Калейдоскоп весенних эмоций от «Мелодии»

Денис БОЧАРОВ

Каталог знаменитого российского звукозаписывающего лейбла пополнился новыми релизами.





Евгений Варавко

«Фантазии для кларнета на темы итальянских опер»





«Мелодия» выпустила дебютный цифровой альбом кларнетиста Евгения Варавко. Вместе с пианистом Андреем Стукаловым Евгений Игоревич представляет программу концертных фантазий на темы итальянских опер — жанра, популярность которого достигла апогея в XIX столетии.





Варавко — выпускник Московской консерватории и парижской École Normale de Musique; преподаватель музыкального колледжа РАМ имени Гнесиных, профессор Летних музыкальных академий в Ницце, Бордо, Париже и Сарагосе; много лет был солистом Московского камерного оркестра Musica Viva, постоянный участник международных музыкальных фестивалей. Пианист Андрей Стукалов — выпускник класса Сергея Доренского в Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, ведет активную сольную и ансамблевую концертную деятельность.





«Кармен», «Риголетто», «Норма», «Бал-маскарад», «Тоска»… Мелодии этих знаменитых опер «расходились» по домашним салонам, улицам и площадям после первых же театральных представлений, превращались в попурри и концертные фантазии, а инструменталисты поражали публику виртуозностью их исполнения. Эти мелодичные арии порой находили иное, весьма неожиданное звучание в инструментальной «оправе».





Кроме знаменитой «Кармен-фантазии» Пабло Сарасате, на альбоме представлены и другие, пусть менее известные сочинения. Так, имена Карла Бермана (немецкого музыканта, педагога и механика, значительно усовершенствовавшего кларнет), Луиджи Басси (солиста-концертмейстера театра La Scala), Карло делла Джакомо (кларнетиста, музыкального руководителя «Королевской итальянской армии») едва ли вспомнились бы сегодня, но их обработки итальянских мелодий сохранили свою прелесть для слушателей и привлекательность для исполнителей полтора столетия спустя.





Михаил Плетнев

«Гайдн, Бетховен: Произведения для фортепиано»





К 65-летию выдающегося российского музыканта, Михаила Плетнева (родился в апреле 1957 года) приурочен выпуск диска, представляющего собой фонограмму концерта, состоявшегося 20 января 1989-го в Большом зале Московской консерватории. В программе – музыка Йозефа Гайдна и Людвига ван Бетховена. Эта запись публикуется впервые.





«Я хочу, чтобы музыка звучала с наибольшей силой, хочу придать ей зримость, наглядность и сделать ее захватывающей для каждого, наделенного глубокими чувствами» — таково творческое кредо Михаила Васильевича. На том знаменитом концерте Плетнев исполнил сонатные и вариационные циклы двух венских классиков: и Гайдн, и Бетховен предстают перед публикой во всей своей красе и многогранности. Как писал известный музыковед Алексей Кандинский, «Плетнев как бы заново сочиняет ту музыку, к которой он обращается, счищая с нее наслоения исполнительских штампов».





Выпускник Центральной музыкальной школы и Московской консерватории, Михаил Плетнев с первых же публичных выступлений заявил о себе. Почти полвека назад он был удостоен своего первого Гран-при в Париже; еще пять лет спустя его победа стала главной сенсацией VI Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве. Но каждое десятилетие Плетнев, раскрывая новые грани своего таланта, в то же время остается неизменным в главном — он справедливо полагает, что музыка должна говорить сама за себя. Поэтому внешнему артистизму артист предпочитает полное погружение во внутреннюю сущность музыки.





Артюр Онеггер

«Оркестровые произведения»





Первая, Вторая, Пятая симфонии крупнейшего французского симфониста ХХ века Артюра Онеггера, а также одночастные симфонические сочинения и фрагменты театральной музыки были записаны Симфоническим оркестром Министерства культуры СССР и Государственным академическим симфоническим оркестром СССР под управлением Геннадия Рождественского.

«Этот «паровоз» теперь со свистом объедет весь мир, переехав через шею многих композиторов» — так, в свойственной ему ироничной манере, отозвался о «Пасифик 231» Онеггера Сергей Прокофьев. Время подтвердило справедливость высказывания нашего классика: это произведение, созданное без малого век назад, в 1923 году, по сей день остается одним из популярнейших симфонических хитов ХХ столетия.





Помимо трех симфоний, альбом также включает в себя одночастные оркестровые пьесы – от одного из первых сочинений «Летняя пастораль» (1920), уже при жизни композитора ставшего классикой французской музыки, до завершающей его симфоническое творчество «Монопартиты» (1951); а также два симфонических фрагмента (вышеупомянутый «Пасифик 231», «Регби») и «Ноктюрн» (1936). Из театрального творчества Онеггера на диске представлены оркестровая прелюдия к шекспировской «Буре» (1923) и сюиты из музыки к спектаклям «Императрица среди скал» С.-Ж. де Буэлье (1925) и трагедии «Федра» Г. д’Аннунцио (1926)...





Имя Онеггера стало известно в Париже на рубеже 1910 –1920-х годов, а немногим позднее, в середине двадцатых, его музыка зазвучала и у нас. Пик интереса к творчеству маэстро в СССР пришелся на шестидесятые годы: так в 1965 году французский дирижер, первый исполнитель многих произведений Онеггера, Шарль Мюнш с триумфом исполнил в Москве Вторую симфонию композитора.





Позже знакомство публики с творчеством Онеггера продолжил Геннадий Рождественский. В его московских концертных сезонах второй половины 1980-х оркестровое творчество французского классика было масштабно представлено в нашей стране. Некоторые сочинения были позже записаны в студии «Мелодии», другие вышли на пластинках в трансляционных записях. Что же касается обозреваемого диска, то его релиз приурочен к 130-летию со дня рождения Артюра Онеггера.





Эльмир Низамов

«Люди: 7 прелюдий для струнного квартета»





Вниманию утонченных меломанов предлагается цифровой альбом с музыкой пианиста и композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Эльмира Низамова к спектаклю «Люди» Татарского государственного театра кукол «Экият». Это инсценировка одноименной повести Галимджана Ибрагимова, написанной в начале 1920-х, о голоде в Поволжье, унесшем миллионы жизней.





«Отчаяние убивает в человеке человека, надежда его исцеляет. Но одно невозможно без другого» — так композитор говорит об эмоционально-звуковой атмосфере, которую стремится создать своей музыкой. В свою очередь, обозреватель «Казанского репортера» Зиновий Бельцев отмечает: «Ориентируясь на минимализм сценографии и смысл спектакля, Эльмир Низамов воссоздает в звуках и рушащиеся железные принципы, и надрывный плач сердца, и вселенскую скорбь, и масштаб происходящего».





В свои 35 лет Эльмир Низамов – заведующий кафедрой композиции Казанской консерватории, номинант «Золотой маски» (2017), лауреат международных и национальных композиторских конкурсов. Его сочинения различных жанров и форм (от оперных партитур до эстрадных песен) звучат на престижных музыкальных площадках Европы. Кстати, спектакль «Люди», столичная премьера которого состоялась в конце марта текущего года в Малом зале Государственного театра кукол имени С. Образцова, был номинирован на премию «Золотая маска».



