэтому рождаются вот такие удивительные спектакли. В них участвуют мэтры нашего драматического театра — Константин Хабенский, Евгений Миронов, подключаются и более молодые исполнители, которые учатся у мастеров. «Борис и Глеб» — эксперимент вдвойне, это хоровая опера, где некоторые действующие лица заменены целыми коллективами — хорами, как академическими, так и народным, поэтому тут очень важно слушать произносимый текст. Ведущая роль написана для драматического актера, которому тут особенно не просто, поскольку надо суметь существовать в музыке, в драматургии, посреди вязкой современной хореографии — это поистине сложные задачи, настоящий вызов, но оттого это интересно. Я тут во многом неофит, я никогда не учился музыке, не разбираюсь в партитуре, я все это постигал впервые — как слушать хоры и оркестр, как убедительно взаимодействовать с музыкальным материалом. Во всем этом синтезе можно растеряться, а можно раствориться, и тогда родится какое-то новое качество. После такого опыта гораздо легче вернуться в обычный драматический театр.

Но самое ценное здесь, конечно, это музыка Александра Владимировича Чайковского, нашего современника. Он уже давно взошел на олимп, но при этом все время нас одаривает чем-то новым, что говорит о его душевной молодости — а нам всем от этого очень радостно. Музыка «Бориса» невероятно красива и выразительна, насыщена драматизмом. Кроме того, это наша история. Здесь прекрасно показано становление Ярослава как государя. В спектакле изображено то несоответствие, которое есть между человеком, облеченным властью, и тем, что от него ожидает народ, — мудрость народная оказывается выше мудрости конкретного правителя. Это очень современный взгляд на исторические события. Такая музыка требует широких просторов, у нее невероятный объем — в перспективе мы хотим это все же играть на открытом воздухе: погода нам помешала, но, надеюсь, это еще дело будущего, — поделился с журналистами впечатлениями Александр Мерзликин.

Фотографии Натальи Бородиной